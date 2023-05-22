В очередном сливе RPG Смута показан игровой процесс и часть карты мира ©

Сергей Федорцев продолжает сливать игровой процесс и другие имеющиеся данные из пре-альфа версии RPG Смута, однако на сей раз сделал он это не на DTF, а на портале "Игромания". В еще одном 18-минутном видеоролике мы можем взглянуть на окружение другой деревни, множество диалогов, небольшую драку с селянином и даже на комнату разработчиков. В последнем находятся модели персонажей, оружия, животных и так далее.

Кроме того, из файлов игры была добыта часть карты отрытого мира. На ней можно рассмотреть как большие, так и малые поселения, которые будут содержать различные активности вроде сюжетных и побочных заданий. Большую же площадь займут густые леса, где мы, судя по всему, сможем охотится и выполнять те самые квесты.