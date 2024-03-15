В игре Slavania можно встретить Евгения Чебаткова

Уже встречали путешественника из далёких степей? Весёлый и позитивный персонаж с рыжей бородой и причёской говорит тарабарщиной. Он выделяется среди неигровых персонажей в Slavania и у него есть реальный "прототип".
Персонаж является камео известного комика Евгения Чебаткова. Помимо схожей бороды и прически, персонаж получил и голос Евгения, что выделят его на фоне других отсылок в игре.
Владимир Аверьянов, геймдизайнер и один из авторов Slavania, говорит об этом персонаже так:
Персонаж Жени идеально вписался в общее повествование игры. Более того, он усилил и дополнил эффект от сюжетной линии связанной со скоморохами и их ролью в игре. Особенно приятно, что он (Евгений) является заядлым геймером, а потому его интерес к проекту для нас особенно важен.
Релиз Slavania уже состоялся, и игра успела обзавестись заметным сообществом. Ну а если вы хотите кратко ознакомиться с игрой, то это можно сделать прочитав наш обзор.
кто этот неизвестный человек?
Это рыжий и иванушек
Нет, рыжего из "Иванушек" зовут Александр Панкратов-Чёрный.