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Смута 1-й квартал 2024 г.
6.2 351 оценка

Российский ролевой экшен "Смута" выходит в феврале 2024 года - представлен новый трейлер

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butcher69
Новости

Институт развития интернета провел в московском кинотеатре "Художественный" презентацию своих флагманских проектов на сезон 2023-2024 года.

Среди десятков проектов нашлось место и для исторического ролевого экшена "Смута" от студии Cyberia Nova. Игра основывается на романе "Юрий Милославский, или Русские в 1612 году".

В рамках презентации разработчики показали новый трейлер, а также раскрыли окно запуска. Выход игр запланирован на февраль 2024 года. Что касается свежего ролика, то официальной записи трансляции пока нигде, поэтому двухминутное видео доступно для просмотра в разрешении 720p.

В трейлере авторы показали основные локации, которые появятся в проекте: Тёплый Стан, Нижний Новгород, Ярославль, Тёмный лес, лагерь ополчения под Москвой и саму Москву.

16
18
Смута
1-й квартал 2024 г.
Комментарии: 18
Ваш комментарий
Famiclone

Гребанный PG плеер! Стоит 720р а он мне показывает в 360р

3
211186

Плеер дерьмо с самого начала существования сайта,смотри на ютюбе

1
Walkan90

Локации так то нормально сделаны, но вот в остальных аспектах прогресса видимо нет, поэтому и не показывают. Больше похоже это все на какой-то черновик большой игры, которую разработчики не в состоянии потянуть

2
Shеpard

Пока что на первый взгляд какая-то смутная игра получается. Посмотрим на релизе, что там отечественные горе-умельцы на разрабатывали.))

1
0ncnjqybr

Как отечественные, так сразу горе-умельцы?

-5
askazanov

Не плохо выглядит природа, пусто только, а это плоховато....

0
Glaz92

Скрестим пальцы немного за нашего производителя. Народ, только без оьсиралова .Пока еще😂

0
GraF68ru

пхах, до релиза полгода, а вместо геймплея показали огрызки с панорамными видами и нарезками с отвратительнейшими анимациями, загрузками в каждой дырке, не стыдно такое показывать? Или госбабки подняли и норм?

0
Sorento NSK

ждемс, посмотрим на сие творение

-1
Newworld_DESTROYER

страшно представить какой это трешак будет

-2
0ncnjqybr

Поклонник старфейла рассуждает про трешак. Смеялся в голос.

7
Demon-Lord 0ncnjqybr

То есть Старфилд - фейл, а Смута сомнений вообще не вызывает?

0
0ncnjqybr

Ну, выглядит неплохо, атмосферно так. Жду. Других альтернатив на древнерусскую тематику все равно нет

-2
TAPAKAH222

Игры надо делать под бюджет и выбирать жанры, масштаб, под бюджет. Если у тебя бюджет как у какого-нибудь инди-платформера в 2D, то и делай такую же игру.

-3
cuckold

Так бюджет там, вроде, приличный. Если не украли все, конечно.

0
KANSERVATOR

Русский ведьмак

-6
Omnia Smirnow

В каком месте? Ты видел полноценный геймплей или просто показ безжизненных локаций?

2
Den112233_80

По рассказам разработчиков игра будет максимально приближена к историческим событиям того времени .

0