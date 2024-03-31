В сеть утекла полная версия игры Смута от 23 марта

Вчера разработчики из Cyberia Nova выпустили демо-версию игры Смута, однако как стало известно, на один из торрент-трекеров утек так же и полноценный билд игры. Слитый билд содержит полную версию игры и датирован 23 марта 2024-го года.

Это было довольно ожидаемо: судя по первым отзывам поигравших, оптимизация в игре оставляет желать лучшего - многие игроки жалуются на присутствие статтеров даже на мощных ПК. Так же пользователи сообщают, что игра выглядит довольно неплохо на максимальных настройках, но если снизить графику даже до средних, то в игре попросту отключается все освещение и все объекты становятся плоскими и блеклыми. Так же, по словам игроков, в игре плохо реализована прокачка персонажа - она почти ни на что не влияет. Боевая система так же оставляет желать лучшего.

Из положительных моментов отмечают то, что в игре представлено много сюжетных диалогов, которые в целом неплохо написаны и за ними интересно наблюдать. Так же пользователи отмечают, что игра получилась довольно атмосферной со славянским колоритом. Кроме того, в полной версии игры присутствует кровь при ударах, чего не было в демонстрационных видео.

Официальный релиз игры состоится уже 4 апреля на PC.

PlayGround.ru: Выкладывать ссылки на скачивание в комментариях запрещено.