Амбициозная RPG "Смута" выйдет немного позднее, но игроки получат "бесплатную" версию игры

Московская студия Cyberia Nova обещала выпустить атмосферный ролевой экшен про эпоху "Смутного времени" на ПК уже в следующем месяце, однако разработчикам требуется больше времени на финальную полировку. На официальной странице в социальных сетях команда авторов "Смута" сообщила о небольшом переносе релиза игры. Теперь релиз проекта намечен на апрель 2024 года.
В Cyberia Nova окончательно определились с датой выпуска "Смута". Согласно проведенным недавно игровым тестам, разработчикам потребуется около месяца на дополнительное улучшение общей стабильности. "Смута" в данный момент запланирована к релизу на 4 апреля.
Вместе с этим авторы проекта объявили, что работают над "бесплатной" версией игры. Согласно опубликованному сообщению от Cyberia Nova, проект представляет собой обучающую версию игры, где можно будет стать участником виртуальной экскурсии по игровым локациям Москвы той эпохи. Версия будет распространяться бесплатно и даст возможность опробовать некоторые игровые механики из полной версии "Смуты". Её релиз ожидается в марте.
Также 16 февраля будет выпущен новый дневник разработчиков, где детально расскажут о боевой системе.
Как это убрать?
блокировщиком рекламы
да он и так вкл
uBlock Origin, пипеткой выбираешь какой элемент убрать со страницы
Точно, спасибо. На других тоже можно это сделать но чёт я про этот момент забыл
там есть функция скрыть виделеное вручную
Ха!
Ахаха! А я в этом и не сомневался!
Думаю эта новость никого не удивила с учётом того, что показывали в последних роликах.
вот даже ни минуты не сомневался))))
а чему собственно удивляться? полноценного геймплея они так и не показывали, только дневники разработчиков, возможно это даже не последний перенос. Надеюсь, что в итоге игра будет не хуже атомик харта или роуг трейдера, как показывает практика наши разработчики умеют делать качественные игрули Р_Р
"Амбициозная RPG" У автора головушка бо-бо.
А белорусы опять всё предсказали.
Они просто констатировали естественное развитие событий, то есть лень, распил бабла, творческую импотенцию, отсутствие профессиональных навыков в работе с такими проектами и просто космическую наглость всех кто доет этот проект..
Закономерная новость.
Видимо, игра всё-таки выходит крайне сомнительного качества, и это уже никак не получается поправить. Поэтому релиз назначили на дату после выборов, чтобы факт финансирования государством провальной игры не повлиял на предвыборный рейтинг Владимира Владимировича.
Ты серьезно сейчас?)
Долго думал?
фига ты там угараешь не бухай больше так
Подскажи что куришь, тоже хочу попробовать раз так вставляет
Ага, трипл ААА игра в которую вложили мильярд доллеров врятли будет хорошего качества, да ещё и выпустят её на всех игровых платформах, и в сервисах!
Переносы это всегда плохой знак, наверняка куча багов и недоработанных механик будет на старте.
Бесплатная демо-версия это круто. Значит разрабы уверены в высоком качестве игры и не боятся дать её бесплатно пощупать всем желающим. С этого момента можно не сомневаться в том, что Смута будет годнотой 100%. Жду релиза с большим нетерпением!
Главное чтобы демо-версия совпадало с конечным продуктом. А то бывает что релизная версия очень сильно отличается от показаного и испробованого бесплатного куска.
так там не игра а "музей" интерактивный будет в "бесплатной версии"
Ну что, сталкер 2.0, будет 10 переносов, и игра выйдет года через 2, и будет полным провалом, который будет стыдно скачать с торрента?
Каким хреном это вообще относится к данному продукту? АБЫ ляпнуть? Очередной "ненависник", который в тайне любит серию? Судит каждый может, а вот КОГДА она выйдет и ЕСЛИ соберет награды и получится НОРМАЛЬНОЙ игрой... как петь тогда будешь???
а если нет? что тогда?
Тогда и будут причины обсирать... а так какой смысл.... оно-то ЯВНО будет лучше чем то что вышло на старте со Старфилдом ... вся эта ненависть не столько как к ИГРЕ, а именно к тем , кто её делает -_- вон Что-то на Смуту крикунов нет(особо) хотя до сих пор не понятно хз что это такое(а она ТИПО должна выйти меньше чем через МЕСЯЦ и до сих пор даже нет внятной картины про игру, а Сталкер хоть что-то показал, даже тот-же слитый билд дал понять +- а это ЧТО???) , как бы не стала аферой уровня Дэй Бифор..... но всех устраивает, а почему???? Потому-что ТИПО своё -_- ...
А ты уверен что она ВЫЙДЕТ? В тайне любит серию, это какую, сталкер? Играл только в тень Чернобыля и то когда она только вышла, больше вообще нечего связанного со сталкером не качал, и не играл. Так что я не фанат серии. А про Смуту я думаю что это вообще распил халявного бабла, и что эта игра прекрасно смотрелась-бы как бесплатная игра на мобилках, на 10 минут зайти пока ты в туалете. НО продавать её ЗА деньги, это вообще какой-то трешь. Нет я не спорю, эта игра может стать популярной, но только потому что она такая плохая, как это было с Русы против ящеров, игра была настолько ужасна, что каждый хотел купить её что-бы поржать, вот и Смута будет таким-же проектом, по типу.....Гы......Серёга смотри чё я по скидке за 10р купил, это тот самый шлак который 15 раз переносили, и у которого оценки 0.8.
Ну про Атомик та-же песня играла... не верили, не выйдет и прочее... но в конечном итоге вышла и была +- нормальная игра, но ВЫШЛА-же ... так и тут -_- я не вижу смысла лишний раз усираться по этому поводу... вот ОПЯТЬ ляпнут в сентябре , что мы перенесем, тогда можно похаять еще раз, а так ну тупо как базарные бабы -_-
По приколу, надеюсь игра будет норм
Игор нет, но вы держитесь. Счастья, здоровья.
Надо было на 1 апреля, хоть оправдания бы были убедительнее
"Амбициозная" надо было брать в кавычки
хм демо-версию разраб называет, не саму игру, а какой то виртуальный проходняк ? Это шутка ? Демо-версия, это небольшой отрезок от РЕАЛЬНОЙ игры, чтобы показать людям, что они мать его покупают, а не кота в мешке. Учитывая, что разрабы не понимают даже этого, то становится понятен уровень пофигизма.
п.с. перенос, чтобы отполировать(дополнительное улучшение общей стабильности), или не правильно написано, или же правильно. Но тогда получается, что игра полностью готова. Да ска, она так готова, что до сих пор не показан геймплей игры. Она так готова, что вместо демо-версии, нам подсовывают парашу в виде интерактивного путешествия... Гениально. Нет
Ждём. Уже оформил предзаказ)
Позднее это где-то пару годочков и пяток месяцочков...
Нужно было переносить на 1 апреля.
а что такое, что за переносы, геймплей покажите уже гады
Откуда столько токсичности? Обещали не только геймплей, а аж целую играбельную бесплатную демо версию выпустить, чтоб каждый мог пощупать геймплей своими ручками, а не тупо смотреть со стороны. Но тебе всё мало. Смешно.
Всё своё время, я тоже когда-то хотел посмотреть игровой процесс Cyberpunk 2077 в 2017 году, а они КУРВЫ его так и не показывали! =((