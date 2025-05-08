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Slitterhead 08.11.2024
Экшен, Адвенчура, Ужасы
6.6 83 оценки

Из хоррора Slitterhead, от создателя Silent Hill, удалили защиту Denuvo

AceTheKing AceTheKing

Как стало известно, сегодня Bokeh Game Studio, создатели хоррора Slitterhead, выпустили новое обновление, в котором удалили защиту Denuvo из игры.

Защиту от австрийской компании удалили спустя ровно полгода с момента релиза игры. Размер EXE-файла уменьшился на внушительные 300 МБ.

Действие игры происходит на густо застроенных улицах Коулуна, полных тьмы и хаоса. Игрок управляет Хёки - сущностью, лишенной памяти и физической формы. Их единственный мотив — искоренить чудовищных существ, известных как Слиттерхеды, ползающих по городу, маскируясь под людей.

19
19
Комментарии: 19
Ваш комментарий
ThoughtfulGerardo

а можно пожалуйста из всех норм игр 2023-2024 искоренить денуво из 2025 тоже можно спасибо заранее

9
My life is a game

зачем с точки зрения бизнеса, а не пирата?
раз ставят, значит аналитики(нормальные, а не уровня PG) подсчитывают что какое то время денуво им выгоден

8
BluntZebulon My life is a game

Это те же аналитики, которые посоветовали добавлять повестку для увеличения продаж?

2
My life is a game BluntZebulon

хз, а что повестка для добавления продаж была добавлена?я думал больше ради хайпа

1
ConciseYu

та вообще из всех, спорт симы тоже хочется поиграть

ConciseYu My life is a game

продажи Ведьмак 3, эта игра с цифрой 33, Обла ремейк доказывают, что денува бесполезна

Liwan

Понятно почему удалили, вы посмотрите геймплей игры, это же помойка редкостная, соболезную тем кто покупал Э Т О.....

7
Lemenus

Только сейчас узнал об этой игре

3
My life is a game

вышла в ноябре 24 года и уже убрали
видимо с продажами стало плохо, что подписку на денуво убрали

2
Беккер5443

сейчас с продажами ещё хуже станет, Denuvo не убирают.

2
My life is a game Беккер5443

почему?убирают, просто у кого то через полгода, у кого то через год

понятно что ультра богатые компании могут чисто по принципу ни одному пирату бесплатно не дадим поиграть и могут держать годами

3
Беккер5443 My life is a game

3 года не больше.

2
ConciseYu

с атомик и через два года не убрали, жадные

1
ConciseYu Беккер5443

скажи это юбкам, еа, сеге и подобным гей конторам

Tiger Goose

Ей бы цену поадекватнее.

1
ConciseYu

все бы так

CounterShade

Нууу даже хз... Игра, честно говоря, по трейлерам казалась куда более интересной, чем то, что получилось в итоге.
С другой стороны - ваши ожидания это ваши проблемы.
Под неё хоть русик выпустили кто нибудь из команд переводчиков?
А, нет...? Ок😑