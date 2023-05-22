Смута 2024 г.
6.2 204 оценки

В очередном сливе RPG Смута показан игровой процесс и часть карты мира

©
4efy
Новости

Сергей Федорцев продолжает сливать игровой процесс и другие имеющиеся данные из пре-альфа версии RPG Смута, однако на сей раз сделал он это не на DTF, а на портале "Игромания". В еще одном 18-минутном видеоролике мы можем взглянуть на окружение другой деревни, множество диалогов, небольшую драку с селянином и даже на комнату разработчиков. В последнем находятся модели персонажей, оружия, животных и так далее.

Кроме того, из файлов игры была добыта часть карты отрытого мира. На ней можно рассмотреть как большие, так и малые поселения, которые будут содержать различные активности вроде сюжетных и побочных заданий. Большую же площадь займут густые леса, где мы, судя по всему, сможем охотится и выполнять те самые квесты.

Слухи
33
35
Последние посты по игре Смута
Игра существует? - Слито целых 18 минут игрового процесса RPG Смута
Игра существует? - Слито целых 18 минут игрового процесса RPG Смута
Что вы ожидаете от одной из первых крупных российских игр?
Что вы ожидаете от одной из первых крупных российских игр?
Представлен красочный трейлер отечественной экшен-RPG "Смута" с атмосферными кадрами мира
Представлен красочный трейлер отечественной экшен-RPG "Смута" с атмосферными кадрами мира
Комментарии: 35
Ваш комментарий
Валентин Добров

Выглядит интересно, перспективы на годную игру есть.Ждем и надеемся)

7
Goodvini

Работы еще не початый край )

6
Artery Kaulitz

Судя по кадрам, сейчас работают лишь над наполнением игрового мира (локации, персонажи и так далее), а озвучка, её синхронизация с анимацией, сами анимации и графические финтифлюшки ещё в процессе. Так что, судя по всему, игру ждать стоит в 2025+

2
VIGITAL ART

Озвучка очень смешная ,как будто на микрофон за 500₽ записывали)

1
clarkkent

Вроде на DTF при первом сливе тот чел писал, что озвучки в игре ещё вообще нет. Так что это либо кто-то при записи геймплея озвучивал, либо кто-то из разрабов в качестве своеобразной заглушки.

4
quake1 clarkkent

нет это техническая озвучка, не профессиональная, такая же как в сталекере была, в альфа билдах

3
Janekste

Выглядит гениально. И боёвка очень даже ничего. Спецэффектов потом добавят на взмахи ударов и т.д. и будет ТОП. Вообщем ничем не хуже Ведьмака 3. Просто в спецэффектов пока не завезли. Но оно и понятно. Всё-таки слитый геймплей. Главное здесь игра реально существует. Выглядит круто. Жду релиза!

1
Rаyden

30 фпс - не густо и это на стендовой сборке. На "народных" 1060 будет аж целых 10 фпс.

1
opexdisturbed

Странно, что на него до сих пор в суд не подали за распространение.

0
MeduzaRUS

Лока поляки🧨🧨🧨

0
ГАЗ-М20

Сама идея интересная, и эпоха выбрана интересная. Весь вопрос в техническом исполнении. Удачи разрабам.

0
Лунамария

Игра получится такой же, как Atomic Heart - непроработанной, неинтересной, с пустым миром, со скучным геймплеем и ровно с такими же скучными квестами. Поэтому лично я буду готовиться к худшему.

0
tvorog8088

Врядли в те времена по имени отчеству обращались.

-1
Janekste

Ты не прав. Уроки истории прогуливал? На Руси отчества употребляли уже в 945 году. Однако до 13 века частота употребления отчеств была невысокой. Само слово отчество появилось аж в 11 веке.

0
Сергей Панин13

Чет на уровне "О, смотрите! у нас человечки на экране двигаются!"

-1
Yjak Ad Yd

Что за бред, на сайте что начали собираться фанаты работорговли, социализма, приверженности к тоталитаризму? Какого фига постоянно что не новость про "отчечественный" уг для отмывки бабла так в комментах бред и фанатизм?

-1
Wraith_Soul

Просто на фоне нынешних событий резкий взлёт ура-патриотизма и заодно импортозамещения, пока ситуация даёт бабло, глупо не воспользоваться, заодно заполнить нишу пока китайцы не пришли.

0
Extor Menoger

Ну выйдет элекс на минималках и на том спс

-1
Mandalordek

а в этой игре будут ящеры?

-3
Lorenz Boehler

Разве что долбоящеры. И камень они не дадут.

1
Alcoza1cer

Она из них состоит

-2
TAPAKAH222

Пока что выглядит лучше чем Ведьмак 3.

-3
Den Pixel

Смысл рпг в том что главный герой это игрок который развивает своего перса

для этого и добавляют прокачку и в диалогах варианты текста для общения нпс

Очередное приключенческая игра которое будут называть рпг

Короче это рпг для быдло типа готики диабло файбл и дерьмака у которого даже нет классов бегает с двурочкой даже у bayonetta арсенал больше

-6
6ejlblu_6bi4ok

Э слыш, одарённый, готику не трожь, где в зависимости от твоих навыков, обстоятельств, предметов, задание можно решить разными способами, и варианты ответа там тоже практически всегда есть. Запятые также научись расставлять, вместе с точками. Видимо прокачка интеллекта у тебя не прокнула в жизни.

0
Janekste

Прокачка и развитие героя с вариантами ответа это не РПГ. В первую очередь РПГ это приключенческая игра c отыгрышем роли конкретного героя, а уже потом прокачка и всё остальное. РПГ это отыгрыш роли, а не прокачка скилов. Смысл РПГ в том, чтобы отыграть роль главного героя и сродниться с ним к финалу сюжета, а не чтобы прокачать его. А ещё РПГ это и есть приключенческая игра, ибо самые эпичные приключения бывают только в РПГ. А тебя послушать, так получается в РПГ нет никаких приключений...

0
Wraith_Soul

"типа готики диабло файбл и дерьмака у которого даже нет классов бегает с двурочкой даже у bayonetta арсенал больше" Чем эти игры тебя так обидели?

0
black2283

Такое себе если честно, а от озвучки вообще уши в трубочку.

-7
shigulevvskoe

какой же это, (я слёзно прошу прощения у администрации сайта, но по другому тут никак) ПИЗ*ЕЦ

Ноль лицевых анимаций, рванные анимации движения, ноль графики, ноль продуманности (щит с мечом достал из воздуха)

и ради бога, не надо говорить "это ранний билд, первая сборка" и т.п.

слив явно был осознанный, с момента анонса эту смуту забыли и вообще никто не думал что игру собираются делать на самом деле, так что слив явно организованный самой Cyberia Limited

-12
AngrySukaFox

Но ведь это же правда, что "это ранний билд, первая сборка" и т.п.

7
Hog2012 AngrySukaFox

Просто, "мозг" - это не про всех.

5
Artery Kaulitz

Многие нынешние AAA на выходе сейчас не многим лучше, тут хотя-бы нас не встречает сильная и независимая женщина(?) афроамериканка, которая предложит пройти обучение, где тебя научат как нажимать на кнопку "W" ( ͡° ͜ʖ ͡°)

0
Wraith_Soul

"какой же это, (я слёзно прошу прощения у администрации сайта, но по другому тут никак) ПИЗ*ЕЦ" Скрепоносно, не благодари.

0
Wraith_Soul Artery Kaulitz

"Многие нынешние AAA на выходе сейчас не многим лучше, тут хотя-бы нас не встречает сильная и независимая женщина(?) афроамериканка, которая предложит пройти обучение, где тебя научат как нажимать на кнопку "W" ( ͡° ͜ʖ ͡°)" Не зарекайся.

0