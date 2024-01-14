Осторожно: Слендермен будет подглядывать за вами в VR!

Создатели сурвайвал-хоррора Slender: The Arrival, который уже разменял первый десяток, решили активно окучивать технические новинки. И их выбор пал на, казалось, бы очевидную для жанра и темы штуку - VR. Да-да, теперь таинственный чувак в черном костюме и на Оземпике сможет в буквальном смысле возникать перед вашими глазами.

В общем-то сюжет достаточно простенький:

Слендермен возвращается еще более устрашающим, чем когда-либо. Ты сам по себе. Никто не сможет тебе помочь. Никто не услышит, как ты кричишь.

Само собой, что в играх подобного жанра важнее всего атмосфера. Ну что же, с помощью VR ее должны додать по полной.