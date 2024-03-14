Sker Ritual получила новый трейлер с датой релиза

Wales Interactive представила новый трейлер шутера от первого лица на выживание зомби Sker Ritual, который выйдет для ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S 18 апреля. Sker Ritual, являющийся спин-оффом отмеченного наградами британского хоррора Maid of Sker и разработанный основной командой из пяти человек, включает в себя все, начиная с версии раннего доступа для ПК, а также огромное обновление 1.0, включающее новые цели, оружие, сюжетный контент и многое другое.
В Sker Ritual игроки сражаются с волнами жестоких ужасов в одиночку или в кооперативе до четырех игроков, пытаясь выжить под натиском Тихих. Прорывайтесь сквозь орды врагов, собирайте силы кельтского бога, улучшайте арсенал стимпанк-оружия и попытайтесь победить зло на острове Скер.
Что-то их вообще куда-то не туда понесло. Хотя и сама made of sker не особо то и интересна.