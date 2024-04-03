"Сборка неактуальна": продюсер "Смуты" отреагировал на утечку игры на торренты

На днях отечественные разработчики из студии Cyberia Nova пострадали от масштабной утечки. Неизвестные пользователи, как мы и предупреждали ранее, слили в сеть полную версию "Смуты" за неделю до официального релиза. Теперь многие пользователи смогут пройти игру от начала и до самого конца, но, как утверждает продюсер проекта, эта далеко не актуальная версия.
Продюсер "Смуты" Белов в недавнем разговоре затронул тему слива незавершенной сборки проекта. По его словам, в сети оказалась далеко не самая последняя сборка игры. Студия Cyberia Nova уже несколько месяцев подряд работает над улучшением производительности и исправлением ошибок. В сеть утекла версия ролевого экшена, как раз без самых существенных правок. Как заявил продюсер игры, слитая сборка была собрана разработчиками еще в январе-феврале и с тех пор значительно улучшена.
Учитывая заявления такого ключевого разработчика, на релизе у "Смуты" дела с оптимизацией должны быть намного лучше. Также они напомнили, что готовят патч на основе отзывов игроков с демонстрационной версии. Каким будет состояние релизной версии проекта, мы узнаем уже завтра — 4 апреля, когда состоится выход игры на площадке VK Play.
Пользователи в сети пока сильно сомневаются в словах продюсера. Как утверждают игроки, в слитой сборке достаточно легко проверить версию сборки и ее дату создания. Судя по логам компилятора и дате их создания, в сети утекла как раз самая последняя версия — от 23 марта. Потенциальных покупателей допускать нельзя.
Так проблема не только в оптимизации, это просто всратый кусок кода с поганейшими анимациями, отвратительной озвучкой, каждый аспект этого недоразумения сделан тяп-ляп. Да что там, у них даже отмазки бездарные.
Боевка все равно унылая, сюжет посредственный. Даже хорошая оптимизация навряд ли спасет проект.
Я так понимаю всех кто критикует игру уже записали в русофобы и ципсо? Насколько я помню, всех недоврльных именно туда и записывали с начала анонса )
Где мне получить гонорар от обэмы?
Раньше получали в ближайшем МакДаке с шифром про двойную колу без сахара, но теперь когда нашу агентурную сеть хейтеров Смуты раскрыли, то теперь хз как нам получать гонорар хеппи милом.
как то до фонаря).Актуальная или нет) но по ушам наши хорошо ездят) скорее она была актуальная) чем нет).
Похоже на то как с атомным сердцем поступили
Не совсем. Тут денувы нет. Эту релизную особо ломать не надо будет
Как и сама игра в 2024.🤣
грядет великий обсёр столетия)
Нет вы серьёзно ждали что продюсер в таком случает скажет вам правду? типа - негодяи слили самую последнюю актуальную версию игры? рили?))) нереклама : да игра эта стоит сущие копейки по нынешним то временам. сам не пробовал, советовать не буду НО : если типа затираешь а типо где отечественные игры. поддержим отечественный игропром, то вот тебе шанс. Попробовал? понравилось? ну так дай парням и девчулям долю малую, пусть развиваются, глядишь придёт время и о отечественных игровых франшизах будет говорить весь игровой мир. Удачи
Опять этот старый Билл нагадил себе в штаны
Такой же ход "конём", как и с Атомик Харт: сначала на торренты игрокам "понюхать" дали недоделанную версию,потом релизную версию "допилили"
На торрентах Атомик был более полугодичной сборки, здесь версия за неделю до релиза
капец, игра ещё не вышла, а они уже патч готовят! может стать адекватней и отложить игру, у которой шансы есть, но её нужно допилить и вылизать, а это годик-два ещё нужно.
Сборка за неделю до релиза "НЕ АКТУАЛЬНА".
Боже, более убогого оправдания сложно было ожидать...
когда атомик слили за 2 дня до релиза, там тоже была не актуальная версия.