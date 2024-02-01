Для SnowRunner стал доступен "Сезон 12: Общественная энергетика"

SnowRunner, блокбастер по бездорожью от Saber Interactive и Focus Entertainment, сегодня выпустили третье расширение «Сезон 12: Общественная энергетика» на PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch, ПК и Mac.
Доступный бесплатно всем владельцам Year 3 Pass и 3-Year Anniversary Edition, 12-й сезон приглашает игроков в зеленый рай Северной Каролины с четырьмя новыми картами, многочисленными достопримечательностями, такими как электростанции, сельскохозяйственные поля и впечатляющая водная плотина, две новые карты, транспортные средства и множество новых занятий.
А в эпики не вернулись
В Steam тоже. Там какие-то проблемы и "возвращение" игры задерживается на неопределённый срок
для РФ доступна стала?
Вот это новость с опозданием на сутки!! Возвращения не будет: покупок в стиме или эпике нет, но влепили 4 сезон. Запуск сопровождался матюками: сначала обновили стим и не разрешили играть на 12 регионе, а потом эпик и им все можно! К вечеру, стим сделал мини обновление и все заработало.
Классный сезон, катаю сейчас