Авторы метроидвании Skul: The Hero Slayer назвали дату выхода крупного обновления и DLC

Дополнение для Skul: The Hero Slayer DLC получило дату выхода, и в этот же день игра получит крупное бесплатное обновление, сообщила компания-разработчик Southpaw Games.

DLC Mythology Pack было анонсировано еще в октябре и добавит в игру пять новых черепов, а также несколько новых предметов и многое другое. Оно выйдет 15 ноября.

Однако не только новые DLC появятся в игре 15 ноября.

Помимо Mythology Pack, Skul: The Hero Slayer также получит огромное обновление, которое добавит множество нового контента, включая новую главу повествования, нового финального босса и концовку, и даже скрытого босса, с которым предстоит сразиться.

Если вы еще не знакомы с игрой Skul: The Hero Slayer - это двухмерная игра в жанре roguelite, в которой необходимо экипировать и использовать различные черепа, чтобы победить врагов.

Каждый череп дает новые способности и приемы, так что найти тот, который подходит именно вам, - главная задача игры.

Вышедшая в начале 2021 года, игра Skul: The Hero Slayer с момента выхода получила ряд обновлений, в первую очередь обновление Dark Mirror, в котором появились новые враги, способности и многое другое.

Mythology Pack представляет собой первое платное DLC для Skul: The Hero Slayer, но все сюжетные дополнения будут включены в бесплатное обновление, а не в DLC, поэтому приобретать его не придется.

Skul: The Hero Slayer уже сейчас доступна на ПК. Southpaw также сообщила, что новости о консольных версиях игры появятся "в ближайшее время", так что следите за новостями.