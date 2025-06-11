Разработчики Смуты показали первый скриншот из нового проекта "Земский Собор"

Студия Cyberia Nova, создавшая Action-RPG Смута, представила первый официальный скриншот своего следующего проекта, «Земский Собор». Новая игра продолжит историю вселенной, а ее события развернутся в 1613 году, сразу после завершения сюжета оригинальной части.
Главным героем станет казак Кирша, знакомый игрокам как соратник Юрия Милославского. Ему предстоит оказаться в центре политических событий, связанных с избранием нового монарха. Опубликованный кадр демонстрирует протагониста на заснеженной торговой площади, позволяя составить первое впечатление об атмосфере и сеттинге.
Ранее проект упоминался как дополнение, однако теперь разработчики позиционируют его как спин-офф или «принципиально новый продукт», над которым команда трудится с лета 2024 года. Создатели обещают не только новый сюжет, но и обновленные механики с анимациями.
Вместе с публикацией изображения представители Cyberia Nova пообещали в скором времени поделиться новыми подробностями о «Земском Соборе». Дата выхода игры пока остается неизвестной.
Ждем, первая была крепким среднячком.
Была крепким пробитием всевозможного "дна", из которого явно стучали и они решили взять новые пробития.
Они буду кормить дерьмом пока мы его не полюбим чтоли?
Ложечка за маму, ложечка за папу!
Посоли, поперчи, попробуй...
Ну что, наш ответ Ведьмаку 4? В CDPR все наверное напряглись, вспотели и забегали от такого анонса. Теперь точно покажем этим ляхам как игры надо делать. Осталось только бюджет игры не распилить)))
Жесть опять бабки воруют...
В Чехии государство финансировало игру Vivat Slovakia. Пик онлайн в стим был 100 человек! Если и отмывали деньги на игре, так это в Чехии.
ура! я ждал тебя!
Потом тысяча патчей
Мыльненько
Народ г*вном не корми, всё схавает.
// Александр Ш