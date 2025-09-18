Skate. привлекла более 2 млн игроков за день раннего доступа

Новая часть культовой серии симуляторов скейтбординга Skate. (2025) стартовала более чем уверенно: за первые сутки раннего доступа аудитория превысила 2 млн игроков. Разработчики признались, что пребывают «в полном восторге» и поблагодарили фанатов за терпение в связи с проблемами с серверами, которые, впрочем, пока остаются актуальными.

Игра уже доступна на PC, PS5 и Xbox Series (за исключением России). В Steam пиковый онлайн достиг 92 655 игроков одновременно, что впечатляет, хотя пользовательский рейтинг проекта остаётся «смешанным». Причины кроются не только в технических сбоях: часть аудитории недовольна условно-бесплатной моделью распространения. Бесплатный доступ сопровождается платными изданиями с внутриигровой валютой, косметикой и сезонным пропуском, что вызывает критику.

Создатели не спешат с полноценным релизом и заявляют, что Skate. может оставаться в раннем доступе около года. В России проект официально недоступен, а поддержка русского языка пока не планируется. Несмотря на это, новая часть уже успела закрепиться как один из самых обсуждаемых запусков сезона.