Skull and Bones лишилась третьего креативного директора ©

Skull and Bones получила очередную пробоину в корпусе: пиратская игра от Ubisoft, создание которой долгое время откладывалось, лишилась еще одного креативного директора.

Согласно сообщению Kotaku, креативный директор Элизабет Пеллен (Elisabeth Pellen) покинула Ubisoft Singapore и вернулась в парижскую штаб-квартиру Ubisoft в начале этого лета. Пеллен работала над игрой Skull and Bones с 2018 года. Это уже третий случай, когда Skull and Bones теряет креативного директора. В сообщении Kotaku также говорится, что Ubisoft Singapore столкнулась с организованной трудовой кампанией со стороны сингапурского профсоюза Creative Media and Publishing Union.

"Пять лет назад Элизабет Пеллен пришла в Ubisoft Singapore с миссией перезагрузить креативное направление Skull and Bones", - сообщил Kotaku представитель Ubisoft. "Ей это удалось, и сейчас команда Skull and Bones воплощает в жизнь ее замысел, предлагая игрокам уникальную морскую ролевую игру".

Но когда Ubisoft действительно выпустит Skull and Bones, пока неизвестно. В начале 2023 года Skull and Bones была отложена в шестой раз. Тогда Ubisoft запланировала выход Skull and Bones на 2023-24 финансовый год, который сейчас находится в самом разгаре. Казалось, что мы наконец-то приблизились к более конкретным новостям об игре, но все изменилось, когда на презентации Ubisoft Summer Forward Ubisoft представила лишь запоминающееся музыкальное сопровождение и некоторые даты закрытого бета-тестирования.

А на фоне ожидания Skull and Bones появились сообщения о том, что Ubisoft работает над ремейком Assassin's Creed 4: Black Flag - той самой игры с боем на пиратском корабле, которая послужила толчком к созданию Skull and Bones.