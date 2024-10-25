Новый трейлер SlavicPunk: Oldtimer посвятили игровому миру

SlavicPunk: Oldtimer представляет собой уникальное сочетание киберпанка и славянской эстетики, создавая мрачный мир, где игрокам предстоит окунуться в роль детектива с непростым прошлым. Новый трейлер знакомит с миром игры.

В игре герой отправляется на опасные улицы прогнившего города, чтобы найти украденный носитель данных, противостоя преступности и тайнам, которые скрываются в этом антиутопическом мире.

На ПК SlavicPunk: Oldtimer вышла в 2023 году, а релиз для консолей Xbox и PlayStation намечен на 6 ноября.