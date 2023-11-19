Skul: The Hero Slayer получила новый бесплатный пакет DLC и обновление

Разработчик и издатель инди-игр SouthPAW Games и Neowiz выпустили совершенно новый пакет DLC для Skul: The Hero Slayer, предоставляющий игрокам потрясающий новый контент. Контент имеет название «The Demon King Castle Defense and Mythology Pack», который вы можете скачать прямо сейчас бесплатно в Steam, поскольку консольные игроки смогут получить контент примерно в следующем месяце.

В этом DLC представлены пять новых игровых персонажей (персонажей), каждый из которых вдохновлен известными мифами и предлагает уникальные способности и стили игры. Пакет включает 20 новых предметов, связанных с мифологией этих персонажей, что позволяет игрокам персонализировать игровой процесс. Кроме того, новая надпись добавляет в игру дополнительный уровень стратегии.

Вышло последнее бесплатное обновление Skul: The Hero Slayer, в которое входит долгожданная защита замка Короля демонов. Игроки смогут погрузиться в напряженные сражения, столкнуться со стратегическими задачами и пережить грандиозный финал, который заставит их затаить дыхание. Это крупное бесплатное обновление предназначено для того, чтобы завершить путешествие Скала на ура, доставив незабываемые игровые впечатления.