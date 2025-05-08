Из хоррора Slitterhead, от создателя Silent Hill, удалили защиту Denuvo

Как стало известно, сегодня Bokeh Game Studio, создатели хоррора Slitterhead, выпустили новое обновление, в котором удалили защиту Denuvo из игры.
Защиту от австрийской компании удалили спустя ровно полгода с момента релиза игры. Размер EXE-файла уменьшился на внушительные 300 МБ.
Действие игры происходит на густо застроенных улицах Коулуна, полных тьмы и хаоса. Игрок управляет Хёки - сущностью, лишенной памяти и физической формы. Их единственный мотив — искоренить чудовищных существ, известных как Слиттерхеды, ползающих по городу, маскируясь под людей.
а можно пожалуйста из всех норм игр 2023-2024 искоренить денуво из 2025 тоже можно спасибо заранее
зачем с точки зрения бизнеса, а не пирата?
раз ставят, значит аналитики(нормальные, а не уровня PG) подсчитывают что какое то время денуво им выгоден
Это те же аналитики, которые посоветовали добавлять повестку для увеличения продаж?
хз, а что повестка для добавления продаж была добавлена?я думал больше ради хайпа
та вообще из всех, спорт симы тоже хочется поиграть
продажи Ведьмак 3, эта игра с цифрой 33, Обла ремейк доказывают, что денува бесполезна
Понятно почему удалили, вы посмотрите геймплей игры, это же помойка редкостная, соболезную тем кто покупал Э Т О.....
Только сейчас узнал об этой игре
вышла в ноябре 24 года и уже убрали
видимо с продажами стало плохо, что подписку на денуво убрали
сейчас с продажами ещё хуже станет, Denuvo не убирают.
почему?убирают, просто у кого то через полгода, у кого то через год
понятно что ультра богатые компании могут чисто по принципу ни одному пирату бесплатно не дадим поиграть и могут держать годами
3 года не больше.
с атомик и через два года не убрали, жадные
скажи это юбкам, еа, сеге и подобным гей конторам
Ей бы цену поадекватнее.
все бы так
Нууу даже хз... Игра, честно говоря, по трейлерам казалась куда более интересной, чем то, что получилось в итоге.
С другой стороны - ваши ожидания это ваши проблемы.
Под неё хоть русик выпустили кто нибудь из команд переводчиков?
А, нет...? Ок😑