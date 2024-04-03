"Сборка неактуальна": продюсер "Смуты" отреагировал на утечку игры на торренты

На днях отечественные разработчики из студии Cyberia Nova пострадали от масштабной утечки. Неизвестные пользователи, как мы и предупреждали ранее, слили в сеть полную версию "Смуты" за неделю до официального релиза. Теперь многие пользователи смогут пройти игру от начала и до самого конца, но, как утверждает продюсер проекта, эта далеко не актуальная версия.

Продюсер "Смуты" Белов в недавнем разговоре затронул тему слива незавершенной сборки проекта. По его словам, в сети оказалась далеко не самая последняя сборка игры. Студия Cyberia Nova уже несколько месяцев подряд работает над улучшением производительности и исправлением ошибок. В сеть утекла версия ролевого экшена, как раз без самых существенных правок. Как заявил продюсер игры, слитая сборка была собрана разработчиками еще в январе-феврале и с тех пор значительно улучшена.

Учитывая заявления такого ключевого разработчика, на релизе у "Смуты" дела с оптимизацией должны быть намного лучше. Также они напомнили, что готовят патч на основе отзывов игроков с демонстрационной версии. Каким будет состояние релизной версии проекта, мы узнаем уже завтра — 4 апреля, когда состоится выход игры на площадке VK Play.

Пользователи в сети пока сильно сомневаются в словах продюсера. Как утверждают игроки, в слитой сборке достаточно легко проверить версию сборки и ее дату создания. Судя по логам компилятора и дате их создания, в сети утекла как раз самая последняя версия — от 23 марта. Потенциальных покупателей допускать нельзя.