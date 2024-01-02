Frogwares собирается выпустить новую версию The Sinking City с исправлением ошибок, а также DLC

Разработчик Frogwares стал единственным издателем хоррора The Sinking City на всех платформах, включая Steam, положив конец давнему спору с предыдущим издателем Nacon.

Украинская студия сообщила эту новость в своем блоге в Steam и объяснила, что теперь намерена выпустить новую версию The Sinking City, которая будет включать исправления ошибок, оптимизации и некоторые соображения по совместимости.

«По ряду технических причин ваши старые сохранения не будут совместимы с новой версией. Однако не волнуйтесь: когда вы запустите игру, у вас будет возможность продолжить играть в старую версию, если вы захотите закончить её», — заявили в студии. «Мы сохраняем старую версию только в течение ограниченного времени. Пожалуйста, рассмотрите возможность завершения прохождения до 28 февраля 2024 года».

Новый DLC под названием Merciful Madness также находится в разработке, но будет работать только с новой версией игры, опубликованной Frogwares.

Frogwares сняла The Sinking City с продажи в августе 2020 года после того, как обвинила Nacon в нарушении условий издательского соглашения путем удержания платежей и маскировки под владельца интеллектуальной собственности.

The Sinking City вернулась в магазины через несколько месяцев после того, как Апелляционный суд Парижа постановил, что её следует разрешить к продаже до тех пор, пока вопрос не будет решен. Это побудило Frogwares попросить фанатов отказаться от поддержки игры, которая, как утверждается, была загружена Nacon без ее поддержки.

Затем Frogwares подала заявку на удаление этой версии The Sinking City из Steam.

После нескольких лет споров с Nacon компания Frogwares заявила, что «рада», что ситуация разрешилась, и со временем поделится новостями о будущем франшизы.