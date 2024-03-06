Frogwares анонсировала хоррор The Sinking City 2

Во время сегодняшнего мероприятия Xbox Partner Preview компания Frogwares представила игру The Sinking City 2 после длительной судебной тяжбы за издательские права на первую игру.

The Sinking City 2 - это хоррор-игра на выживание, действие которой происходит в 1920-х годах в США и созданная на движке Unreal Engine 5. Игрокам предстоит исследовать полуоткрытый мир и сражаться с древними монстрами, в то время как поднимающийся прилив меняет ландшафт города Аркхэм.

В пресс-релизе Frogwares заявила, что после нескольких лет работы над детективными играми, такими как серия Sherlock Holmes, она намерена развивать и хоррор-направление

Оригинальная Sinking City до сих пор остается одной из наших самых успешных игр, скорее всего, из-за более сильного влияния жанра ужасов и сеттинга. В прошлом мы создали довольно много детективных приключений, так что теперь мы собираемся смешивать вещи, чтобы продолжать делать то, что люди любят в нас - богатый сюжетный опыт - и при этом иметь возможность развиваться. Это захватывающе, но в то же время рискованно. Мы полностью независимая студия, которая за последние 24 года стала известна благодаря детективным играм. Но нам нужно делать более смелые шаги. Индустрия меняется вокруг нас, и мы хотим обеспечить будущее студии.