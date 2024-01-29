Амбициозная RPG "Смута" выйдет немного позднее, но игроки получат "бесплатную" версию игры

Московская студия Cyberia Nova обещала выпустить атмосферный ролевой экшен про эпоху "Смутного времени" на ПК уже в следующем месяце, однако разработчикам требуется больше времени на финальную полировку. На официальной странице в социальных сетях команда авторов "Смута" сообщила о небольшом переносе релиза игры. Теперь релиз проекта намечен на апрель 2024 года.

В Cyberia Nova окончательно определились с датой выпуска "Смута". Согласно проведенным недавно игровым тестам, разработчикам потребуется около месяца на дополнительное улучшение общей стабильности. "Смута" в данный момент запланирована к релизу на 4 апреля.

Вместе с этим авторы проекта объявили, что работают над "бесплатной" версией игры. Согласно опубликованному сообщению от Cyberia Nova, проект представляет собой обучающую версию игры, где можно будет стать участником виртуальной экскурсии по игровым локациям Москвы той эпохи. Версия будет распространяться бесплатно и даст возможность опробовать некоторые игровые механики из полной версии "Смуты". Её релиз ожидается в марте.

Также 16 февраля будет выпущен новый дневник разработчиков, где детально расскажут о боевой системе.