В очередном сливе RPG Смута показан игровой процесс и часть карты мира

Сергей Федорцев продолжает сливать игровой процесс и другие имеющиеся данные из пре-альфа версии RPG Смута, однако на сей раз сделал он это не на DTF, а на портале "Игромания". В еще одном 18-минутном видеоролике мы можем взглянуть на окружение другой деревни, множество диалогов, небольшую драку с селянином и даже на комнату разработчиков. В последнем находятся модели персонажей, оружия, животных и так далее.
Кроме того, из файлов игры была добыта часть карты отрытого мира. На ней можно рассмотреть как большие, так и малые поселения, которые будут содержать различные активности вроде сюжетных и побочных заданий. Большую же площадь займут густые леса, где мы, судя по всему, сможем охотится и выполнять те самые квесты.
Выглядит интересно, перспективы на годную игру есть.Ждем и надеемся)
Работы еще не початый край )
Судя по кадрам, сейчас работают лишь над наполнением игрового мира (локации, персонажи и так далее), а озвучка, её синхронизация с анимацией, сами анимации и графические финтифлюшки ещё в процессе. Так что, судя по всему, игру ждать стоит в 2025+
Озвучка очень смешная ,как будто на микрофон за 500₽ записывали)
Вроде на DTF при первом сливе тот чел писал, что озвучки в игре ещё вообще нет. Так что это либо кто-то при записи геймплея озвучивал, либо кто-то из разрабов в качестве своеобразной заглушки.
нет это техническая озвучка, не профессиональная, такая же как в сталекере была, в альфа билдах
Выглядит гениально. И боёвка очень даже ничего. Спецэффектов потом добавят на взмахи ударов и т.д. и будет ТОП. Вообщем ничем не хуже Ведьмака 3. Просто в спецэффектов пока не завезли. Но оно и понятно. Всё-таки слитый геймплей. Главное здесь игра реально существует. Выглядит круто. Жду релиза!
30 фпс - не густо и это на стендовой сборке. На "народных" 1060 будет аж целых 10 фпс.
Странно, что на него до сих пор в суд не подали за распространение.
Лока поляки🧨🧨🧨
Сама идея интересная, и эпоха выбрана интересная. Весь вопрос в техническом исполнении. Удачи разрабам.
Игра получится такой же, как Atomic Heart - непроработанной, неинтересной, с пустым миром, со скучным геймплеем и ровно с такими же скучными квестами. Поэтому лично я буду готовиться к худшему.
Врядли в те времена по имени отчеству обращались.
Ты не прав. Уроки истории прогуливал? На Руси отчества употребляли уже в 945 году. Однако до 13 века частота употребления отчеств была невысокой. Само слово отчество появилось аж в 11 веке.
Чет на уровне "О, смотрите! у нас человечки на экране двигаются!"
Что за бред, на сайте что начали собираться фанаты работорговли, социализма, приверженности к тоталитаризму? Какого фига постоянно что не новость про "отчечественный" уг для отмывки бабла так в комментах бред и фанатизм?
Просто на фоне нынешних событий резкий взлёт ура-патриотизма и заодно импортозамещения, пока ситуация даёт бабло, глупо не воспользоваться, заодно заполнить нишу пока китайцы не пришли.
Ну выйдет элекс на минималках и на том спс
а в этой игре будут ящеры?
Разве что долбоящеры. И камень они не дадут.
Она из них состоит
Пока что выглядит лучше чем Ведьмак 3.
Смысл рпг в том что главный герой это игрок который развивает своего перса
для этого и добавляют прокачку и в диалогах варианты текста для общения нпс
Очередное приключенческая игра которое будут называть рпг
Короче это рпг для быдло типа готики диабло файбл и дерьмака у которого даже нет классов бегает с двурочкой даже у bayonetta арсенал больше
Э слыш, одарённый, готику не трожь, где в зависимости от твоих навыков, обстоятельств, предметов, задание можно решить разными способами, и варианты ответа там тоже практически всегда есть. Запятые также научись расставлять, вместе с точками. Видимо прокачка интеллекта у тебя не прокнула в жизни.
Прокачка и развитие героя с вариантами ответа это не РПГ. В первую очередь РПГ это приключенческая игра c отыгрышем роли конкретного героя, а уже потом прокачка и всё остальное. РПГ это отыгрыш роли, а не прокачка скилов. Смысл РПГ в том, чтобы отыграть роль главного героя и сродниться с ним к финалу сюжета, а не чтобы прокачать его. А ещё РПГ это и есть приключенческая игра, ибо самые эпичные приключения бывают только в РПГ. А тебя послушать, так получается в РПГ нет никаких приключений...
"типа готики диабло файбл и дерьмака у которого даже нет классов бегает с двурочкой даже у bayonetta арсенал больше" Чем эти игры тебя так обидели?
Такое себе если честно, а от озвучки вообще уши в трубочку.
какой же это, (я слёзно прошу прощения у администрации сайта, но по другому тут никак) ПИЗ*ЕЦ
Ноль лицевых анимаций, рванные анимации движения, ноль графики, ноль продуманности (щит с мечом достал из воздуха)
и ради бога, не надо говорить "это ранний билд, первая сборка" и т.п.
слив явно был осознанный, с момента анонса эту смуту забыли и вообще никто не думал что игру собираются делать на самом деле, так что слив явно организованный самой Cyberia Limited
Но ведь это же правда, что "это ранний билд, первая сборка" и т.п.
Просто, "мозг" - это не про всех.
Многие нынешние AAA на выходе сейчас не многим лучше, тут хотя-бы нас не встречает сильная и независимая женщина(?) афроамериканка, которая предложит пройти обучение, где тебя научат как нажимать на кнопку "W" ( ͡° ͜ʖ ͡°)
"какой же это, (я слёзно прошу прощения у администрации сайта, но по другому тут никак) ПИЗ*ЕЦ" Скрепоносно, не благодари.
"Многие нынешние AAA на выходе сейчас не многим лучше, тут хотя-бы нас не встречает сильная и независимая женщина(?) афроамериканка, которая предложит пройти обучение, где тебя научат как нажимать на кнопку "W" ( ͡° ͜ʖ ͡°)" Не зарекайся.