Капотные тягачи Kenworth — подлинное воплощение духа американских грузоперевозок, объединившее в своей конструкции мощь, роскошь, качество и классические формы. Новый 2023 Kenworth W990 не только продолжает эти традиции, но и выделяется на фоне конкурентов безупречным стилем, динамикой и высококлассной отделкой.
Этот современный тяжелый грузовик великолепно чувствует себя на дороге благодаря тысячам модификаций на все случаи жизни, от спальных мест и перепланировки кабины до карданной передачи для пятнадцатилитрового двигателя. Не сомневайтесь, W990 справится с любой задачей.
Цена 229 рублей, Kenworth W990 не входит в сезонные пропуски первого, второго или третьего года.
В игру SnowRunner добавлен новый грузовик Kenworth W990
Капотные тягачи Kenworth — подлинное воплощение духа американских грузоперевозок, объединившее в своей конструкции мощь, роскошь, качество и классические формы. Новый 2023 Kenworth W990 не только продолжает эти традиции, но и выделяется на фоне конкурентов безупречным стилем, динамикой и высококлассной отделкой.
Никогда не понимал, нахрена в этой игре шоссейные грузовики, их явно никто не использует, Убрали бы их к чертям.
Когда уже игру вернут в продажу в РФ
Когда санкции снимут скорей всего, и она не только в рф не доступна ещё в двух регионах, ед способ купить это смена региона, либо торрент всегда есть.