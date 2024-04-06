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Смута 04.04.2024
Экшен, Адвенчура, От третьего лица
5 1 024 оценки

Смуту взломали - игра уже доступна на торрент-трекерах

AceTheKing
Новости

Как стало известно, пираты смогли взломать текущий билд 0002 от 05.04.2024 игры Смута. Несмотря на то, что игра вышла в магазине VKPlay, для взлома игры использовался эмулятор Steam от Mr.Goldberg + SSE. Непонятно как именно работает взлом, но в дистрибутиве игры присутствуют некоторые Steam-библиотеки (которые вероятно идут вместе с движком Unreal Engine), поэтому для обхода встроенной защиты хватило эмулятора Steam, что выглядит довольно странно, впрочем как и сама игра.

Теперь у любого пользователя будет возможность в полной мере проверить слова продюсера игры о том, что предыдущий билд игры, который утек на торренты 31 марта, был неактуальным, и насколько в действительности отличается релизная версия игры.

Официальный релиз игры состоялся на PC 4 апреля.

6
35
Комментарии: 35
Ваш комментарий
сКард

добра всем:

Спойлер
17
Alex40001

и вам тем же местом.

Спойлер
-3
Nodas

Пусть и дальше это помойка там лежит, чтобы в нее играть вам должны платить, а иначе даже прикоснуться к этому нечто противно

11
Boitsov Zver

Взломали, не взломали, она совсем скучна, нет ни чего интересного там в игре одна болтовня, оружия фактически нет, Одежды нет. Ей ппц как далеко до ведьмака

6
Caster1882

Я до сих пор смеюсь с тех кто верил и уверял что эта смутня сможет конкурировать с Ведьмаком))) Вышла бы смутня когда ещё выходил первый Ведьмак - она могла бы конкурировать, но смутню делали именно в то время, когда проще заимствовать другие идеи и сделать своего монстра Франкенштейна) Ещё и лица в разговоре не выражают никаких эмоций, каких в самой речи хоть отбавляй, а это уровень заимствования из первой Мафии 2002-го года)
Я не разочарован смутней, так как изначально знал что выйдет шлак. Нет чтоб фэнтези какое-то сделать, сделали какую-то муть с джедайскими орудями, это ж вообще смех когда видишь как оружие накаляется будто оно прямо с кузнечной печи - реалиииизм)

4
Oscilograf

В смутное время живем, даже смуту сломали :))

4
Pravdarub

Спасибо не надо.

3
Леший3

все равно не нужна 🤣🤣

3
L1no

отписаться в теме совершенно не нужной тебе игры о том, что она тебе совершенно не нужна, возьми с полочки пирожок, заслужил.

-1
vertehwost

Ну раз орали про ведьмака надо было сказку делать а не про картофель в конце 15

2
Serj77777

Всем заинтересованным,достаточно будет посмотреть 15 минут "игры" на ютубе.) При таком позорном геймплее у неё должна была быть хотя бы отличная оптимизация,но нет,это просто г...но,которое вам трогать не стоит.) Кого б...ь поддержать,барыг этих,которые деньги ИРИ пилят? Так они ещё хотят разрабатывать,"налетай,не скупись,покупай живопись!")

2
QD19

Не трогайте, чтобы не вымазать себя

2
xxREMAGxxIxxGAMERxx

у меня Смутные сомнения, а надо ли это?

Спойлер
1
HoganHog

Я из нижнего интернета, я в такое не играю.😜

1
Lorenzo Lamas

i7 r9 32 ОЗУ они что там курят

0
hpi

То на что бюджета игры хватило то и курят. Отборный колумбийский.

2
BecomingCat

найс на 3060 идет в 42 фпс

0
L1no

4090, 55-60 на ультра)

-1
BecomingCat L1no

повезло но раз не тянет у меня тогда гудбай

-1
Nick1906

Здесь тоже трут камменты, можете не стараться.

0
Леший3

серьезно???

0
Rаyden
Несмотря на то, что игра вышла в магазине VKPlay, для взлома игры использовался эмулятор Steam

Стим способствует взлому игр? :)

0
askazanov

Немного подождем, может и доделают, если не забросят.

-1
ChiliPepper

Интересно, сколько VK заплатила взломщику и торренту...

-1
Беркут Слеер

Дошел до Ярославля начались вылеты, зависания. Сдался на проходном квесте "Письмо Мишек" -- диалоги высветились, но зависли накрепко. И тут вопрос, это чудо вообще тестировались...

И даже если исправят это, там такая куча ошибок... исправление которых вызовет другую, могучую кучку. И такое пускают в продажу...

Хорошо хоть иностранцам свой срам не показали, а то ох как за державу обидно было бы.

-2
canismajorisvy

За державу обидно уже ооочень давно, от этой маленькой какашки куча визуально не прибавится. Беда в том, что по другим направлениям эта куча растёт как снежный ком, а малограмотный, разобщённый, лицемерный и трусливый электорат этого не осознаёт. Вот где смута, так смута!

0
KANSERVATOR

и кому она нужна? даже если мне заплатят, я не буду качать

-3
Anglerfish

Но отписаться в теме совершенно не нужной тебе игры о том, что она тебе совершенно не нужна - святая обязанность, да?

17
Леший3 Anglerfish

да!!!!!!

0
Кyрица

Шикарная игруха все летает на 2060 в 4к. Лучше пока не было и вряд ли будет. Всем рекомендую купить.

-11
hpi

Купить надо скайрим.

1
Baturtless1

Точно, я вот тоже в 4к играю, всё летает на 1050ti, отличная оптимизация, лучшая игра. Ведьмак жестко стоит в стороне, а ребятам из мундфиш со своим атомиком есть чему поучиться у соотечественников.

0
vadimsalomatin

Лучше скачивайте с торрентов Сталкер 2, когда выйдет. Этих русофобов надо наказать. А "Смуту" можно и поддержать финансово.

-19
Et_alietum

Ааа, ну те они конечно русофобы но игру мы поиграем...

-1
luVol

Исправят можно будет купить. Там ещё и проблемы с фпс в городах хватает почему-то это резко стало проблемой даже бг3, драгонс догма 2 это не обошло(а у драгонс догма ещё и графика ну такая себе к таким показателям фпс)

0