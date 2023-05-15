Skater XL 19.12.2018
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В симуляторе скетйбординга Skater XL появился новый огромный скейт-парк Fire Station Park

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monk70
Новости

Easy Day Studios в сотрудничестве с Dickies Skateboarding выпустили новое обновление для Skater XL: Fire Station Park. В ознаменование открытия новой скейт-площадки с поддержкой Dickies в парке Fire Station в Форт-Уэрте, штат Техас, версия Skater XL представляет собой точную копию, вдохновленную огромным скейт-парком из реального мира. В сотрудничестве с дизайнерами парков, New Line Skateparks, карта включает в себя разнообразные дорожки, бетонную дорожку с поворотами, уникальными углами и высотами, а также все функции для скейтбординга, которые вы найдете в ее реальном аналоге.

Игроки могут получить доступ к обновлению карты DLC Fire Station Park через внутриигровой браузер модов Skater XL. Более захватывающие обновления Skater XL на 2023 год будут объявлены в ближайшем будущем.

Skater XL доступна на PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S и ПК в Steam, а также в обычных магазинах для PlayStation и Xbox.

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