Скандалы по "Смуте" не утихают: стали известны подробности, раскрывающие свет на плохое качество озвучки

Ни для кого не секрет, что качество дубляжа, да и озвучки в целом в "Смуте" вызывает недоумение. Игра, безусловно, имеет множество недостатков, но проблемы данного аспекта становятся очевидны уже с самых первых часов прохождения. Сотрудники канала NikiStudio, специализирующемся на переводе и озвучке различных документальных игровых фильмов, взялись за расследование, дабы выяснить правду. Общие мысли будут представлены в виде тезисов после видеоролика, а в конце последуют неутешительные выводы, служащие уроком для других компаний-разработчиков игр.
1) Трудности, связанные с озвучкой, не касаются тотальной экономии бюджета;
2) Системные проблемы озвучки отечественных игр;
3) Важность привлечения именно профессиональных актёров озвучки, а не опытных работников театра и кино;
4) За работу отвечала не профессиональная студия "Fonema" (максимум, была временная аренда, но не более), а сами разработчики, взявшие на себя менеджмент проекта;
5) Из четвёртого пунка вытекает пятый - отсутствие опытного звукорежиссёра, который мог бы частично исправить ситуацию;
6) Тенденция делать под "реализм";
7) Аудиоспектакль против псевдореализма
А какие выводы и рекомендации можно получить, спросите вы? Для действительно хорошего качества озвучки следует заказать весь процесс "под ключ" (это же касается локализации и на другие языки). В России имеются хорошие студии, зарекомендовавшие себя достойным портфолио. Если же было принято решение работать самим, то стоит хотя бы нанять подходящих актёров озвучки и звукорежиссёра, не забывая при этом ещё и про экспертизу. Псевдореализм до добра не доведёт и работать необходимо в сложившихся традициях (а не пытаться вновь "изобретать велосипед").
Да в целом диалоги очень статичные и топорные. Даже если это обыграть аля шекспир сам текст диалогов там не особо интересный.
Нужно исправить орфографическую ошибку: "пунка" заменить на "пункта" под спойлером в
"5) Из четвёртого пунка вытекает пятый - отсутствие опытного звукорежиссёра, который мог бы частично исправить ситуацию;"
Чё то непохоже что Смута нах никому не уперлась, как утверждают местные школо-комментаторы. Вон как за её счет все попиариться хотят, да рекламы побольше напихать в свои диванно-экспертные расследования. Реально как шакалы себя ведут) А озвучка так-то нормальная вышла в игре, средняя.