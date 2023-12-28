Руководители Bokeh Studio рассказали, что готовятся к полноценному показу хоррора Slitterhead в следующем году

Японский журнал 4Gamer.net опубликовал свое ежегодное интервью с японскими создателями игр, которые в двух словах рассказывают о том, чего мы можем ожидать от них в будущем. Среди них - Кейитиро Тояма и Казунобу Сато из Bokeh Game Studio, которые в настоящее время работают над Slitterhead. Их сообщение связано с хоррором, который готовится к полноценному показу в следующем году.

Кадзунобу Сато (главный операционный директор и основатель) заявил:

Bokeh Game Studio продолжает упорно работать над созданием Slitterhead. Я верю, что следующий год станет особенным для проекта.

Кейитиро Тояма (директор), в свою очередь, заявил:

2024 год станет решающим годом, когда первая игра нашей студии, Slitterhead, начнет по-настоящему проявлять себя. Поскольку он существенно повлияет на наше будущее, это будет важный год, поэтому я хотел бы подойти к нему с энтузиазмом.

Кадзунобу Сато известен по работе над SIREN, Puppeteer и The Last Guardian, а Кейитиро Тояма - по Silent Hill, SIREN и Gravity Rush.

Slitterhead станет их первой игрой в качестве студии Bokeh Game Studio и представляет собой новый хоррор с уклоном в экшен с боем от третьего лица.