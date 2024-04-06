Смуту взломали - игра уже доступна на торрент-трекерах

В лихую годину Смутного времени, когда Россия, истерзанная кровопролитными войнами и разорительными набегами, погрузилась во мрак безвластия и хаоса, боярин Юрий Милославский встаёт на защиту родной земли. В то время как простой люд страдает от голода и лишений, а враги рвут страну на части, он принимает судьбоносное решение — присоединиться к Нижегородскому ополчению, дабы положить конец смуте и вернуть Руси былое величие. Плечом к плечу с доблестными воинами Юрий сражается в легендарной Битве за Москву, не щадя своей жизни во имя высшей цели. Но сможет ли он, преодолев все трудности и искупив ошибки прошлого, покарать коварных врагов, объединить расколотое государство и подарить народу долгожданный мир?
Отправляясь в это приключение вместе с князем Милославским, игрок получает уникальную возможность погрузиться в атмосферу тех судьбоносных лет, когда решалась дальнейшая судьба России. Вам предстоит не только стать свидетелем, но и непосредственным участником ключевых событий, определивших государственное и политическое устройство страны на века вперёд. Пройдите по улицам древней Москвы, посетите Ярославль и Нижний Новгород — города, сыгравшие ключевую роль в истории Смутного времени. Окунитесь в гущу народных восстаний и дворцовых интриг, почувствуйте на себе тяжесть ратного труда и горечь потерь, неизбежных на полях сражений.
Создатели игры черпали вдохновение из романа Михаила Загоскина «Юрий Милославский, или Русские в 1612 году». Эта книга, ставшая первым в России историческим приключенческим романом, произвела настоящий фурор после публикации в 1829 году. Её популярность была столь велика, что переиздания следовали одно за другим, а сам роман оказал огромное влияние на развитие массовой литературы. Теперь же у игроков появляется уникальный шанс не просто перечитать знаменитые страницы, но и самим стать частью повествования, где история оживает во всех красках.
Разработчики игры уделили особое внимание достоверности исторических локаций, в которых разворачиваются ключевые события Смутного времени. Вы сможете исследовать как реально существующие, так и давно утраченные места, погружаясь в атмосферу эпохи с головой. А тщательно воссозданные костюмы, оружие и архитектура той эпохи перенесут вас в самое сердце Смутного времени, позволяя прочувствовать дух минувших веков.
Прохождение многих миссий предполагает вариативность — вам предстоит выбирать между открытым боем, скрытным проникновением или дипломатическими переговорами. Боевая система в игре отличается ритмичностью, позволяя быстро освоить основы, но при этом предлагая множество навыков и возможностей для любителей высокой сложности.
добра всем:
и вам тем же местом.
Пусть и дальше это помойка там лежит, чтобы в нее играть вам должны платить, а иначе даже прикоснуться к этому нечто противно
Взломали, не взломали, она совсем скучна, нет ни чего интересного там в игре одна болтовня, оружия фактически нет, Одежды нет. Ей ппц как далеко до ведьмака
Я до сих пор смеюсь с тех кто верил и уверял что эта смутня сможет конкурировать с Ведьмаком))) Вышла бы смутня когда ещё выходил первый Ведьмак - она могла бы конкурировать, но смутню делали именно в то время, когда проще заимствовать другие идеи и сделать своего монстра Франкенштейна) Ещё и лица в разговоре не выражают никаких эмоций, каких в самой речи хоть отбавляй, а это уровень заимствования из первой Мафии 2002-го года)
Я не разочарован смутней, так как изначально знал что выйдет шлак. Нет чтоб фэнтези какое-то сделать, сделали какую-то муть с джедайскими орудями, это ж вообще смех когда видишь как оружие накаляется будто оно прямо с кузнечной печи - реалиииизм)
В смутное время живем, даже смуту сломали :))
Спасибо не надо.
все равно не нужна 🤣🤣
отписаться в теме совершенно не нужной тебе игры о том, что она тебе совершенно не нужна, возьми с полочки пирожок, заслужил.
Ну раз орали про ведьмака надо было сказку делать а не про картофель в конце 15
Всем заинтересованным,достаточно будет посмотреть 15 минут "игры" на ютубе.) При таком позорном геймплее у неё должна была быть хотя бы отличная оптимизация,но нет,это просто г...но,которое вам трогать не стоит.) Кого б...ь поддержать,барыг этих,которые деньги ИРИ пилят? Так они ещё хотят разрабатывать,"налетай,не скупись,покупай живопись!")
Не трогайте, чтобы не вымазать себя
у меня Смутные сомнения, а надо ли это?
Я из нижнего интернета, я в такое не играю.😜
i7 r9 32 ОЗУ они что там курят
То на что бюджета игры хватило то и курят. Отборный колумбийский.
найс на 3060 идет в 42 фпс
4090, 55-60 на ультра)
повезло но раз не тянет у меня тогда гудбай
Здесь тоже трут камменты, можете не стараться.
серьезно???
Стим способствует взлому игр? :)
Немного подождем, может и доделают, если не забросят.
Интересно, сколько VK заплатила взломщику и торренту...
Дошел до Ярославля начались вылеты, зависания. Сдался на проходном квесте "Письмо Мишек" -- диалоги высветились, но зависли накрепко. И тут вопрос, это чудо вообще тестировались...
И даже если исправят это, там такая куча ошибок... исправление которых вызовет другую, могучую кучку. И такое пускают в продажу...
Хорошо хоть иностранцам свой срам не показали, а то ох как за державу обидно было бы.
За державу обидно уже ооочень давно, от этой маленькой какашки куча визуально не прибавится. Беда в том, что по другим направлениям эта куча растёт как снежный ком, а малограмотный, разобщённый, лицемерный и трусливый электорат этого не осознаёт. Вот где смута, так смута!
и кому она нужна? даже если мне заплатят, я не буду качать
Но отписаться в теме совершенно не нужной тебе игры о том, что она тебе совершенно не нужна - святая обязанность, да?
да!!!!!!
Шикарная игруха все летает на 2060 в 4к. Лучше пока не было и вряд ли будет. Всем рекомендую купить.
Купить надо скайрим.
Точно, я вот тоже в 4к играю, всё летает на 1050ti, отличная оптимизация, лучшая игра. Ведьмак жестко стоит в стороне, а ребятам из мундфиш со своим атомиком есть чему поучиться у соотечественников.
Лучше скачивайте с торрентов Сталкер 2, когда выйдет. Этих русофобов надо наказать. А "Смуту" можно и поддержать финансово.
Ааа, ну те они конечно русофобы но игру мы поиграем...
Исправят можно будет купить. Там ещё и проблемы с фпс в городах хватает почему-то это резко стало проблемой даже бг3, драгонс догма 2 это не обошло(а у драгонс догма ещё и графика ну такая себе к таким показателям фпс)