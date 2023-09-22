Российский ролевой экшен "Смута" выходит в феврале 2024 года - представлен новый трейлер

Институт развития интернета провел в московском кинотеатре "Художественный" презентацию своих флагманских проектов на сезон 2023-2024 года.
Среди десятков проектов нашлось место и для исторического ролевого экшена "Смута" от студии Cyberia Nova. Игра основывается на романе "Юрий Милославский, или Русские в 1612 году".
В рамках презентации разработчики показали новый трейлер, а также раскрыли окно запуска. Выход игр запланирован на февраль 2024 года. Что касается свежего ролика, то официальной записи трансляции пока нигде, поэтому двухминутное видео доступно для просмотра в разрешении 720p.
В трейлере авторы показали основные локации, которые появятся в проекте: Тёплый Стан, Нижний Новгород, Ярославль, Тёмный лес, лагерь ополчения под Москвой и саму Москву.
Гребанный PG плеер! Стоит 720р а он мне показывает в 360р
Плеер дерьмо с самого начала существования сайта,смотри на ютюбе
Локации так то нормально сделаны, но вот в остальных аспектах прогресса видимо нет, поэтому и не показывают. Больше похоже это все на какой-то черновик большой игры, которую разработчики не в состоянии потянуть
Пока что на первый взгляд какая-то смутная игра получается. Посмотрим на релизе, что там отечественные горе-умельцы на разрабатывали.))
Как отечественные, так сразу горе-умельцы?
Не плохо выглядит природа, пусто только, а это плоховато....
Скрестим пальцы немного за нашего производителя. Народ, только без оьсиралова .Пока еще😂
пхах, до релиза полгода, а вместо геймплея показали огрызки с панорамными видами и нарезками с отвратительнейшими анимациями, загрузками в каждой дырке, не стыдно такое показывать? Или госбабки подняли и норм?
ждемс, посмотрим на сие творение
страшно представить какой это трешак будет
Поклонник старфейла рассуждает про трешак. Смеялся в голос.
То есть Старфилд - фейл, а Смута сомнений вообще не вызывает?
Ну, выглядит неплохо, атмосферно так. Жду. Других альтернатив на древнерусскую тематику все равно нет
Игры надо делать под бюджет и выбирать жанры, масштаб, под бюджет. Если у тебя бюджет как у какого-нибудь инди-платформера в 2D, то и делай такую же игру.
Так бюджет там, вроде, приличный. Если не украли все, конечно.
Русский ведьмак
В каком месте? Ты видел полноценный геймплей или просто показ безжизненных локаций?
По рассказам разработчиков игра будет максимально приближена к историческим событиям того времени .