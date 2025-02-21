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Смута 04.04.2024
Экшен, Адвенчура, От третьего лица
4 1 855 оценок

Авторы "Смуты" раскрыли подробности о сюжетном дополнении "Земский собор"

butcher69
Новости

Разработчики из студии Cyberia Nova раскрыли подробности о дополнении «Земский собор» для ролевого экшена "Смута". Работы над DLC начались в июле 2024 года, а его релиз ожидается до конца 2025 года. Сюжет дополнения сосредоточится на важном историческом периоде конца Смутного времени, а главным героем станет казак Кирша, который сыграл ключевую роль в воцарении Михаила Романова.

Действие DLC начнется после завершения основного сюжета игры и охватывает период проведения Земского собора 1613 года. Кирша окажется в центре политической борьбы между фракциями, борющимися за власть в России, и будет вынужден принимать участие в сложных интригах. В дополнении также будет присутствовать любовная линия, добавляющая глубины истории.

Местом действия DLC станут Москва и другие исторические локации, воссозданные с высокой точностью, включая часть Белого города, основанную на «Сигизмундовом плане» 1610 года. Дополнение предложит не менее 30 квестов, из которых больше половины будут сюжетными.

Детали исторической достоверности и интерактивности, а также улучшенные механики движения и боевых действий, сделают Земский собор важным дополнением для поклонников Смута и истории России.

-7
10
Комментарии: 10
Ваш комментарий
James_sun

Земский позор

5
Пользователь ВКонтакте

Жду🙏 // New Show

3
SaintsEagle

Опять налогами скидываемся на парашу, бюджет которой с обновами раздули до миллиарда рублей. Нормальную золотую жилу по отмыву гос. бюджета нашли.

2
211186

Бл… вот х…йня и днище убогое а?🤦🏻‍♂️

0
Пользователь ВКонтакте

Так разговор был за новую игру... Теперь уже длс для этой помойки? // Иван Марков

0
Tiger Goose

ГОООООООЛ!

-1
Алекс Рейлор

Какой СМУТНЫЙ собор получится

-2
Punisher1

Смутное длс

-2
AlexFoRestor

Работайте, братья

-6
Александр Дантес

Хорошо пристроились твои родственники - делают какое то фуфло, а им за это ещё и деньгу платят мне бы так...

0