Авторы отечественного ролевого экшена "Смута" показали целый час игрового процесса

Ожидаемая многими геймерами отечественная игра "Смута" выйдет совсем скоро — релиз ролевого экшена намечен на 4 апреля на ПК. И в преддверии этого важного события разработчики из Cyberia Nova решили поделиться первым геймплейным видео.
В этом им помогла стримерша Алину Рин. С участием которой появился целый час игрового процесса. В ролике показали путешествия по локациям, прохождение заданий и, самое главное — сражения.
"Смута" представляет собой исторический экшен, основанный на событиях Смутного времени в России 17-го века. В игре игрокам предстоит вжиться в роль благородного боярина Юрия Милославского и принять участие в ключевых событиях той эпохи. Главный герой должен собрать Нижегородское ополчение, участвовать в решающей Битве за Москву и своими действиями повлиять на ход истории.
Я вижу тут одни фанаты этой женщины. Честно, несколько раз пытался смотреть её, но простить то как она уссалась в метро исход при смерти бати Аньки, я не прощу никогда. Ну и после пытался смотреть любимые игры, киберпанк например, да иногда она шалит и позволяет шутить пошло, но даже это не спасает. Подача не интересная, да постоянно разодетая, но мне геймплей интересен, а не камера. У неё чсв просто космически завышено. ну короче мне не приятный человек и поэтому новости смотреть где она, не приятно. Мне терять нечего, Мне терять нечего, тут весь пг относится ко мне, так как я одни к ней. Спасибо за минусы.
Поставлю-ка тебе плюс :D
Ну и кого ты смотришь , если не ее?
Согласен.Видно, что большинство игр ей просто не интересны и будто заставляет себя в них играть .Плюс эти постоянные отвлекашки на стримах в виде "каждую минуту донат".Девчонка сама по себе прикольная,но игры смотреть не интересно....
Что значит уссалась?
Раньше как-то более благосклонно к ней относился - но сейчас вызывает одно раздражение, играет на автомате и без интереса, излишне манерно красуется в кадре (про Метро тоже помню).
Прямо как живые))
На картинке люди более реалистичные, чем в Шмуте.
Это два дебича ixbt, или как их там.
Ахах и правда...
Ну геймплей настолько плох что им на 5 роликов хватит
Сколько ей проплатили за то, что бы она 100-ый раз повторила, что очень круто и все красиво, когда все наоборот?
Так и так понятно, что она деньги таким образом зарабатывает. На работе начальник скажет что это синий цвет, хотя он зелёный - ходишь и говоришь всем клиентам, что он синий.) Это работа)
Начало ролика... Все залито мылом (оно будет сопровождать нас постоянно), снег и метель сделаны ужасно. Далее текстурки, ну... мыло мыльное, хотя местами вроде оно исчезает. Особенно земля в 1-ой локации. Если это у него под ногами лед, то нифига не похоже, если лужи, то почему при беге по ним нет следов? Далее полукривая боевка уровня дешевых соулс лайков (этим нас хотели удивить?), пара ударов и пинок this is spartaaaa? 23.50, ловим прекраснейший артефакт в ролике. ладно... ранний билд, но все-же. (Хотя ранний-ли?) 25.25, ан нет, не показалось, следов на воде все-же не остается... мииинууус! 32.10, корова на морозе жует грязь ммм... А тетка делает вид что доет корову, хотя руки в воздухе туда сюда двигаются (Зачем эта сцена вообще? Она не логична!) 41.47, так и не поняла что там за осветительный прибор. Толи факел без огня, то-ли свеча какая-то. Светит, а пламени нет. наверное что-то люминесцентное, хотя нет, оно мигает. Значит электрическое, возможно перепад напряжения. 45.20 Замечаем что с Церкви (А может и нет, черт эти строения разберет) течет вода с крыши, 48.17, вода все еще течет... Видимо прохудился водопровод. В плане графики все не однозначто, где-то прям мыло мыльное, а где-то (В основном днем) вполне норм смотрится. В общем ведьмаком тут не пахнет, ничего интересного в плане геймплея я не увидела. Обычная скучная повествовательная фигня. Собственно чего и ожидалось. Игра на 1 раз от нефиг делать. Боевка топорная, удары, замахи, уклонения какие-то медленные, как будто они не в одежде, а в полных латах, либо у него перегруз по весу XD Сюжет меня не интересует. Графа местами ОК, но не более. Хотя если глянуть на системки, то к графике большие вопросы. Интерактивных объектов в мире почти считай и нет. В помещениях какой-то пыльно\мыльный туман (Глазу не приятно). Я бы оценила на 5-6 из 10-ти. Собственно игра на 3-ечку. Хуже атомика точно. И уж точно хуже ведьмака.
P.S. О, уже мЫнусы о турбопатриотиков подъехали, давайте, больше минусите. Правда глаз режет!
Ой, все, ты просто русафоб!
Посмотрел, первый геймплей по игре впринципе норм. Это конечно не Ведьмак 3, картинка приятная, свет, отражение. Но у Кирши чего там, шея пришита к одежде что ли)) может холодно конечно, свело, понимаю!!! честно сказать, ожидал худшего, дальше посмотрим!
напрягает что это ранний билд,когда игра намечена уже на 4 апреля
мм, сколько возгораний в комментах ;)
Терпения и сил разрабам, надеюсь, успеют все отрихтовать к релизу.
Всратую боевку уже не спасти. Аминь.
я не знаю сколько лет этой стримерше, но разговаривает она как 10 летний ребенок, даже звук пришлось вырубить, а то раздражаться от увиденного и услышанного как то перебор
Блин, окружение, дома, освещение нравиться, но вот анимация и боевка топорная.
Надо дорабатывать. Это все что можно сказать.
Анимация лиц терминатор
В целом согласен с многими. Внешне игра выглядит вроде приятно. Однако, как я понимаю, сделать визуал на готовом движке - проще чем все остальное (я видел когда люди которые абсолютно далеки от игродела, в одно лицо делали ничуть не хуже, но про геймплей там ни слова практически). Отсюда всратая боевка, катсцены и анимация лиц (」°ロ°)」- потому что тут уже прямо руки нужны из нужного места. Надеюсь что это просто "все еще" ранний билд и весной все поправят, т.к. проект мог бы быть довольно интересным.
норм так боевка и атмосфера вот тока анимация лиц ппц буду поиграть)))
А боевка то - как то не оЧень !!!!!!!!!!!!
Зато ни такая чудовищная как в Ведьмаке 3 (цитата разработчиков Смуты).
Я хз че еще можно было ожидать.
Очень приятно, царь.
Не знаю, я звук вырубила и просто прощелкала кадры геймплея, мне эта девушка не интересна, я ее не знаю.
Вам в другое место, тут всем наплевать на вашу ориентацию.
В какое?
Просто ВСРАТО...
Ну-да ну да, эти люди называли боёвку Ведьмака чудовищной...
Заклик левой кнопкой мыши, без блоков, парирований это то о чём все мечтали. Даже если блок условно опционален только для щита это бред.
Диалоги - просто говорящие лица, которые в текст губами не попадают. Катсцены крайне средние, эту сцену с волками давно показывали, и постановка печальная, особенно кадр с волком, который сквозь текстуры убегает.
Собственно ничего уже и не изменится, глянул я ролик со слитым билдом год назад, изменений крайне мало. Над окружением поработали, сюжет пока не известен катцены/боёвка печальные.
Лет на 10 игра опоздала, а то и больше.
обычному человеку поднять меч на ведьмака - равноценно самоубийству,
Вчера вышел из криосна. Как я вижу, человеческий мозг все еще крайне слабо развит, раз люди продолжают тратить свое время на просмотр и восхищение бездельниками. Пожалуй, пойду прилягу еще немного. Разбудите через 10 лет.
Ложитесь на 100, за 10 ничего не изменится.
И через 100 тоже.))
Хорошо, что не стал предзаказывать.
Халтура.
Ля какие позорные анимации... А что с графоном... что за мыло..что за угловатость..Губы не совпадают с озвучкой...что за всратый треш
Авторы игры, не нашли никого лучше, чем занести Алине Рин за стрим который длится час? Cyberia Nova, мать вашу, что с вами не так?)
Какое странное название у разработчика. Чё такое "Кибериа"? Ребус для двух-летних, типа кибер-сибирь? Или какое-то старое малоизвестное словцо?
удачно мотанул или все что надо знать об игре?)
выглядит как прототип, собранный из бесплатных ассетов за месяц.
А говорили, что на Руси не было хомосятины окаянной. Вото на, Володья... )))
Ого, выглядит не плохо
"Убийца ведьмака" правильно помню?
Или самоубийца?
Гос.спонсорство как всегда "на высоте", до разрабов дошла пачка дошика и три мертвых таракана.
Визуал и локации хороши местами, но ведь на этом всё. Игре релизиться через пару месяцев..
Люди которые пишут что игра кал,Ведьмак лучше и т.д правы,но у ведьмака и бюжет был в 10 раз больше,сравнивайте лучше Смуту со второй частью у которого был схожий бюджет.
Даже на фоне первой части Ведьмака Смута выглядит как калл.
Так и 2-ая часть выглядит лучше. Что в плане боевки, что в плане анимации.
ей только Геншин стримить и тому подобное, детский лепет из её уст просто хрень, тут нужен брутальный стример для атмосферности
Алина мне нравится гораздо больше чем смута) игра сырая
А почему анимация персонажей, будто они в слоу-мо...вот это жесть
Выглядит хорошо,боевка походу топорная. Будем посмотреть
Да хорошо выглядит, надо смотреть на сюжет в целом. Но догадываюсь откуда основные дизлайки на российскую игру лепят
Почему то на другие российские игры дизлайки так не летели. Может потому что это были именно что игры, а Смута это очередной скам как тот же the day before.
Анимации просто днище. Я как будто смотрю на диалоговое окно и анимации из первого Ведьмака 2007 года, да и то они там намного лучше сделаны. Короче, ну такое себе. Графон не такой уж и симпотный. Анимации, мимика лиц, движения, боёвка, физика унылые, импакта нет. Игра лютый проходняк, не всем зайдёт, а значит тратить свои деньги на такое не стоит. Тем более игра сделана на наши с вами налоги. Деньги отмыли, даже гадать не нужно. Только торрент. Разочарование, а не Смута.
200 лямов на разработку этого дерьма
Посмотрел геймплей и понял что не зря подожду для себя релиза как минимум до декабря!
Хейтеры, хотели геймплей, получите.
и еще раз убедились что это "срань"
Спасибо, теперь я точно уверена, что не буду в ЭТО играть. Все мои сомнения подтвердились. Лучше пойду жуков в хедрайверсе убивать. Это хотя-бы весело.
Получили.. Теперь стало понятно, что это дерьмо не стоит и копейки
они хотели похейтить ) А тут еще зрадища подъехала в лице Майкрософта, не включивших в список релизов 2024 долгожданный сралкер ;C
Так что, придется смириться с минусами )
Вообщем намечается типичный слащавенький "лубок"..
Очередная свежеиспечённая мега - пупер современная игра которая выглядит на лет 10 старее и конеш будет очень хотеть новую мощную видяшку Куртки потому что оптимизация будет с протезом или костылём...
Да там и геймплею требуется протез, а лучше госпитализация.
++++ .. интересно и кто минусит всех тех, кто перечисляет факты)
О! Алина Рин, я на нее частенько теребонькую 🥰😋 Пока не будет шанса пойти с ней на свидание
это та которую гитман в жопу е*ал?
Игра выглядит отлично, тут хотя бы геймплей есть в отличии от гейских врат 3. Только вот эта маромойка всю атмосферу.
А в чем он выражается? В брождении по локам 4х4 где 3 хаты, или во всратой боевке, аля дешевый соулс лайк за 3.5 миски риса?
Ну в принципе как и ожидалось от игры за гос. счёт. Всю суть разработки этой игры можно услышать на отрезке - 09:21 - 09:25. Пропаганда в чистом виде.))
срань
На 8-й минуте видно как дерьмово НЕ выставлен свет на персонажах во время диалогов. Далее анимация бега очень плохая, как-будто на рельсах.
Окружение (с поправкой на ночь) вполне неплохое, в домах хорошо, хотя и пустовато.
Анимация губ - крипота лютая.
Боёвка... ну допустим, надо будет руками посчупать. Крови не хватает и порезов.
Голоса хорошие, звуки с музыкой норм.
Девушка-стримерша очень красивая, хотя хз кто это.
В общем, ещё годик допиливания и будет очень даже неплохо!
То есть как уже в апреле?..
Я бы года на 2-2.5 перенесла и сделала-бы уже нормальную игру. С нормальными, большими локациями, эксплорингом и нелинейным сюжетом. В принципе с тем что показали уже можно работать. Но выпускать такое конечно-же будет опрометчиво.
Ага. Ну, может, как сейчас принято, как раз после релиза за пару лет и допилят. Хотя и не того, что вы описали, конечно.
Поддерживаю! Тут как минимум год на допил всего нужен! А если это выйдет в апреле 2024,то это будет лютый зашквар и дичь!
33:45, послушала бы свои реплики со стороны - испанский стыд
а на онлифанс у нее стримы есть? :)
Что-то много этой стримерши последнее время сперва разрабы атомика ей оригинальную озвучку в длс заменили,теперь эксклюзивный контент смуты дают.
а еще ее "портрет" был в киберпанке
Никто оригинальную озвучку не менял в атомике ,изменили лишь голос в длс, что собственно логично объяснили
Так я и написал про длс,про оригинал не слова не было.Да и наездов с моей стороны,что плохо тоже не было,только то,что её много,хотя в топе по популярности она на моей памяти не была никогда.
Епа у неё на пг похоже фанатов,меня даже за трольские комментарии про политику быстро не минусовали.
всё норм и стримерша и геймплей , ещё доработают немного до релиза