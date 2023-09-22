Российский ролевой экшен "Смута" выходит в феврале 2024 года - представлен новый трейлер ©

Институт развития интернета провел в московском кинотеатре "Художественный" презентацию своих флагманских проектов на сезон 2023-2024 года.

Среди десятков проектов нашлось место и для исторического ролевого экшена "Смута" от студии Cyberia Nova. Игра основывается на романе "Юрий Милославский, или Русские в 1612 году".

В рамках презентации разработчики показали новый трейлер, а также раскрыли окно запуска. Выход игр запланирован на февраль 2024 года. Что касается свежего ролика, то официальной записи трансляции пока нигде, поэтому двухминутное видео доступно для просмотра в разрешении 720p.

В трейлере авторы показали основные локации, которые появятся в проекте: Тёплый Стан, Нижний Новгород, Ярославль, Тёмный лес, лагерь ополчения под Москвой и саму Москву.