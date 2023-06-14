Skull and Bones 2023 г.
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Аналитик считает что, Skull and Bones нужно заработать не менее 300 млн долларов, чтобы отбить бюджет

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ltdx
Новости

Ранее сообщалось, что бюджет пиратского боевика Skull and Bones за 8 лет разработки разбух до неприличных 120 млн долларов. Данная информация поступила из уст бывшего руководителя проекта во время разговора с Kotaku.

А вот бизнес-аналитик и редактор 4news Роберто Серрано считает эти данные немного устаревшими. По его словам, за текущий период 2023 года бюджет проекта вырос ещё на 30 млн баксов, и для того, чтобы отбить затраты на маркетинг и принести своим создателям прибыль, Skull and Bones нужно продаться на 300 млн $. Такие выводы, Серрано сделал, видимо, руководствуясь той аксиомой, что, как и в киноиндустрии, затраты на производство медийного продукта обычно равняются маркетинговому бюджету.

Бета-тест Skull and Bones пройдёт с 25 по 28 августа, а релиз ожидается до апреля 2024 года.

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Комментарии: 7
Ваш комментарий
box-to-box

А писали что она может и не выйти вовсе

2
Dry2Ice

Ну тогда юбики должны будут правительству Сингапура приличные деньги, поэтому даже полностью неработающую игру для них выпустить будет выгоднее. Тем более им не привыкать к имиджевым потерям, едва ли репутация сейчас для них дороже денег.

1
altair_nur

Для начала ей надо выйти

1
Joe Grim

Что за аксиома такая про фильмы? Первый раз слышу. Есть формула, что фильму нужно отбить два бюджета, что бы выйти в плюс. Ибо половину забирают кинотеатры. Нет никакой закономерности про расходы на пиар. На рекламу тратят сумму исходя из ожидаемых сборов, а не бюджета. И считается, что тратить больше 25 % от сборов не целесообразно.

В принципе странная, какая то аналитика. Основной бюджет на рекламу будет потрачен за пару месяцев до выхода и после. Сколько потратят на рекламу не известно. Ибо будущее у игры очень спорное. Возможно, игру наконец выпустят, что бы закончить наконец этот цирк с разработкой и отбить хоть что то без надежды даже окупится. В таком случае никто 100 млн на рекламу тратить не будет.

0
ltdx

Так цифры о сборах публикуются уже после удержания кинотеатрами, это же очевидно. А два бюджета надо отбить, чтобы не выйти в минус.

0
Dry2Ice

Кинотеатры в среднем забирают половину выручки, плюс рекламный бюджет, который как правило не меньше бюджета фильма и того удачные сборы это минимум 3 бюджета фильма. Спасти в таких ситуациях могут только успешный релиз на носителях или престижные награды. Можно это отследить по бюджетам и сборам фильмов с продолжениями и без, особенно в случаях с плохими фильмами, где окупаемость это единственная причина снимать продолжение.

Но тут бтв подсчитать нормально не получится, ибо и дистрибуция у игр другая и бюджеты ещё менее прозрачные чем у кино. Да и на рекламу провальных проектов стабильно вкидывают деньги, ибо иногда это приносит окупаемость, хоть и шансы не велики. А тут возможно бюджет на все (в том числе рекламу) был установлен и согласован с правительством Сингапура ещё до производственного ада. Я бы просто даже не запаривался разбираться в их кухне, вот я к чему.

0
Joe Grim ltdx

Чего? Дружище, ты явно не владеешь вопросом. Никто из цифр сбора не вычетает процент кинотеатров. Всегда указывается общая сумма. Потому, что кассовые сборы - это сумма проданных билетов. Все. Есть чёткое определение - кассовых сборов. Есть гугл, где можно познакомится с кассовыми сборами, как делится касса, как формируется бюджет. Ну например, что бы не вводить людей в заблуждение

0