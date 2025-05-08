Из хоррора Slitterhead, от создателя Silent Hill, удалили защиту Denuvo

Как стало известно, сегодня Bokeh Game Studio, создатели хоррора Slitterhead, выпустили новое обновление, в котором удалили защиту Denuvo из игры.

Защиту от австрийской компании удалили спустя ровно полгода с момента релиза игры. Размер EXE-файла уменьшился на внушительные 300 МБ.

Действие игры происходит на густо застроенных улицах Коулуна, полных тьмы и хаоса. Игрок управляет Хёки - сущностью, лишенной памяти и физической формы. Их единственный мотив — искоренить чудовищных существ, известных как Слиттерхеды, ползающих по городу, маскируясь под людей.