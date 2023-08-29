Симулятор скейтбординга Skater XL доберётся до Nintendo Switch в декабре ©

Компания Easy Day Studios объявила сегодня, что Skater XL появится на Nintendo Switch 5 декабря. Расслабьтесь и займитесь творчеством, наслаждаясь самым плавным и отзывчивым аутентичным скейтбордингом, когда-либо выпущенным на Switch. Skater XL для Nintendo Switch — это открытая творческая песочница, где можно кататься на скейте, снимать фильмы и тусоваться в удобном для вас темпе.

Это верный и полнофункциональный релиз. Команда Easy Day Studios вложила несколько лет в разработку, чтобы достичь стабильных 60 кадров в секунду как в портативном, так и в стационарном режиме на Switch, сохранив плавный физический игровой процесс, которым пользуются более 1 миллиона геймеров. наслаждались до сих пор. Skater XL предлагает многопользовательские онлайн-сессии произвольного катания на знаковых скейт-треках и дает игрокам возможность записать каждую идеальную линию с помощью встроенного редактора повторов.

Благодаря Mod.io игроки Skater XL Switch получат мгновенный доступ к большому выбору модов от страстных создателей и брендов, занимающихся фейковым скейтбордингом. Помимо всего официального контента, игроки могут найти идеальный внешний вид или загрузить новейшее снаряжение в самой обширной библиотеке контента для фигурного катания. Специализированное сообщество моддеров игры насчитывает более 100 000 участников Discord, которые продолжают предоставлять растущую библиотеку нового пользовательского контента, включая карты, снаряжение для скейтбординга, скины и многое другое.

Skater XL доступна на PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S и ПК в Steam.