Киберпанк-шутер SlavicPunk: Oldtimer выйдет на ПК 28 июня ©

Киберпанковый изометрический шутер SlavicPunk: Oldtimer выйдет на PC через Steam и GOG 28 июня, объявила компания-разработчик Red Square Games.

SlavicPunk: Oldtimer - изометрический шутер, созданный по мотивам произведений Михала Голковского, известного польского автора научно-фантастических и фэнтезийных книг. Именно он создал историю Януса - частного детектива с неспокойным прошлым, который теперь пытается раскрыть неожиданное дело, связанное с украденным носителем данных, одновременно сражаясь со своими внутренними демонами, городскими бандами и сверхъестественной корпорацией, ответственной за падение города, который он называл своим.

Игра основана на книжной серии польского автора Михаила Голковского «SibirPunk».