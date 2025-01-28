Студия Rebellion представила новый геймплейный трейлер Sniper Elite: Resistance

Студия Rebellion представила 12-минутный геймплейный трейлер новой части серии — Sniper Elite: Resistance, которая выходит 30 января 2025 года и будет доступна в Xbox Game Pass с первого дня, а так же на PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S и PC
События игры разворачиваются во Франции, оккупированной нацистами. Игроки возьмут на себя роль снайпера, сотрудничающего с партизанами, чтобы противостоять врагу.
Разработчики уделили особое внимание деталям: траектория пули зависит от ветра, а шум выстрела можно замаскировать под звуки артиллерии или колоколов.
не смотрел трейлеры, просто поиграю сегодня и все там узнаю увижу, в любом случае не жду чудес, просто нравится новые локации этой игры
+1 по всем пунктам. Хотелось бы предзагрузку. Вечер обещает быть... снайперским. :)
предзагрузка кстати в gamepasse есть, а в стиме облом нету, но мб появится за пару часов до старта, сам планировал скачать игру, ибо там считай 100 гигов качать еще, а это с моим интернетом часа 2-3
Вау, уделили внимание тому, чему уже уделяли внимание раньше 😱
Хоть бы 1060 потянула её 🤞🤞
в минималках 2060
кровь это уже не достаточно, начали анатомию показывать. // Александр Ефимов
А они прямо с юмором подошли, в сопротивлении не жан-жак доширак против жана-ива кусто, а какой-то харри из псов черчилля. Хранцузы помня про 1-ю мировую сразу лапки лягушачьи подняли, месьё работали на военную промышленность жермании, а мадамы развлекали немецких офицеров, больше ста тысяч пошло с адиком на советский союз. А возбудились они только когда уже пришли их и освободили, тогда уже потомки наполеона убивали безоружных мирных жителей, стригли налысо и забивали камнями своих женщин. Про это они не хотят игру запилить.
Так же и норвегов обеляли в батле V, которые с самого начала вскидывали зиги и записались всей страной в арийцы. Но вот британцы услышав про разработку чудо-бомбы сильно обмочились, но решили как всегда всё сделать чужими руками и нашли таки отряд биатлонистов-астматиков, которые и напали на электростанцию на которой производилась тяжёлая вода. Правда в игре не сказали что через три месяца всё уже снова работало.
Сколько там этих частей вышло, я уже запутался.
Это 6, не считая зомби версий