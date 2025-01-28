Студия Rebellion представила новый геймплейный трейлер Sniper Elite: Resistance

Студия Rebellion представила 12-минутный геймплейный трейлер новой части серии — Sniper Elite: Resistance, которая выходит 30 января 2025 года и будет доступна в Xbox Game Pass с первого дня, а так же на PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S и PC

События игры разворачиваются во Франции, оккупированной нацистами. Игроки возьмут на себя роль снайпера, сотрудничающего с партизанами, чтобы противостоять врагу.

Разработчики уделили особое внимание деталям: траектория пули зависит от ветра, а шум выстрела можно замаскировать под звуки артиллерии или колоколов.