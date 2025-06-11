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Смута 2 2028 г.
Экшен, Адвенчура, От третьего лица
6.2 10 оценок

Разработчики Смуты показали первый скриншот из нового проекта "Земский Собор"

Extor Menoger Extor Menoger

Студия Cyberia Nova, создавшая Action-RPG Смута, представила первый официальный скриншот своего следующего проекта, «Земский Собор». Новая игра продолжит историю вселенной, а ее события развернутся в 1613 году, сразу после завершения сюжета оригинальной части.

Главным героем станет казак Кирша, знакомый игрокам как соратник Юрия Милославского. Ему предстоит оказаться в центре политических событий, связанных с избранием нового монарха. Опубликованный кадр демонстрирует протагониста на заснеженной торговой площади, позволяя составить первое впечатление об атмосфере и сеттинге.

Ранее проект упоминался как дополнение, однако теперь разработчики позиционируют его как спин-офф или «принципиально новый продукт», над которым команда трудится с лета 2024 года. Создатели обещают не только новый сюжет, но и обновленные механики с анимациями.

Вместе с публикацией изображения представители Cyberia Nova пообещали в скором времени поделиться новыми подробностями о «Земском Соборе». Дата выхода игры пока остается неизвестной.

39
28
Комментарии: 28
Ваш комментарий
FamousVellin

Ждем, первая была крепким среднячком.

29
M0208

Была крепким пробитием всевозможного "дна", из которого явно стучали и они решили взять новые пробития.

6
borsic
17
vertehwost

Они буду кормить дерьмом пока мы его не полюбим чтоли?

11
X_O_MAX_O_X

Ложечка за маму, ложечка за папу!

5
Uglurk X_O_MAX_O_X

Посоли, поперчи, попробуй...

1
Jarvis666

Ну что, наш ответ Ведьмаку 4? В CDPR все наверное напряглись, вспотели и забегали от такого анонса. Теперь точно покажем этим ляхам как игры надо делать. Осталось только бюджет игры не распилить)))

6
RickeyIMBA

Жесть опять бабки воруют...

5
СССР2

В Чехии государство финансировало игру Vivat Slovakia. Пик онлайн в стим был 100 человек! Если и отмывали деньги на игре, так это в Чехии.

Кошачий комочек

ура! я ждал тебя!

4
Ded Chelyabinsk

Потом тысяча патчей

2
BENDJI

Мыльненько

2
Faeton4ik

Народ г*вном не корми, всё схавает.

2
Пользователь ВКонтакте

// Александр Ш

1
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