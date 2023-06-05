Атмосферная адвенчура Sky Caravan выйдет на Nintendo Switch в конце июня ©

RedDeer.Games, разработчик и издатель, специализирующийся на играх для консолей Nintendo Switch, объявил название заключительного июньского релиза, а значит, и всего мероприятия Indie Spring Spree. Последней игрой, принявшей участие в фестивале, является Sky Caravan, релиз которой состоится 23 июня.

Sky Caravan — это приключенческая текстовая ролевая игра с атмосферой стимпанка, в которой игроки берут на себя роль капитана космического каравана.

Вместе с верной командой игроки отправятся в путешествие по огромному и разнообразному миру Skyways, получая и выполняя заказы на перевозку грузов. Выгодна ли миссия с грузом и стоит ли риск – решать игроку. Важно выбирать с умом. Плохие отношения руководства с экипажем могут ухудшиться. Также важно помнить, что любое принятое решение повлияет на будущие события.

Беззаботный, но не банальный сюжет, красивая рисованная графика и забавные, необычные персонажи еще больше усиливают удовольствие от Sky Caravan, а реиграбельность надолго сохранит интерес к игровому процессу.