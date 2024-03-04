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Sker Ritual 06.10.2022
Экшен, Шутер, Ужасы, От первого лица, Кооператив
5.6 23 оценки

Sker Ritual выйдет из раннего доступа 18 апреля

KAMA33
Новости

Молчуны возвращаются в раундовом шутере с элементами выживания по мотивам отмеченного наградами британского хоррора Maid of Sker . Вас ждут орды уже знакомых и новых элитных чудовищ со сверхъестественными способностями, оружие в стиле стим-панк, сменные ужасающие маски и загадочные цели от авторов Maid of Sker, Battlefield 1 и Total War: Rome II.

Разработчик компании Wales Interactive объявил о завершении раннего доступа кооперативного шутера от первого лица Sker Ritua l, который будет доступен на PlayStation 5, Xbox Series и ПК с 18 апреля. Версии игры для PlayStation 4 и Xbox One будут выпущены позже . Sker Ritual была доступна в раннем доступе для ПК с октября 2022 года.

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