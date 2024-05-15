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Смута 04.04.2024
Экшен, Адвенчура, От третьего лица
4.1 1 608 оценок

Свежий патч для RPG "Смута" исправляет ошибки в сохранениях и улучшает производительность игры

Gutsz
Новости

Отечественная ролевая игра "Смута" продолжает получать регулярные обновления, несмотря на спорный прием игроков. Разработчики из студии Cyberia Nova сегодня представили патч под номером 1.0.5, который приносит целый ряд улучшений. В этом апдейте был устранен опасный баг с сохранениями прогресса игры, а также исправлены другие ошибки.

Очередное обновление для проекта включает в себя более 30 правок различного масштаба. В версии 1.0.5 разработчики решили сосредоточиться на исправлении частых ошибок, которые появлялись в некоторых заданиях. Была решена проблема, которая вызывала у некоторых игроков сбои при сохранении игры, а также авторы не забыли про общую оптимизацию. Чтобы улучшить производительность "Смуты", в игре были переработаны некоторые локации.

Список изменений патча 1.0.5:

Баги сохранений:

  • Квесты «Пропавший Алексей», «Родная Настя», «Справедливость и огонь» - запрет на дальнейший стелс.
  • Квест «Сопровождение Пожарского» - возрождение врагов.
  • Некорректные действия Устиньи в локации «Окрестности Нижнего Новгорода».
  • Локация «Темный лес» - блокировка вызова лошади после загрузки из сохранения.
  • Некорректная работа системы сброса камней и артефактов.
  • Возрождение некоторых убитых противников после загрузки сохранения.

Коллизии:

  • Исправлены выявленные проблемы с коллизиями на картах «Ярославль», «Нижний Новгород» «Окрестности Нижнего Новгорода», «Пролог».

Квесты:

  • «Последний рывок» - исправлено текстовое описание.
  • «Родня друзей» - бесконечный диалог с Устиньей.
  • «Сквозь снег» - возрождение волков, пропадающий монолог Кирши.
  • «Трудная встреча» - проблемы после воспроизведения кат-сцены, изменение внутренней логики квеста.
  • «Дело для настоящего мужчины» - невозможность получить квест.
  • «…и Чудовище» - блок прохождения квеста в темное время суток. исправление логики квеста.
  • «Ложь во благо» - невозможность интерактива в стелсе, блок переключения этапов квеста.
  • «Конфликты у стрельцов» - исправление логики, приводившее к блоку.
  • «Дела государственные» - исправление логики.
  • «На благое дело» - исправление логики.

Другое:

  • Исправлен набор настроек графики «Низкие».
  • Исправлено положение камеры в некоторых диалогах и кат-сценах.
  • Исправлен липсинк в некоторых диалогах и кат-сценах.
  • Исправлен обрыв диалогов до их окончания в некоторых кат-сценах.
  • Некорректная работа механики «тихое убийство» в локации «Лагерь под Москвой».
  • Исправлено переключение времени суток в кат-сценах локации «Лагерь под Москвой».
  • Исправлена причина исчезновения квестовых маркеров в локации Ярославль.
  • Исправлена некорректная анимация в образе «Царедворец».
  • Исправлена некорректная работа механики «Отслеживать задание».
  • Исправлена низкая скорость перемещения указателя на карте при использовании контроллера XBOX.

Оптимизация:

  • исправление низкого FPS на настройках графики «Минимальные».
  • Локация «Теплый Стан» - «лагерь шишей», убрана причина низкого FPS.
  • Локация «Нижний Новгород» - «рынок», убрана причина снижения FPS.
  • Локация «Ярославль» - увеличен FPS на настройках графики «Эпичные».

Звук:

  • Добавлены пропущенные фразы Юрия типа «Внутренний голос».
  • Исправлены неполадки в озвучивании кат-сцен.

Визуальные изменения:

  • Добавлено визуальное оповещение о невозможности вызова лошади.
  • В локации «Сказочный лес» добавлены направляющие светлячки.

В Cyberia Nova подтвердили, что продолжат работать над последующими геймплейными и визуальными улучшениями для игры. Авторам еще предстоит устранить некоторые ошибки игрового процесса, а также улучшить производительность на мощных видеокартах.

9
13
Комментарии: 13
Ваш комментарий
Макс Макс 007

Пускай налаживают

3
electr01

Но не исправляет саму игру

2
Twitch Stream Moments

Я думал эту игру кремировали уже на свалку в печке

1
slipKOT86

Это было-бы самым логичным... но вместо этого они продолжают выпускать эти патчи))

0
DireErick

Ее не закопали ещё?

1
hipard

на оборот откапывают а мы закапываем

0
DireErick hipard

Я сказал бы что всплывает постоянно

1
hipard

но не говорим куда ушли деньги и почему игра такая ху*та

-2
no homo

куда ушли?

1
Twitch Stream Moments no homo

В карман чинушам логично же

-2
Комментарий удален
Димка2010 no homo

-мама-мама! кто-то накакал в мои штанишки.. Кто это мог сделать?.
-сынок - твои штанишки носишь только ТЫ !
-Ааа... так вот кто это сделал!

0
Никита Дроздоvv

Этой игре уже не чего не поможет

-3
dexxxx123

Круто, ждём Dlc.

-5