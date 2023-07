Геймплейный трейлер платформера The Smurfs 2: The Prisoner of the Green Stone ©

Издательство Microids и компания IMPS представили сегодня новый видеоролик для приключенческого платформера The Smurfs 2: The Prisoner of the Green Stone. Новый ролик, премьера которого состоялась 22 июля на San Diego Comic Con, рассказывает о новых локациях и злобном монстре

Разработанная студией OSome, игра The Smurfs 2: The Prisoner of the Green Stone - это полностью новая история, выходящая в цифровом формате 2 ноября 2023 года для PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch и ПК. Розничная версия игры ожидается 14 ноября в Северной Америке.

Мастер изобрел гениальное устройство: Смурфомикс! Однако ему не хватает ключевого компонента – Зеленого камня, которым завладел Гаргамель. Мастер и его команда отправляются в путешествие, чтобы забрать знаменитый камень из лаборатории Гаргамеля, однако из-за роковой ошибки камень взрывается, и его обломки разлетаются по Проклятым землям.