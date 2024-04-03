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Смута 04.04.2024
Экшен, Адвенчура, От третьего лица
5.5 796 оценок

"Сборка неактуальна": продюсер "Смуты" отреагировал на утечку игры на торренты

Gutsz
Новости

На днях отечественные разработчики из студии Cyberia Nova пострадали от масштабной утечки. Неизвестные пользователи, как мы и предупреждали ранее, слили в сеть полную версию "Смуты" за неделю до официального релиза. Теперь многие пользователи смогут пройти игру от начала и до самого конца, но, как утверждает продюсер проекта, эта далеко не актуальная версия.

Продюсер "Смуты" Белов в недавнем разговоре затронул тему слива незавершенной сборки проекта. По его словам, в сети оказалась далеко не самая последняя сборка игры. Студия Cyberia Nova уже несколько месяцев подряд работает над улучшением производительности и исправлением ошибок. В сеть утекла версия ролевого экшена, как раз без самых существенных правок. Как заявил продюсер игры, слитая сборка была собрана разработчиками еще в январе-феврале и с тех пор значительно улучшена.

Учитывая заявления такого ключевого разработчика, на релизе у "Смуты" дела с оптимизацией должны быть намного лучше. Также они напомнили, что готовят патч на основе отзывов игроков с демонстрационной версии. Каким будет состояние релизной версии проекта, мы узнаем уже завтра — 4 апреля, когда состоится выход игры на площадке VK Play.

Пользователи в сети пока сильно сомневаются в словах продюсера. Как утверждают игроки, в слитой сборке достаточно легко проверить версию сборки и ее дату создания. Судя по логам компилятора и дате их создания, в сети утекла как раз самая последняя версия — от 23 марта. Потенциальных покупателей допускать нельзя.

12
17
Комментарии: 17
Ваш комментарий
GraF68ru

Так проблема не только в оптимизации, это просто всратый кусок кода с поганейшими анимациями, отвратительной озвучкой, каждый аспект этого недоразумения сделан тяп-ляп. Да что там, у них даже отмазки бездарные.

9
FlyRazer

Боевка все равно унылая, сюжет посредственный. Даже хорошая оптимизация навряд ли спасет проект.

5
pokemonizm

Я так понимаю всех кто критикует игру уже записали в русофобы и ципсо? Насколько я помню, всех недоврльных именно туда и записывали с начала анонса )

4
temp-64GTX

Где мне получить гонорар от обэмы?

2
Kypощyп temp-64GTX

Раньше получали в ближайшем МакДаке с шифром про двойную колу без сахара, но теперь когда нашу агентурную сеть хейтеров Смуты раскрыли, то теперь хз как нам получать гонорар хеппи милом.

0
DarkDestr

как то до фонаря).Актуальная или нет) но по ушам наши хорошо ездят) скорее она была актуальная) чем нет).

1
Death to the Nazis

Похоже на то как с атомным сердцем поступили

0
DireErick

Не совсем. Тут денувы нет. Эту релизную особо ломать не надо будет

0
Raphtallia
"Сборка неактуальна"

Как и сама игра в 2024.🤣

0
Джонни ди

грядет великий обсёр столетия)

0
1barac9U7ada7

Нет вы серьёзно ждали что продюсер в таком случает скажет вам правду? типа - негодяи слили самую последнюю актуальную версию игры? рили?))) нереклама : да игра эта стоит сущие копейки по нынешним то временам. сам не пробовал, советовать не буду НО : если типа затираешь а типо где отечественные игры. поддержим отечественный игропром, то вот тебе шанс. Попробовал? понравилось? ну так дай парням и девчулям долю малую, пусть развиваются, глядишь придёт время и о отечественных игровых франшизах будет говорить весь игровой мир. Удачи

0
Sir Walter

Опять этот старый Билл нагадил себе в штаны

-1
Denis Kyokushin

Такой же ход "конём", как и с Атомик Харт: сначала на торренты игрокам "понюхать" дали недоделанную версию,потом релизную версию "допилили"

-1
Haysen

На торрентах Атомик был более полугодичной сборки, здесь версия за неделю до релиза

1
IndecisiveBeast

капец, игра ещё не вышла, а они уже патч готовят! может стать адекватней и отложить игру, у которой шансы есть, но её нужно допилить и вылизать, а это годик-два ещё нужно.

-2
Haysen

Сборка за неделю до релиза "НЕ АКТУАЛЬНА".
Боже, более убогого оправдания сложно было ожидать...

-3
raib3rg

когда атомик слили за 2 дня до релиза, там тоже была не актуальная версия.

0