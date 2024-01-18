Консольные версии Skul: The Hero Slayer пополнились обновлением и дополнением

NEOWIZ сообщила, что обновление Demon King Castle Defense и DLC Mythology Pack для Skul: The Hero Slayer официально доступны на консолях PlayStation, Xbox и Nintendo Switch. Приготовьтесь к крупному бесплатному обновлению контента и первому платному DLC, расширяющему эпическое путешествие этой признанной критиками игры, проданной тиражом более 2 миллионов копий по всему миру.

Грандиозное бесплатное обновление для Skul, подающее эпическое завершение захватывающего путешествия. Приготовьтесь к взрывному финалу, который обещает оставить игроков в напряжении.

Исследуйте новые миры с пакетом «Мифология» по цене 3,99 доллара США. Погрузитесь в богатую мифологию с пятью новыми игровыми черепами, основанными на знаменитых мифах.

Раскройте силу этих легендарных персонажей с помощью 20 новых предметов, неразрывно связанных с их мифологией. Откройте для себя новую надпись, которая добавит вашему игровому процессу дополнительный уровень стратегической глубины.