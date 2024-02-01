Для SnowRunner стал доступен "Сезон 12: Общественная энергетика"

SnowRunner, блокбастер по бездорожью от Saber Interactive и Focus Entertainment, сегодня выпустили третье расширение «Сезон 12: Общественная энергетика» на PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch, ПК и Mac.

Доступный бесплатно всем владельцам Year 3 Pass и 3-Year Anniversary Edition, 12-й сезон приглашает игроков в зеленый рай Северной Каролины с четырьмя новыми картами, многочисленными достопримечательностями, такими как электростанции, сельскохозяйственные поля и впечатляющая водная плотина, две новые карты, транспортные средства и множество новых занятий.