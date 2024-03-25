Визуальная хоррор-новелла Slay the Princess получила обновление с новой музыкой и диалогами

Slay the Princess, полностью озвученный сюрреалистический визуальный роман ужасов, разработанный Black Tabby Games, сегодня получил обновление контента с новыми диалогами и музыкой. Первое крупное обновление дополняет финальный контент новой анимацией и более чем 3000 слов дополнительных и реструктурированных вариантов диалогов и разговоров. Послушайте несколько только что добавленных оркестровых исполнений кульминационных треков, записанных Чешским национальным симфоническим оркестром. Игра также отмечает продажу 200 000 копий.
«Любовь, которую все проявили к Slay the Princess, изменила нашу жизнь, и эта поддержка означает, что мы можем продолжать работать над этим, чтобы попытаться реализовать наше видение игры», — говорит Тони Ховард-Ариас, ведущий сценарист Black Tabby Games. «Спасибо всем, кто создавал фанарты, транслировал игру, рассказывал друзьям или даже просто нашел время, чтобы попробовать нашу игру».
Эта игра - пример того, как на бомжацком движке и практически без геймплея можно создать настоящий шедевр.