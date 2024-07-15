Slitterhead изначально задумывалась как игра с открытым миром

Создатель Silent Hill, Siren и Gravity Rush Кейитиро Тояма и его команда в Bokeh Game Studio собираются выпустить новую игру ужасов под названием Slitterhead в конце этого года, хотя даже беглого взгляда на игру достаточно, чтобы понять, что она не похожа на традиционную игру в этом жанре, а вместо этого принимает подход экшен-хорроров, вращающийся вокруг уникальной механики обмена телами. Интересно, что если бы все пошло немного иначе, Slitterhead был бы игрой с открытым миром.

Это было раскрыто Тоямой в недавнем интервью VGC, где он рассказал, что первоначальный план на ранних стадиях разработки Slitterhead состоял в том, чтобы создать её с открытой структурой мира, от чего команда разработчиков в конечном итоге отказалась из-за небольшого бюджета игры. Однако, по словам Тоямы, структура на основе миссий, которую в конечном итоге была выбрана, хорошо сработала для проекта.

Одно из решений, которое мы приняли в начале игры, заключалось в том, что изначально мы хотели сделать сеттинг открытого мира, но это было неразумно с нашим бюджетом. Нынешнее решение сработало хорошо, с конкретными миссиями и продвижением по сюжетной линии.

Slitterhead должна выйти 8 ноября на PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One и ПК.