Разработчики Смуты показали первый скриншот из нового проекта "Земский Собор"

Студия Cyberia Nova, создавшая Action-RPG Смута, представила первый официальный скриншот своего следующего проекта, «Земский Собор». Новая игра продолжит историю вселенной, а ее события развернутся в 1613 году, сразу после завершения сюжета оригинальной части.

Главным героем станет казак Кирша, знакомый игрокам как соратник Юрия Милославского. Ему предстоит оказаться в центре политических событий, связанных с избранием нового монарха. Опубликованный кадр демонстрирует протагониста на заснеженной торговой площади, позволяя составить первое впечатление об атмосфере и сеттинге.

Ранее проект упоминался как дополнение, однако теперь разработчики позиционируют его как спин-офф или «принципиально новый продукт», над которым команда трудится с лета 2024 года. Создатели обещают не только новый сюжет, но и обновленные механики с анимациями.

Вместе с публикацией изображения представители Cyberia Nova пообещали в скором времени поделиться новыми подробностями о «Земском Соборе». Дата выхода игры пока остается неизвестной.