Авторы отечественного ролевого экшена "Смута" показали целый час игрового процесса

Ожидаемая многими геймерами отечественная игра "Смута" выйдет совсем скоро — релиз ролевого экшена намечен на 4 апреля на ПК. И в преддверии этого важного события разработчики из Cyberia Nova решили поделиться первым геймплейным видео.

В этом им помогла стримерша Алину Рин. С участием которой появился целый час игрового процесса. В ролике показали путешествия по локациям, прохождение заданий и, самое главное — сражения.

"Смута" представляет собой исторический экшен, основанный на событиях Смутного времени в России 17-го века. В игре игрокам предстоит вжиться в роль благородного боярина Юрия Милославского и принять участие в ключевых событиях той эпохи. Главный герой должен собрать Нижегородское ополчение, участвовать в решающей Битве за Москву и своими действиями повлиять на ход истории.