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Смута 04.04.2024
Экшен, Ролевая, От третьего лица
5.9 643 оценки

Авторы отечественного ролевого экшена "Смута" показали целый час игрового процесса

butcher69
Новости

Ожидаемая многими геймерами отечественная игра "Смута" выйдет совсем скоро — релиз ролевого экшена намечен на 4 апреля на ПК. И в преддверии этого важного события разработчики из Cyberia Nova решили поделиться первым геймплейным видео.

В этом им помогла стримерша Алину Рин. С участием которой появился целый час игрового процесса. В ролике показали путешествия по локациям, прохождение заданий и, самое главное — сражения.

"Смута" представляет собой исторический экшен, основанный на событиях Смутного времени в России 17-го века. В игре игрокам предстоит вжиться в роль благородного боярина Юрия Милославского и принять участие в ключевых событиях той эпохи. Главный герой должен собрать Нижегородское ополчение, участвовать в решающей Битве за Москву и своими действиями повлиять на ход истории.

-26
108
Комментарии: 108
Ваш комментарий
Scorpion_GamePlay

Я вижу тут одни фанаты этой женщины. Честно, несколько раз пытался смотреть её, но простить то как она уссалась в метро исход при смерти бати Аньки, я не прощу никогда. Ну и после пытался смотреть любимые игры, киберпанк например, да иногда она шалит и позволяет шутить пошло, но даже это не спасает. Подача не интересная, да постоянно разодетая, но мне геймплей интересен, а не камера. У неё чсв просто космически завышено. ну короче мне не приятный человек и поэтому новости смотреть где она, не приятно. Мне терять нечего, Мне терять нечего, тут весь пг относится ко мне, так как я одни к ней. Спасибо за минусы.

67
Poenitens

Поставлю-ка тебе плюс :D

22
Vurdalak

Ну и кого ты смотришь , если не ее?

-37
Lvinomord

Согласен.Видно, что большинство игр ей просто не интересны и будто заставляет себя в них играть .Плюс эти постоянные отвлекашки на стримах в виде "каждую минуту донат".Девчонка сама по себе прикольная,но игры смотреть не интересно....

11
Anton_Kazantsev

Что значит уссалась?

2
Sergio Rus

Раньше как-то более благосклонно к ней относился - но сейчас вызывает одно раздражение, играет на автомате и без интереса, излишне манерно красуется в кадре (про Метро тоже помню).

1
Гена Транквилизатор
30
Lvinomord

Прямо как живые))

8
Omnia Smirnow Lvinomord

На картинке люди более реалистичные, чем в Шмуте.

-4
cuckold Omnia Smirnow

Это два дебича ixbt, или как их там.

-18
Omnia Smirnow cuckold

Ахах и правда...

-4
caliskan

Ну геймплей настолько плох что им на 5 роликов хватит

0
trevl312

Сколько ей проплатили за то, что бы она 100-ый раз повторила, что очень круто и все красиво, когда все наоборот?

8
Lvinomord

Так и так понятно, что она деньги таким образом зарабатывает. На работе начальник скажет что это синий цвет, хотя он зелёный - ходишь и говоришь всем клиентам, что он синий.) Это работа)

-1
Raphtallia

Начало ролика... Все залито мылом (оно будет сопровождать нас постоянно), снег и метель сделаны ужасно. Далее текстурки, ну... мыло мыльное, хотя местами вроде оно исчезает. Особенно земля в 1-ой локации. Если это у него под ногами лед, то нифига не похоже, если лужи, то почему при беге по ним нет следов? Далее полукривая боевка уровня дешевых соулс лайков (этим нас хотели удивить?), пара ударов и пинок this is spartaaaa? 23.50, ловим прекраснейший артефакт в ролике. ладно... ранний билд, но все-же. (Хотя ранний-ли?) 25.25, ан нет, не показалось, следов на воде все-же не остается... мииинууус! 32.10, корова на морозе жует грязь ммм... А тетка делает вид что доет корову, хотя руки в воздухе туда сюда двигаются (Зачем эта сцена вообще? Она не логична!) 41.47, так и не поняла что там за осветительный прибор. Толи факел без огня, то-ли свеча какая-то. Светит, а пламени нет. наверное что-то люминесцентное, хотя нет, оно мигает. Значит электрическое, возможно перепад напряжения. 45.20 Замечаем что с Церкви (А может и нет, черт эти строения разберет) течет вода с крыши, 48.17, вода все еще течет... Видимо прохудился водопровод. В плане графики все не однозначто, где-то прям мыло мыльное, а где-то (В основном днем) вполне норм смотрится. В общем ведьмаком тут не пахнет, ничего интересного в плане геймплея я не увидела. Обычная скучная повествовательная фигня. Собственно чего и ожидалось. Игра на 1 раз от нефиг делать. Боевка топорная, удары, замахи, уклонения какие-то медленные, как будто они не в одежде, а в полных латах, либо у него перегруз по весу XD Сюжет меня не интересует. Графа местами ОК, но не более. Хотя если глянуть на системки, то к графике большие вопросы. Интерактивных объектов в мире почти считай и нет. В помещениях какой-то пыльно\мыльный туман (Глазу не приятно). Я бы оценила на 5-6 из 10-ти. Собственно игра на 3-ечку. Хуже атомика точно. И уж точно хуже ведьмака.

P.S. О, уже мЫнусы о турбопатриотиков подъехали, давайте, больше минусите. Правда глаз режет!

7
cuckold

Ой, все, ты просто русафоб!

-1
MONOLITA

Посмотрел, первый геймплей по игре впринципе норм. Это конечно не Ведьмак 3, картинка приятная, свет, отражение. Но у Кирши чего там, шея пришита к одежде что ли)) может холодно конечно, свело, понимаю!!! честно сказать, ожидал худшего, дальше посмотрим!

6
Josuke_4444

напрягает что это ранний билд,когда игра намечена уже на 4 апреля

5
Sweety_Mustard

мм, сколько возгораний в комментах ;)
Терпения и сил разрабам, надеюсь, успеют все отрихтовать к релизу.

3
Raphtallia

Всратую боевку уже не спасти. Аминь.

0
r23dom

я не знаю сколько лет этой стримерше, но разговаривает она как 10 летний ребенок, даже звук пришлось вырубить, а то раздражаться от увиденного и услышанного как то перебор

2
MakeshiftEcho

Блин, окружение, дома, освещение нравиться, но вот анимация и боевка топорная.

1
Vetrjak

Надо дорабатывать. Это все что можно сказать.

1
Kitocun

Анимация лиц терминатор

1
Valer0

В целом согласен с многими. Внешне игра выглядит вроде приятно. Однако, как я понимаю, сделать визуал на готовом движке - проще чем все остальное (я видел когда люди которые абсолютно далеки от игродела, в одно лицо делали ничуть не хуже, но про геймплей там ни слова практически). Отсюда всратая боевка, катсцены и анимация лиц (」°ロ°)」- потому что тут уже прямо руки нужны из нужного места. Надеюсь что это просто "все еще" ранний билд и весной все поправят, т.к. проект мог бы быть довольно интересным.

1
inkomniak

норм так боевка и атмосфера вот тока анимация лиц ппц буду поиграть)))

1
Vurdalak

А боевка то - как то не оЧень !!!!!!!!!!!!

0
Fox534

Зато ни такая чудовищная как в Ведьмаке 3 (цитата разработчиков Смуты).

10
kirillwulf666

Я хз че еще можно было ожидать.

0
CT3H
0
Комментарий удален
Комментарий удален
cuckold Vurdalak

Очень приятно, царь.

0
Raphtallia

Не знаю, я звук вырубила и просто прощелкала кадры геймплея, мне эта девушка не интересна, я ее не знаю.

0
Raphtallia Vurdalak

Вам в другое место, тут всем наплевать на вашу ориентацию.

1
Vurdalak Raphtallia

В какое?

0
Omnia Smirnow

Просто ВСРАТО...

0
Sorsh

Ну-да ну да, эти люди называли боёвку Ведьмака чудовищной...
Заклик левой кнопкой мыши, без блоков, парирований это то о чём все мечтали. Даже если блок условно опционален только для щита это бред.

Диалоги - просто говорящие лица, которые в текст губами не попадают. Катсцены крайне средние, эту сцену с волками давно показывали, и постановка печальная, особенно кадр с волком, который сквозь текстуры убегает.

Собственно ничего уже и не изменится, глянул я ролик со слитым билдом год назад, изменений крайне мало. Над окружением поработали, сюжет пока не известен катцены/боёвка печальные.

Лет на 10 игра опоздала, а то и больше.

0
xxREMAGxxIxxGAMERxx
Ну-да ну да, эти люди называли боёвку Ведьмака чудовищной...

обычному человеку поднять меч на ведьмака - равноценно самоубийству,

-1
muxamor2011

Вчера вышел из криосна. Как я вижу, человеческий мозг все еще крайне слабо развит, раз люди продолжают тратить свое время на просмотр и восхищение бездельниками. Пожалуй, пойду прилягу еще немного. Разбудите через 10 лет.

0
Raphtallia

Ложитесь на 100, за 10 ничего не изменится.

3
WittyOrvilleton Raphtallia

И через 100 тоже.))

0
FlyRazer

Хорошо, что не стал предзаказывать.
Халтура.

0
GullibleCelia

Ля какие позорные анимации... А что с графоном... что за мыло..что за угловатость..Губы не совпадают с озвучкой...что за всратый треш

0
darkMarshall

Авторы игры, не нашли никого лучше, чем занести Алине Рин за стрим который длится час? Cyberia Nova, мать вашу, что с вами не так?)

0
Аристов--Черный

Какое странное название у разработчика. Чё такое "Кибериа"? Ребус для двух-летних, типа кибер-сибирь? Или какое-то старое малоизвестное словцо?

0
Talendor3
ГГ: ох Насть тосковал я по тебе
стримерша: а по лицу и не скажешь

удачно мотанул или все что надо знать об игре?)

0
ZackSnyder

выглядит как прототип, собранный из бесплатных ассетов за месяц.

0
vitya85

А говорили, что на Руси не было хомосятины окаянной. Вото на, Володья... )))

0
TangibleShivnath

Ого, выглядит не плохо

-1
Haysen

"Убийца ведьмака" правильно помню?
Или самоубийца?

Гос.спонсорство как всегда "на высоте", до разрабов дошла пачка дошика и три мертвых таракана.
Визуал и локации хороши местами, но ведь на этом всё. Игре релизиться через пару месяцев..

-1
h1fter

Люди которые пишут что игра кал,Ведьмак лучше и т.д правы,но у ведьмака и бюжет был в 10 раз больше,сравнивайте лучше Смуту со второй частью у которого был схожий бюджет.

-1
WittyOrvilleton

Даже на фоне первой части Ведьмака Смута выглядит как калл.

0
Raphtallia

Так и 2-ая часть выглядит лучше. Что в плане боевки, что в плане анимации.

0
xxREMAGxxIxxGAMERxx

ей только Геншин стримить и тому подобное, детский лепет из её уст просто хрень, тут нужен брутальный стример для атмосферности

-1
Floww

Алина мне нравится гораздо больше чем смута) игра сырая

-1
Blackalex_2

А почему анимация персонажей, будто они в слоу-мо...вот это жесть

-1
Радион Кучинский

Выглядит хорошо,боевка походу топорная. Будем посмотреть

-2
briggad

Да хорошо выглядит, надо смотреть на сюжет в целом. Но догадываюсь откуда основные дизлайки на российскую игру лепят

-2
WittyOrvilleton

Почему то на другие российские игры дизлайки так не летели. Может потому что это были именно что игры, а Смута это очередной скам как тот же the day before.

-1
vitya85

Анимации просто днище. Я как будто смотрю на диалоговое окно и анимации из первого Ведьмака 2007 года, да и то они там намного лучше сделаны. Короче, ну такое себе. Графон не такой уж и симпотный. Анимации, мимика лиц, движения, боёвка, физика унылые, импакта нет. Игра лютый проходняк, не всем зайдёт, а значит тратить свои деньги на такое не стоит. Тем более игра сделана на наши с вами налоги. Деньги отмыли, даже гадать не нужно. Только торрент. Разочарование, а не Смута.

-2
Bassota277

200 лямов на разработку этого дерьма

-2
Bait795

Посмотрел геймплей и понял что не зря подожду для себя релиза как минимум до декабря!

-2
Garris1304

Хейтеры, хотели геймплей, получите.

-3
csander2025

и еще раз убедились что это "срань"

0
Raphtallia

Спасибо, теперь я точно уверена, что не буду в ЭТО играть. Все мои сомнения подтвердились. Лучше пойду жуков в хедрайверсе убивать. Это хотя-бы весело.

0
GullibleCelia

Получили.. Теперь стало понятно, что это дерьмо не стоит и копейки

0
Sweety_Mustard

они хотели похейтить ) А тут еще зрадища подъехала в лице Майкрософта, не включивших в список релизов 2024 долгожданный сралкер ;C
Так что, придется смириться с минусами )

-1
Петр Стрельцов

Вообщем намечается типичный слащавенький "лубок"..

-3
B e s i k

Очередная свежеиспечённая мега - пупер современная игра которая выглядит на лет 10 старее и конеш будет очень хотеть новую мощную видяшку Куртки потому что оптимизация будет с протезом или костылём...

-3
Raphtallia

Да там и геймплею требуется протез, а лучше госпитализация.

0
GullibleCelia Raphtallia

++++ .. интересно и кто минусит всех тех, кто перечисляет факты)

0
ABSTERGO98

О! Алина Рин, я на нее частенько теребонькую 🥰😋 Пока не будет шанса пойти с ней на свидание

-3
evgn63

это та которую гитман в жопу е*ал?

-3
dexxxx123

Игра выглядит отлично, тут хотя бы геймплей есть в отличии от гейских врат 3. Только вот эта маромойка всю атмосферу.

-3
Raphtallia

А в чем он выражается? В брождении по локам 4х4 где 3 хаты, или во всратой боевке, аля дешевый соулс лайк за 3.5 миски риса?

0
WittyOrvilleton

Ну в принципе как и ожидалось от игры за гос. счёт. Всю суть разработки этой игры можно услышать на отрезке - 09:21 - 09:25. Пропаганда в чистом виде.))

-3
csander2025

срань

-4
Кей Овальд

На 8-й минуте видно как дерьмово НЕ выставлен свет на персонажах во время диалогов. Далее анимация бега очень плохая, как-будто на рельсах.
Окружение (с поправкой на ночь) вполне неплохое, в домах хорошо, хотя и пустовато.
Анимация губ - крипота лютая.
Боёвка... ну допустим, надо будет руками посчупать. Крови не хватает и порезов.
Голоса хорошие, звуки с музыкой норм.
Девушка-стримерша очень красивая, хотя хз кто это.

В общем, ещё годик допиливания и будет очень даже неплохо!
То есть как уже в апреле?..

-4
Raphtallia

Я бы года на 2-2.5 перенесла и сделала-бы уже нормальную игру. С нормальными, большими локациями, эксплорингом и нелинейным сюжетом. В принципе с тем что показали уже можно работать. Но выпускать такое конечно-же будет опрометчиво.

1
Кей Овальд Raphtallia

Ага. Ну, может, как сейчас принято, как раз после релиза за пару лет и допилят. Хотя и не того, что вы описали, конечно.

0
VOVAMAS Raphtallia

Поддерживаю! Тут как минимум год на допил всего нужен! А если это выйдет в апреле 2024,то это будет лютый зашквар и дичь!

0
xxREMAGxxIxxGAMERxx

33:45, послушала бы свои реплики со стороны - испанский стыд

-4
Oscilograf

а на онлифанс у нее стримы есть? :)

-5
samosan

Что-то много этой стримерши последнее время сперва разрабы атомика ей оригинальную озвучку в длс заменили,теперь эксклюзивный контент смуты дают.

-6
Insectorat

а еще ее "портрет" был в киберпанке

0
DeadRemix

Никто оригинальную озвучку не менял в атомике ,изменили лишь голос в длс, что собственно логично объяснили

-2
samosan DeadRemix

Так я и написал про длс,про оригинал не слова не было.Да и наездов с моей стороны,что плохо тоже не было,только то,что её много,хотя в топе по популярности она на моей памяти не была никогда.

0
samosan

Епа у неё на пг похоже фанатов,меня даже за трольские комментарии про политику быстро не минусовали.

2
Va100K

всё норм и стримерша и геймплей , ещё доработают немного до релиза

-3