SlavicPunk: Oldtimer 2023 г.
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Киберпанк-шутер SlavicPunk: Oldtimer выйдет на ПК 28 июня

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butcher69
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Киберпанковый изометрический шутер SlavicPunk: Oldtimer выйдет на PC через Steam и GOG 28 июня, объявила компания-разработчик Red Square Games.

SlavicPunk: Oldtimer - изометрический шутер, созданный по мотивам произведений Михала Голковского, известного польского автора научно-фантастических и фэнтезийных книг. Именно он создал историю Януса - частного детектива с неспокойным прошлым, который теперь пытается раскрыть неожиданное дело, связанное с украденным носителем данных, одновременно сражаясь со своими внутренними демонами, городскими бандами и сверхъестественной корпорацией, ответственной за падение города, который он называл своим.

Игра основана на книжной серии польского автора Михаила Голковского «SibirPunk».

Трейлеры
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Анонсирован изометрический шутер SlavicPunk: Oldtimer
Анонсирован изометрический шутер SlavicPunk: Oldtimer
Комментарии: 4
Ваш комментарий
tvorog8088

Славик без Виталика деньги на ветер)

1
Grindest

Ну почти тоже что и Ascent

0
polyhedral

А это плохо?

0
Grindest polyhedral

Не знаю, мне нравится такой изометрический стиль в играх, я не против лично.

0