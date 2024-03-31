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Смута 04.04.2024
Экшен, Ролевая, От третьего лица
5.6 739 оценок

В сеть утекла полная версия игры Смута от 23 марта

AceTheKing
Новости

Вчера разработчики из Cyberia Nova выпустили демо-версию игры Смута, однако как стало известно, на один из торрент-трекеров утек так же и полноценный билд игры. Слитый билд содержит полную версию игры и датирован 23 марта 2024-го года.

Это было довольно ожидаемо: судя по первым отзывам поигравших, оптимизация в игре оставляет желать лучшего - многие игроки жалуются на присутствие статтеров даже на мощных ПК. Так же пользователи сообщают, что игра выглядит довольно неплохо на максимальных настройках, но если снизить графику даже до средних, то в игре попросту отключается все освещение и все объекты становятся плоскими и блеклыми. Так же, по словам игроков, в игре плохо реализована прокачка персонажа - она почти ни на что не влияет. Боевая система так же оставляет желать лучшего.

Из положительных моментов отмечают то, что в игре представлено много сюжетных диалогов, которые в целом неплохо написаны и за ними интересно наблюдать. Так же пользователи отмечают, что игра получилась довольно атмосферной со славянским колоритом. Кроме того, в полной версии игры присутствует кровь при ударах, чего не было в демонстрационных видео.

Официальный релиз игры состоится уже 4 апреля на PC.

PlayGround.ru: Выкладывать ссылки на скачивание в комментариях запрещено.
48
118
Комментарии: 118
Ваш комментарий
hollo0w

Скорее всего сами и слили, чтобы была отмаза почему провалилась, чтоб бабки не возвращать инвесторам и государству 🤦‍♂️

51
Grimnebulin

Про это начали говорить буквально сразу как появилась инфа о том что игру сольют на торенты до выхода, так что думаю так оно и есть на самом деле

19
Fiesta02

Какой смысл? Если не ошибаюсь, у игры нет денуво, а значит она и так будет на торрентах. И с чего бы ей провалиться? Этого мы еще не знаем. Если на ПГ 2 - 3 сотни одних и тех же пишут про игру, что она плохая, при этом не играв в нее, это еще ничего не значит. Сейчас вышла обучалка по игре, в ВК плее там 60% отзывов положительные+средние. Атомик тоже клеймили до выхода. Результат всем известен в итоге. Поживем, увидим.

0
Alex40001 Fiesta02

а сколько чебуреков они купили что бы эти отзывы написать? это будет так вот видите отзовы на контролируемой платформе положительные а игру никто не покупает

0
Fiesta02 Alex40001

с чего ты взял, что они кого-то купили? Если Российское, то все продано/куплено/распилено? Почему не приходит в голову, что людям рил может нравиться, или как минимум, люди адекватно подходят к оценке продукта? Объективно если смотреть, с холодной головой. Графика в игре красивая, боевка есть и не плохая (судя по тому, что я лично опробовал). Оптимизация пока плохая, но это вопрос времени, это то, что можно поправить со временем. И на этом пока все, мы больше ничего не знаем, а значит и судить игру рано. И таких людей, кто объективно подходит к вопросу, много!

-1
FlyRazer

увы, хрень лютейшая

29
hpi

Потом допилят.

-16
Alex40001 hpi

они не потеют

1
Amethistys hpi

Потомки

2
I love my computer

Зато НААААШЕЕЕЕЕЕ 🤡

5
Ashley33

Хрень? На вичера 3 хоть похоже?

1
Blackalex_2

Нисколько не сомневался, что выйдет кал

16
PolGhost
Кроме того, в полной версии игры присутствует кровь при ударах, чего не было в демонстрационных видео.

Достижение

10
berenyorel

С - Стабильные "утечки"

Спойлер

чертов блок комментировать работает выборочно

2
Mistik.by

Теперь понятно почему перенос нужен был, всё-таки успели этот момент доделать.

0
рокки5

Такое только и может утекать.

9
Tallib

я бы сказал - протекло

1
Игорь Колесников

Они могут продавать ее за сколько хотят, но давайте посмотрим что еще можно купить за 2к ! Вот например стим предлагает нам Baldur's Gate 3 за 2 к рублей, игра от огромной студии, с прекрасным сюжетом, прекрасной графикой и лучшая рпг 23 года. Но мы же не курва бобры и хотим поддержать русского разработчика? Тогда для нас есть Warhammer 40,000: Rogue Trader отличная игра из стима по цене 1599 рублей, Если бы не ранее упомянутый БГ3, то Warhammer 40,000: Rogue Trader мог стать лучшей рпг 23 года, вы все еще получаете отличный сюжет, хороший графон, проработанную вселенную, приобщаетесь к вере в бога императора, как говорится 12 из 10. Но если вы хотите поддержать настоящего перспективного разработчика, то обратите свое внимание на Total Conflict: Resistance игра стоит в стиме всего 600 рублей, представляет из себя шутер с элементами глобальной стратегии, в игре много багов, но ей многое хочется простить. При всех патриотических позывах, ну нет никакого желания покупать откровенную халтуру за оверпрайс.

6
Лидер_Мур

да можно пакет еды в конце концов домой купить, это будет куда лучше, чем платить за этот УГ, даже бомжаре на улице дать эти полтора касаря и автоматом в рай билет купить xD

8
dexxxx123

Не сравнивай шлаковые гейские врата 3 и прочую фентези парашу, с отличной исторической рпг. Смута это штучный уникальный продукт, как лично для меня, так и для многих русскоязычных игроков. Можешь и дальше дрочить на гейские врата, а я лично предзаказ на смуту уже давно оформил. Как же рвет жопку у хейтерков.

-23
Лидер_Мур dexxxx123

Нас рвет от успеха и зависти, такая крутая игра прям для мертвого деда

-2
Гасен

А не пошаговый шлак от которого блювать тянет есть в твоём списке за 2к?

-5
Ashley33 dexxxx123

жЫрно же(...

0
Den558

Стеклянная водичка, все как я люблю)

Спойлер
4
hollo0w

На морозе такая бывает 😏

20
Миханик Шестеренкин

Иисус в деле.

1
Den558 hollo0w

Но судя по времени года, там далеко уже не зима.

1
Spli

Ходят слухи, что игра стабильно работает только на процессорах Baikal, с водяным охлаждением водицей байкальской.

3
Tokito77
Спойлер
0
Ashley33

И никто не указывает где именно лежит эта раздача. На всем известном треккере (начинается на "ру" и заканчивается на "треккер") только обрубок на 15 гигов, версия якобы 0.5,с прошлого года еще. Так дали бы ссылку, пощупали бы.

2
gildemar

Я на торрентах видел раздачу, но она пока неактивна. А билд о,5 уже удален

1
Ashley33 gildemar

Непроверенная раздача есть, но она не от 23 марта, как сказано в статье, а от 31. А версия 0.5 лежит, вот прямо сейчас ее вижу. Понятно, что она даром не сдалась, просто отметил ее. Найти бы ту, о которой речь - от 23, что бы 1.0

0
Лидер_Мур Ashley33

На картинке этой новости написано название сайта, глазки повнимательнее , прямо над персонажем с усами

1
Палыч Роков
оптимизация в игре оставляет желать лучшего - многие игроки жалуются на присутствие статтеров даже на мощных ПК.

если в основе Unreal Engine по-другому и быть не может, самый ублюдский из всех существующих движков

2
Ramonruns

Я так понял игру выпустят, но в таком отвратном виде, что киберпанк и прочие будут эталоном оптимизации. Годик будут латать, а там может и опробовать можно будет. А так я думаю - чисто насиловать свой ПК и себя я не хочу, да и вам не советую!!!

1
Raphtallia

Я думаю недавно вышедшею догму2 будут на фоне смуты хвалить за прекраснейший оптимизон.

-2
Great-heartedElio

ты ничего не понял. Игра кал не только из-за плохой оптимизации. А ещё из-за кучи всего остального, чего уже никто никогда не исправит.

0
Ramonruns Great-heartedElio

я понял, просто коснулся только оптимизации. то что она редкостное дно это и так ясно!

0
SeryogaViper

4070 – 30 FPS...все понятно.

1
Niko71790

полмиллиарда убежали....
тот случай, когда даже на торрент идти проверять не пойдёшь, не то чтобы качать ещё

1
DireErick

Ой, скачаю

1
Mistik.by

от 23 марта? Ну можно считать что релизная версия уже вышла :D

1
Сергей23235

а я куплю, мне понравилось,оптимизон надеюсь подтянут

1
ThinAdriel

Статья громкоговорящая, на самом деле это не фулл-версия.

1
Александр Дантес

Аааа... повторение истории с атомик хартом - типо утечка ранней бета версии и это вовсе не попытка хайпануть.

0
Rorschach93

релизной в этот раз, а не той совсем не играбельной

0
Alex40001

я же говорил стандарт фпс это 30)

0
jax baron

С атомик хартс бы так

0
Лидер_Мур

ты еще не поиграл в атомик? да ну чел, в нете куча мест где бесплатно даже геймпасс раздают, или продают за 10р, игра же ТОП

-9
jax baron Лидер_Мур

Я чё больной?

0
Комментарий удален
Rorschach93

да, денуво бы кикнули, праздник был бы

0
gildemar Лидер_Мур

если вы готовы заплатить свои "десять рублей" за сударя - а заодно и за каждого желающего поиграть в "такой дешевый продукт", - то вы не стесняйтесь, говорите открыто, и можете создать фонд для всех желающих, чтобы каждый мог взять ваших 10 рублей и купить себе "бесплатно" безусловно российский "шедевр".

-3
tesla707

и даром не нужно это дерьмо, которое якобы в пух и прах рвёт ведьмака..

если бы разрабы прикрывали свои вонючие ротики, и не бахвалились, был бы другой разговор.

0
gildemar

Еще в мае прошлого года вышла версия 0.5. Но она непроходима, она даже не полная - это кусок сюжета в начале игры. К тому же, с плохой оптимизацией. Если сейчас вышел полный билд игры, то, вероятно, это разрабы решили пойти по пути Атомик Херт, только об АХ заговорили достаточно давно и их трейлеры восхищали (в основном) и люди задавались вопросом, а не дурят ли их, действительно ли это будет игра, а не трейлер несуществующего проекта. А в отношении "Смуты" сразу по трейлерам было понятно, что разрабы грантоешки и обфейлились, потому что такое качество не может подаваться с таким апломбом.

0
Прохоров Всеволод

Тем более слитый билд быт адекватен и отличался от официального лишь наличием большого количества багов.

0
xxREMAGxxIxxGAMERxx

я бы назвал не Смута, а Смято.

0
Amethistys

Смыто

9
Raphtallia

Ой блин. Настроение на целый день. Лайк не глядя.

4
xxREMAGxxIxxGAMERxx Amethistys

да, так лучше :)

3
Theo Krause Amethistys

Потрачено

0
kypnamob Amethistys
0
BushmasterFireArms

а торрент где?

0
Лидер_Мур

Нельзя, но если присмотритесь к картинке с торрента, сможете над персонажем увидеть название трекера с торрентом

0
Dimitry Arsenev

Тот случай когда совсем не хочется искать и скачивать.

0
Serj77777

Текстуры кремля летают в воздухе,зато Lumen(ом) освещенные.)Все счастливые обладатели карт 10 и 20 серии могут смело забыть про игру,у нас тут бенчмарк для топ железа.)

0
Sidiusz

Текстуры не могут летать

0
casper1k

Ну что тестил кто бояре ? :DDD Оптимизон завезли ?

0
Лидер_Мур

Проверил, там по классике, первая локация с фпс все ок, спустя 15 минут отправляют на лодке в большой город, и там 100 нпс и сразу 15 фпс становится, так что такие дела)))

0
casper1k Лидер_Мур

Ожидаемо в целом) Будем посмотреть. Если сюжетно не зацепит , то смысла брать не вижу.Макс торрент эдишон :DDD

0
albert19981

Есть у кого ссылка? Скиньте в личку. Благодарю.

0
Sidiusz

Crackstatus

0
SmilingGaleo

Тот самый момент, когда и даром не нужна)

0
шестиорка

Попытка не пытка.

0
RedVakzal

Что раньше, что сейчас, вообще не привлекает. В смутное время мы живем

-1
Alex40001

где же громкие новости об аресте и суде виновного в сливе... и как собсна этот злоумышленник получил доступ (надеюсь к закрытой системе без выхода в интернет) чисто пицу заказали в офис зашел посторонний сел ка комп и 5 минут ждал пока скинется билд? или это их "билли" слив сделала?

-1
Лидер_Мур

да их ломанули , у них пароль 1234 хахахах

-1
Миханик Шестеренкин Лидер_Мур

Или слово из пяти букв.

1
Raphtallia Миханик Шестеренкин

тинпу?

-1
Миханик Шестеренкин Raphtallia

Хех. Банальней.

0
DooM061

Е№аный пи№дешь...,таких инфаклоунов в ЧС....этому обрубку уже месяц, нет там "полной версии" !

-1
BecomingCat

Она даже на 3060 лагает и то ее на средних идет в городе аш 25 фпс а тк стабильные 54 фпс Оптимизон ужасный а игра 10 из 10

-1
askeza

Нет, не лагает. Ты банально врешь

-2
Sidiusz askeza

2070S + r5 3600, игра на низких с DLSS на "баланс" около 40 кадров

0
ZendaLin

ребзя эта игра для русской консоли "кирпич" которую В.В.П анансировал как раз через 50 лет допилят, и игру и консоль, русские всегда смекалкой славились , так возьмите и создайте компанию игроделов утрите нос миру , да нах надо стало, лучше бабло пилить за всяку шнягу чем творить шедевры , хомячки и так весь кал сжуют ...

-1
AndralStormborn

Утекла и пусть течет дальше. Не то что бесплатно, а даже если доплачивать будут - не стану играть эту убогую дрисню

Тем более отзывы уже пошли далеко не хвалебные. Но, это было предсказуемо

-1
ComprehensiveWestin

как говорится " А был ли мальчик?" Утекли данные. или их просто слили, и слили второсортную недоработанную версию чтоб подогреть интерес. Не отрицаю, что скорее всего, многие поигравшие в такую "демо" версию плюнут на игру. Однако найдутся и те, кто захочет посмотреть на конечный продукт, ИМХО.

-2
RickeyIMBA

О да с чего вы вообще все взяли что этот билд кривой а вот на релизе будет топ, игра мертва это сразу видно

0
Игорь Колесников RickeyIMBA

У него ни слова о том, что на релизе будет топ. Но и смысла нет ждать от игры за ~10 миллионов долларов чего то сверхъестественного.

0
Great-heartedElio Игорь Колесников

ой вот это уже начинается. "А чего вы хотели за эти деньги".

0
Игорь Колесников Great-heartedElio

4 поста выше я даю развернутый ответ, что мы можем получить за эти деньги.

0
Amethistys

это вы ещё озвучку не слышали

-2
Raphtallia
В сеть утекла полная версия игры Смута от 23 марта

Лучшеб она куда в другое место текла. Нечего трекеры загаживать.

-3
Лидер_Мур

Да ладно тебе, скачаешь читы как ты всегда это делаешь, да пройдешь в год моде по быстрому

0
Potemayo3

Тебе кто-то из авторов смуты что-то плохое сделал? Откуда столько хейта?

0
Raphtallia Лидер_Мур

Боюсь тут даже тренер не спасет. Если ту-же догму можно превратить в ржачь, использую моды, пешек и тренер. То тут даже на веселье не пробирает. Игра просто никакая. Вроде задумка-то не плохая и сетинг норм, но такое ужасное исполнение и подход к геймплею и развитию перса в целом. В общем как писали в 1-ой игре *Потрачено*

-3
Raphtallia Potemayo3

Где хейт? Лишь конструктивная критика. Или хотите сказать что с игрой все хорошо? Я и догму ругала за оптимизон и скудность бестиария. Не вижу проблемы в критике. Без критики не будет улучшений. Как они еще поймут что получилась бяка? По хорошему им надо откладывать игру на год и допиливать.

-4
JustA_NiceGuy

А кто-то даже пытается ЭТО выиграть 😂

Спойлер
-3
Tallib

Утекло и сразу всплыло?

-3
СССР2

Это типа как Атомик Харт. Ранняя версия с багами, которую пройти невозможно.

-3
dexxxx123

Как же рвет жопку у хейтерков и любителей всяких недоигр по типу гейских врат 3. Да, представьте себе, в Смуту будут играть, многие оформили предзаказ и с нетерпением ждут выхода, ибо игра уникальная для нас. Ну а вы продолжайте дальше любить медведей, и скрипеть зубами от злости)

-11
Лидер_Мур

ну так жди релиза как примерная собачка, пока то за что вы заплатили, все остальные со вчера играют бесплатно ( и рекорды ставят: кто дальше блеванет )

2
I love my computer

Жирнота

1
Raphtallia
ибо игра уникальная.

Ну да, она переплюнула даже догму. Такого *качества* давно мы не видели. Это уровень польских шутеров, не иначе.

0
Прохоров Всеволод Raphtallia

Только Шутеры из Польши смешные, а это не смешная.

2
Evil in the flеsh Raphtallia

Поправка. Ранних польских шутеров. Сейчас они выглядят и играются все же получше.😀

0