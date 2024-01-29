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Смута 04.04.2024
Экшен, Ролевая, От третьего лица
5.8 590 оценок

Амбициозная RPG "Смута" выйдет немного позднее, но игроки получат "бесплатную" версию игры

Gutsz
Новости

Московская студия Cyberia Nova обещала выпустить атмосферный ролевой экшен про эпоху "Смутного времени" на ПК уже в следующем месяце, однако разработчикам требуется больше времени на финальную полировку. На официальной странице в социальных сетях команда авторов "Смута" сообщила о небольшом переносе релиза игры. Теперь релиз проекта намечен на апрель 2024 года.

В Cyberia Nova окончательно определились с датой выпуска "Смута". Согласно проведенным недавно игровым тестам, разработчикам потребуется около месяца на дополнительное улучшение общей стабильности. "Смута" в данный момент запланирована к релизу на 4 апреля.

Вместе с этим авторы проекта объявили, что работают над "бесплатной" версией игры. Согласно опубликованному сообщению от Cyberia Nova, проект представляет собой обучающую версию игры, где можно будет стать участником виртуальной экскурсии по игровым локациям Москвы той эпохи. Версия будет распространяться бесплатно и даст возможность опробовать некоторые игровые механики из полной версии "Смуты". Её релиз ожидается в марте.

Также 16 февраля будет выпущен новый дневник разработчиков, где детально расскажут о боевой системе.

14
46
Комментарии: 46
Ваш комментарий
DenisVTR

Как это убрать?

15
Ruslan Бригадир

блокировщиком рекламы

2
DenisVTR Ruslan Бригадир

да он и так вкл

1
TILL0910

uBlock Origin, пипеткой выбираешь какой элемент убрать со страницы

1
DenisVTR TILL0910

Точно, спасибо. На других тоже можно это сделать но чёт я про этот момент забыл

0
Ruslan Бригадир DenisVTR

там есть функция скрыть виделеное вручную

0
FireLion1993

Ха!

4
VOVAMAS

Ахаха! А я в этом и не сомневался!

4
Astorias_Goty

Думаю эта новость никого не удивила с учётом того, что показывали в последних роликах.

2
Толстый Карась

вот даже ни минуты не сомневался))))

2
Andrew_krsk

а чему собственно удивляться? полноценного геймплея они так и не показывали, только дневники разработчиков, возможно это даже не последний перенос. Надеюсь, что в итоге игра будет не хуже атомик харта или роуг трейдера, как показывает практика наши разработчики умеют делать качественные игрули Р_Р

2
Vidgor-int

"Амбициозная RPG" У автора головушка бо-бо.

2
IndecisiveBeast

А белорусы опять всё предсказали.

1
Петр Стрельцов

Они просто констатировали естественное развитие событий, то есть лень, распил бабла, творческую импотенцию, отсутствие профессиональных навыков в работе с такими проектами и просто космическую наглость всех кто доет этот проект..

-1
Galili

Закономерная новость.

0
Tiger Goose

Видимо, игра всё-таки выходит крайне сомнительного качества, и это уже никак не получается поправить. Поэтому релиз назначили на дату после выборов, чтобы факт финансирования государством провальной игры не повлиял на предвыборный рейтинг Владимира Владимировича.

0
Xefren

Ты серьезно сейчас?)

3
SergeK69

Долго думал?

2
Ruslan Бригадир

фига ты там угараешь не бухай больше так

2
nodas

Подскажи что куришь, тоже хочу попробовать раз так вставляет

2
Bartalbi Bond

Ага, трипл ААА игра в которую вложили мильярд доллеров врятли будет хорошего качества, да ещё и выпустят её на всех игровых платформах, и в сервисах!

0
Altered

Переносы это всегда плохой знак, наверняка куча багов и недоработанных механик будет на старте.

0
Janekste

Бесплатная демо-версия это круто. Значит разрабы уверены в высоком качестве игры и не боятся дать её бесплатно пощупать всем желающим. С этого момента можно не сомневаться в том, что Смута будет годнотой 100%. Жду релиза с большим нетерпением!

0
KnockaboutDzsenifer

Главное чтобы демо-версия совпадало с конечным продуктом. А то бывает что релизная версия очень сильно отличается от показаного и испробованого бесплатного куска.

0
Alex40001 KnockaboutDzsenifer

так там не игра а "музей" интерактивный будет в "бесплатной версии"

1
KAPRAL27

Ну что, сталкер 2.0, будет 10 переносов, и игра выйдет года через 2, и будет полным провалом, который будет стыдно скачать с торрента?

0
Ang Dark

Каким хреном это вообще относится к данному продукту? АБЫ ляпнуть? Очередной "ненависник", который в тайне любит серию? Судит каждый может, а вот КОГДА она выйдет и ЕСЛИ соберет награды и получится НОРМАЛЬНОЙ игрой... как петь тогда будешь???

1
Alex40001 Ang Dark

а если нет? что тогда?

-2
Ang Dark Alex40001

Тогда и будут причины обсирать... а так какой смысл.... оно-то ЯВНО будет лучше чем то что вышло на старте со Старфилдом ... вся эта ненависть не столько как к ИГРЕ, а именно к тем , кто её делает -_- вон Что-то на Смуту крикунов нет(особо) хотя до сих пор не понятно хз что это такое(а она ТИПО должна выйти меньше чем через МЕСЯЦ и до сих пор даже нет внятной картины про игру, а Сталкер хоть что-то показал, даже тот-же слитый билд дал понять +- а это ЧТО???) , как бы не стала аферой уровня Дэй Бифор..... но всех устраивает, а почему???? Потому-что ТИПО своё -_- ...

1
KAPRAL27 Ang Dark

А ты уверен что она ВЫЙДЕТ? В тайне любит серию, это какую, сталкер? Играл только в тень Чернобыля и то когда она только вышла, больше вообще нечего связанного со сталкером не качал, и не играл. Так что я не фанат серии. А про Смуту я думаю что это вообще распил халявного бабла, и что эта игра прекрасно смотрелась-бы как бесплатная игра на мобилках, на 10 минут зайти пока ты в туалете. НО продавать её ЗА деньги, это вообще какой-то трешь. Нет я не спорю, эта игра может стать популярной, но только потому что она такая плохая, как это было с Русы против ящеров, игра была настолько ужасна, что каждый хотел купить её что-бы поржать, вот и Смута будет таким-же проектом, по типу.....Гы......Серёга смотри чё я по скидке за 10р купил, это тот самый шлак который 15 раз переносили, и у которого оценки 0.8.

0
Ang Dark KAPRAL27

Ну про Атомик та-же песня играла... не верили, не выйдет и прочее... но в конечном итоге вышла и была +- нормальная игра, но ВЫШЛА-же ... так и тут -_- я не вижу смысла лишний раз усираться по этому поводу... вот ОПЯТЬ ляпнут в сентябре , что мы перенесем, тогда можно похаять еще раз, а так ну тупо как базарные бабы -_-

1
mal4ikgamer1999

По приколу, надеюсь игра будет норм

0
Элита Гейминга

Игор нет, но вы держитесь. Счастья, здоровья.

0
Esscan0r

Надо было на 1 апреля, хоть оправдания бы были убедительнее

0
SmilingGaleo

"Амбициозная" надо было брать в кавычки

0
Richard Simons

хм демо-версию разраб называет, не саму игру, а какой то виртуальный проходняк ? Это шутка ? Демо-версия, это небольшой отрезок от РЕАЛЬНОЙ игры, чтобы показать людям, что они мать его покупают, а не кота в мешке. Учитывая, что разрабы не понимают даже этого, то становится понятен уровень пофигизма.

п.с. перенос, чтобы отполировать(дополнительное улучшение общей стабильности), или не правильно написано, или же правильно. Но тогда получается, что игра полностью готова. Да ска, она так готова, что до сих пор не показан геймплей игры. Она так готова, что вместо демо-версии, нам подсовывают парашу в виде интерактивного путешествия... Гениально. Нет

0
Ingvarr Nordasson

Ждём. Уже оформил предзаказ)

0
Петр Стрельцов

Позднее это где-то пару годочков и пяток месяцочков...

-2
Vinchi441

Нужно было переносить на 1 апреля.

-2
Zlobin_Evgeny

а что такое, что за переносы, геймплей покажите уже гады

-4
Janekste

Откуда столько токсичности? Обещали не только геймплей, а аж целую играбельную бесплатную демо версию выпустить, чтоб каждый мог пощупать геймплей своими ручками, а не тупо смотреть со стороны. Но тебе всё мало. Смешно.

-8
Bartalbi Bond

Всё своё время, я тоже когда-то хотел посмотреть игровой процесс Cyberpunk 2077 в 2017 году, а они КУРВЫ его так и не показывали! =((

1