Аналитик считает что, Skull and Bones нужно заработать не менее 300 млн долларов, чтобы отбить бюджет ©

Ранее сообщалось, что бюджет пиратского боевика Skull and Bones за 8 лет разработки разбух до неприличных 120 млн долларов. Данная информация поступила из уст бывшего руководителя проекта во время разговора с Kotaku.

А вот бизнес-аналитик и редактор 4news Роберто Серрано считает эти данные немного устаревшими. По его словам, за текущий период 2023 года бюджет проекта вырос ещё на 30 млн баксов, и для того, чтобы отбить затраты на маркетинг и принести своим создателям прибыль, Skull and Bones нужно продаться на 300 млн $. Такие выводы, Серрано сделал, видимо, руководствуясь той аксиомой, что, как и в киноиндустрии, затраты на производство медийного продукта обычно равняются маркетинговому бюджету.

Бета-тест Skull and Bones пройдёт с 25 по 28 августа, а релиз ожидается до апреля 2024 года.