В сеть утекла полная версия игры Смута от 23 марта

Вчера разработчики из Cyberia Nova выпустили демо-версию игры Смута, однако как стало известно, на один из торрент-трекеров утек так же и полноценный билд игры. Слитый билд содержит полную версию игры и датирован 23 марта 2024-го года.
Это было довольно ожидаемо: судя по первым отзывам поигравших, оптимизация в игре оставляет желать лучшего - многие игроки жалуются на присутствие статтеров даже на мощных ПК. Так же пользователи сообщают, что игра выглядит довольно неплохо на максимальных настройках, но если снизить графику даже до средних, то в игре попросту отключается все освещение и все объекты становятся плоскими и блеклыми. Так же, по словам игроков, в игре плохо реализована прокачка персонажа - она почти ни на что не влияет. Боевая система так же оставляет желать лучшего.
Из положительных моментов отмечают то, что в игре представлено много сюжетных диалогов, которые в целом неплохо написаны и за ними интересно наблюдать. Так же пользователи отмечают, что игра получилась довольно атмосферной со славянским колоритом. Кроме того, в полной версии игры присутствует кровь при ударах, чего не было в демонстрационных видео.
Официальный релиз игры состоится уже 4 апреля на PC.
PlayGround.ru: Выкладывать ссылки на скачивание в комментариях запрещено.
Скорее всего сами и слили, чтобы была отмаза почему провалилась, чтоб бабки не возвращать инвесторам и государству 🤦♂️
Про это начали говорить буквально сразу как появилась инфа о том что игру сольют на торенты до выхода, так что думаю так оно и есть на самом деле
Какой смысл? Если не ошибаюсь, у игры нет денуво, а значит она и так будет на торрентах. И с чего бы ей провалиться? Этого мы еще не знаем. Если на ПГ 2 - 3 сотни одних и тех же пишут про игру, что она плохая, при этом не играв в нее, это еще ничего не значит. Сейчас вышла обучалка по игре, в ВК плее там 60% отзывов положительные+средние. Атомик тоже клеймили до выхода. Результат всем известен в итоге. Поживем, увидим.
а сколько чебуреков они купили что бы эти отзывы написать? это будет так вот видите отзовы на контролируемой платформе положительные а игру никто не покупает
с чего ты взял, что они кого-то купили? Если Российское, то все продано/куплено/распилено? Почему не приходит в голову, что людям рил может нравиться, или как минимум, люди адекватно подходят к оценке продукта? Объективно если смотреть, с холодной головой. Графика в игре красивая, боевка есть и не плохая (судя по тому, что я лично опробовал). Оптимизация пока плохая, но это вопрос времени, это то, что можно поправить со временем. И на этом пока все, мы больше ничего не знаем, а значит и судить игру рано. И таких людей, кто объективно подходит к вопросу, много!
увы, хрень лютейшая
Потом допилят.
они не потеют
Потомки
Зато НААААШЕЕЕЕЕЕ 🤡
Хрень? На вичера 3 хоть похоже?
Нисколько не сомневался, что выйдет кал
Достижение
С - Стабильные "утечки"
чертов блок комментировать работает выборочно
Теперь понятно почему перенос нужен был, всё-таки успели этот момент доделать.
Такое только и может утекать.
я бы сказал - протекло
Они могут продавать ее за сколько хотят, но давайте посмотрим что еще можно купить за 2к ! Вот например стим предлагает нам Baldur's Gate 3 за 2 к рублей, игра от огромной студии, с прекрасным сюжетом, прекрасной графикой и лучшая рпг 23 года. Но мы же не курва бобры и хотим поддержать русского разработчика? Тогда для нас есть Warhammer 40,000: Rogue Trader отличная игра из стима по цене 1599 рублей, Если бы не ранее упомянутый БГ3, то Warhammer 40,000: Rogue Trader мог стать лучшей рпг 23 года, вы все еще получаете отличный сюжет, хороший графон, проработанную вселенную, приобщаетесь к вере в бога императора, как говорится 12 из 10. Но если вы хотите поддержать настоящего перспективного разработчика, то обратите свое внимание на Total Conflict: Resistance игра стоит в стиме всего 600 рублей, представляет из себя шутер с элементами глобальной стратегии, в игре много багов, но ей многое хочется простить. При всех патриотических позывах, ну нет никакого желания покупать откровенную халтуру за оверпрайс.
да можно пакет еды в конце концов домой купить, это будет куда лучше, чем платить за этот УГ, даже бомжаре на улице дать эти полтора касаря и автоматом в рай билет купить xD
Не сравнивай шлаковые гейские врата 3 и прочую фентези парашу, с отличной исторической рпг. Смута это штучный уникальный продукт, как лично для меня, так и для многих русскоязычных игроков. Можешь и дальше дрочить на гейские врата, а я лично предзаказ на смуту уже давно оформил. Как же рвет жопку у хейтерков.
Нас рвет от успеха и зависти, такая крутая игра прям для мертвого деда
А не пошаговый шлак от которого блювать тянет есть в твоём списке за 2к?
жЫрно же(...
Стеклянная водичка, все как я люблю)
На морозе такая бывает 😏
Иисус в деле.
Но судя по времени года, там далеко уже не зима.
Ходят слухи, что игра стабильно работает только на процессорах Baikal, с водяным охлаждением водицей байкальской.
И никто не указывает где именно лежит эта раздача. На всем известном треккере (начинается на "ру" и заканчивается на "треккер") только обрубок на 15 гигов, версия якобы 0.5,с прошлого года еще. Так дали бы ссылку, пощупали бы.
Я на торрентах видел раздачу, но она пока неактивна. А билд о,5 уже удален
Непроверенная раздача есть, но она не от 23 марта, как сказано в статье, а от 31. А версия 0.5 лежит, вот прямо сейчас ее вижу. Понятно, что она даром не сдалась, просто отметил ее. Найти бы ту, о которой речь - от 23, что бы 1.0
На картинке этой новости написано название сайта, глазки повнимательнее , прямо над персонажем с усами
если в основе Unreal Engine по-другому и быть не может, самый ублюдский из всех существующих движков
Я так понял игру выпустят, но в таком отвратном виде, что киберпанк и прочие будут эталоном оптимизации. Годик будут латать, а там может и опробовать можно будет. А так я думаю - чисто насиловать свой ПК и себя я не хочу, да и вам не советую!!!
Я думаю недавно вышедшею догму2 будут на фоне смуты хвалить за прекраснейший оптимизон.
ты ничего не понял. Игра кал не только из-за плохой оптимизации. А ещё из-за кучи всего остального, чего уже никто никогда не исправит.
я понял, просто коснулся только оптимизации. то что она редкостное дно это и так ясно!
4070 – 30 FPS...все понятно.
полмиллиарда убежали....
тот случай, когда даже на торрент идти проверять не пойдёшь, не то чтобы качать ещё
Ой, скачаю
от 23 марта? Ну можно считать что релизная версия уже вышла :D
а я куплю, мне понравилось,оптимизон надеюсь подтянут
Статья громкоговорящая, на самом деле это не фулл-версия.
Аааа... повторение истории с атомик хартом - типо утечка ранней бета версии и это вовсе не попытка хайпануть.
релизной в этот раз, а не той совсем не играбельной
я же говорил стандарт фпс это 30)
С атомик хартс бы так
ты еще не поиграл в атомик? да ну чел, в нете куча мест где бесплатно даже геймпасс раздают, или продают за 10р, игра же ТОП
Я чё больной?
да, денуво бы кикнули, праздник был бы
если вы готовы заплатить свои "десять рублей" за сударя - а заодно и за каждого желающего поиграть в "такой дешевый продукт", - то вы не стесняйтесь, говорите открыто, и можете создать фонд для всех желающих, чтобы каждый мог взять ваших 10 рублей и купить себе "бесплатно" безусловно российский "шедевр".
и даром не нужно это дерьмо, которое якобы в пух и прах рвёт ведьмака..
если бы разрабы прикрывали свои вонючие ротики, и не бахвалились, был бы другой разговор.
Еще в мае прошлого года вышла версия 0.5. Но она непроходима, она даже не полная - это кусок сюжета в начале игры. К тому же, с плохой оптимизацией. Если сейчас вышел полный билд игры, то, вероятно, это разрабы решили пойти по пути Атомик Херт, только об АХ заговорили достаточно давно и их трейлеры восхищали (в основном) и люди задавались вопросом, а не дурят ли их, действительно ли это будет игра, а не трейлер несуществующего проекта. А в отношении "Смуты" сразу по трейлерам было понятно, что разрабы грантоешки и обфейлились, потому что такое качество не может подаваться с таким апломбом.
Тем более слитый билд быт адекватен и отличался от официального лишь наличием большого количества багов.
я бы назвал не Смута, а Смято.
Смыто
Ой блин. Настроение на целый день. Лайк не глядя.
да, так лучше :)
Потрачено
а торрент где?
Нельзя, но если присмотритесь к картинке с торрента, сможете над персонажем увидеть название трекера с торрентом
Тот случай когда совсем не хочется искать и скачивать.
Текстуры кремля летают в воздухе,зато Lumen(ом) освещенные.)Все счастливые обладатели карт 10 и 20 серии могут смело забыть про игру,у нас тут бенчмарк для топ железа.)
Текстуры не могут летать
Ну что тестил кто бояре ? :DDD Оптимизон завезли ?
Проверил, там по классике, первая локация с фпс все ок, спустя 15 минут отправляют на лодке в большой город, и там 100 нпс и сразу 15 фпс становится, так что такие дела)))
Ожидаемо в целом) Будем посмотреть. Если сюжетно не зацепит , то смысла брать не вижу.Макс торрент эдишон :DDD
Есть у кого ссылка? Скиньте в личку. Благодарю.
Crackstatus
Тот самый момент, когда и даром не нужна)
Попытка не пытка.
Что раньше, что сейчас, вообще не привлекает. В смутное время мы живем
где же громкие новости об аресте и суде виновного в сливе... и как собсна этот злоумышленник получил доступ (надеюсь к закрытой системе без выхода в интернет) чисто пицу заказали в офис зашел посторонний сел ка комп и 5 минут ждал пока скинется билд? или это их "билли" слив сделала?
да их ломанули , у них пароль 1234 хахахах
Или слово из пяти букв.
тинпу?
Хех. Банальней.
Е№аный пи№дешь...,таких инфаклоунов в ЧС....этому обрубку уже месяц, нет там "полной версии" !
Она даже на 3060 лагает и то ее на средних идет в городе аш 25 фпс а тк стабильные 54 фпс Оптимизон ужасный а игра 10 из 10
Нет, не лагает. Ты банально врешь
2070S + r5 3600, игра на низких с DLSS на "баланс" около 40 кадров
ребзя эта игра для русской консоли "кирпич" которую В.В.П анансировал как раз через 50 лет допилят, и игру и консоль, русские всегда смекалкой славились , так возьмите и создайте компанию игроделов утрите нос миру , да нах надо стало, лучше бабло пилить за всяку шнягу чем творить шедевры , хомячки и так весь кал сжуют ...
Утекла и пусть течет дальше. Не то что бесплатно, а даже если доплачивать будут - не стану играть эту убогую дрисню
Тем более отзывы уже пошли далеко не хвалебные. Но, это было предсказуемо
как говорится " А был ли мальчик?" Утекли данные. или их просто слили, и слили второсортную недоработанную версию чтоб подогреть интерес. Не отрицаю, что скорее всего, многие поигравшие в такую "демо" версию плюнут на игру. Однако найдутся и те, кто захочет посмотреть на конечный продукт, ИМХО.
О да с чего вы вообще все взяли что этот билд кривой а вот на релизе будет топ, игра мертва это сразу видно
У него ни слова о том, что на релизе будет топ. Но и смысла нет ждать от игры за ~10 миллионов долларов чего то сверхъестественного.
ой вот это уже начинается. "А чего вы хотели за эти деньги".
4 поста выше я даю развернутый ответ, что мы можем получить за эти деньги.
это вы ещё озвучку не слышали
Лучшеб она куда в другое место текла. Нечего трекеры загаживать.
Да ладно тебе, скачаешь читы как ты всегда это делаешь, да пройдешь в год моде по быстрому
Тебе кто-то из авторов смуты что-то плохое сделал? Откуда столько хейта?
Боюсь тут даже тренер не спасет. Если ту-же догму можно превратить в ржачь, использую моды, пешек и тренер. То тут даже на веселье не пробирает. Игра просто никакая. Вроде задумка-то не плохая и сетинг норм, но такое ужасное исполнение и подход к геймплею и развитию перса в целом. В общем как писали в 1-ой игре *Потрачено*
Где хейт? Лишь конструктивная критика. Или хотите сказать что с игрой все хорошо? Я и догму ругала за оптимизон и скудность бестиария. Не вижу проблемы в критике. Без критики не будет улучшений. Как они еще поймут что получилась бяка? По хорошему им надо откладывать игру на год и допиливать.
А кто-то даже пытается ЭТО выиграть 😂
Утекло и сразу всплыло?
Это типа как Атомик Харт. Ранняя версия с багами, которую пройти невозможно.
Как же рвет жопку у хейтерков и любителей всяких недоигр по типу гейских врат 3. Да, представьте себе, в Смуту будут играть, многие оформили предзаказ и с нетерпением ждут выхода, ибо игра уникальная для нас. Ну а вы продолжайте дальше любить медведей, и скрипеть зубами от злости)
ну так жди релиза как примерная собачка, пока то за что вы заплатили, все остальные со вчера играют бесплатно ( и рекорды ставят: кто дальше блеванет )
Жирнота
Ну да, она переплюнула даже догму. Такого *качества* давно мы не видели. Это уровень польских шутеров, не иначе.
Только Шутеры из Польши смешные, а это не смешная.
Поправка. Ранних польских шутеров. Сейчас они выглядят и играются все же получше.😀