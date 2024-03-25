Визуальная хоррор-новелла Slay the Princess получила обновление с новой музыкой и диалогами

Сюжет игры следующий: в лесу вы находите тайную тропу, которая ведёт к заброшенной хижине. Внутри вы обнаруживаете пропавшую принцессу, закованную в цепи. Но прежде чем вы успеваете хоть что-то сделать, загадочный голос объявляет, что вы должны убить её, иначе мир погибнет. Кто она такая и почему она здесь? Кто говорит правду — принцесса или этот загадочный голос? Вам придётся принимать сложные решения и попытаться разгадывать все тайны этой истории.