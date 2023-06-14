Аналитик считает что, Skull and Bones нужно заработать не менее 300 млн долларов, чтобы отбить бюджет

Ранее сообщалось, что бюджет пиратского боевика Skull and Bones за 8 лет разработки разбух до неприличных 120 млн долларов. Данная информация поступила из уст бывшего руководителя проекта во время разговора с Kotaku.
А вот бизнес-аналитик и редактор 4news Роберто Серрано считает эти данные немного устаревшими. По его словам, за текущий период 2023 года бюджет проекта вырос ещё на 30 млн баксов, и для того, чтобы отбить затраты на маркетинг и принести своим создателям прибыль, Skull and Bones нужно продаться на 300 млн $. Такие выводы, Серрано сделал, видимо, руководствуясь той аксиомой, что, как и в киноиндустрии, затраты на производство медийного продукта обычно равняются маркетинговому бюджету.
Бета-тест Skull and Bones пройдёт с 25 по 28 августа, а релиз ожидается до апреля 2024 года.
А писали что она может и не выйти вовсе
Ну тогда юбики должны будут правительству Сингапура приличные деньги, поэтому даже полностью неработающую игру для них выпустить будет выгоднее. Тем более им не привыкать к имиджевым потерям, едва ли репутация сейчас для них дороже денег.
Для начала ей надо выйти
Что за аксиома такая про фильмы? Первый раз слышу. Есть формула, что фильму нужно отбить два бюджета, что бы выйти в плюс. Ибо половину забирают кинотеатры. Нет никакой закономерности про расходы на пиар. На рекламу тратят сумму исходя из ожидаемых сборов, а не бюджета. И считается, что тратить больше 25 % от сборов не целесообразно.
В принципе странная, какая то аналитика. Основной бюджет на рекламу будет потрачен за пару месяцев до выхода и после. Сколько потратят на рекламу не известно. Ибо будущее у игры очень спорное. Возможно, игру наконец выпустят, что бы закончить наконец этот цирк с разработкой и отбить хоть что то без надежды даже окупится. В таком случае никто 100 млн на рекламу тратить не будет.
Так цифры о сборах публикуются уже после удержания кинотеатрами, это же очевидно. А два бюджета надо отбить, чтобы не выйти в минус.
Кинотеатры в среднем забирают половину выручки, плюс рекламный бюджет, который как правило не меньше бюджета фильма и того удачные сборы это минимум 3 бюджета фильма. Спасти в таких ситуациях могут только успешный релиз на носителях или престижные награды. Можно это отследить по бюджетам и сборам фильмов с продолжениями и без, особенно в случаях с плохими фильмами, где окупаемость это единственная причина снимать продолжение.
Но тут бтв подсчитать нормально не получится, ибо и дистрибуция у игр другая и бюджеты ещё менее прозрачные чем у кино. Да и на рекламу провальных проектов стабильно вкидывают деньги, ибо иногда это приносит окупаемость, хоть и шансы не велики. А тут возможно бюджет на все (в том числе рекламу) был установлен и согласован с правительством Сингапура ещё до производственного ада. Я бы просто даже не запаривался разбираться в их кухне, вот я к чему.
Чего? Дружище, ты явно не владеешь вопросом. Никто из цифр сбора не вычетает процент кинотеатров. Всегда указывается общая сумма. Потому, что кассовые сборы - это сумма проданных билетов. Все. Есть чёткое определение - кассовых сборов. Есть гугл, где можно познакомится с кассовыми сборами, как делится касса, как формируется бюджет. Ну например, что бы не вводить людей в заблуждение