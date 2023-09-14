Разработчик Slay the Spire грозится отказаться от Unity для своей следующей игры ©

Команда разработчиков Slay the Spire пригрозила отказаться от использования Unity для своей следующей игры, работа над которой ведется в настоящее время, из-за новой политики в отношении отчислений, требуемых графическим движком за каждую отдельную установку.



После объявления Unity многие студии заявили, что откажутся от этой платформы, если Ричителло и другие руководители не пересмотрят свое решение.

Команда Mega Crit последние два с лишним года упорно работает над новой игрой, но, в отличие от Slay the Spire, на этот раз в качестве движка используется Unity. Структура Runtime Fee, имеющая обратную силу, является не только угрозой для разработчиков, особенно инди, но и нарушением доверия между сторонами. Мы считаем, что Unity полностью осознает это, судя по тому, как далеко они зашли, удалив свои условия обслуживания с GitHub. Несмотря на огромное количество времени и труда, вложенных командой в разработку нашей новой игры, мы перейдем на другой графический движок, если эти изменения не будут полностью отменены и не будет восстановлена защита, предусмотренная условиями предоставления услуг.



Мы никогда раньше не делали публичных заявлений. Это должно заставить вас понять, насколько вы перегнули палку.