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SnowRunner: A MudRunner Game 28.04.2020
8.9 2 149 оценок

В игру SnowRunner добавлен новый грузовик Kenworth W990

Pavel Rally
Новости

Капотные тягачи Kenworth — подлинное воплощение духа американских грузоперевозок, объединившее в своей конструкции мощь, роскошь, качество и классические формы. Новый 2023 Kenworth W990 не только продолжает эти традиции, но и выделяется на фоне конкурентов безупречным стилем, динамикой и высококлассной отделкой.

Этот современный тяжелый грузовик великолепно чувствует себя на дороге благодаря тысячам модификаций на все случаи жизни, от спальных мест и перепланировки кабины до карданной передачи для пятнадцатилитрового двигателя. Не сомневайтесь, W990 справится с любой задачей.

Цена 229 рублей, Kenworth W990 не входит в сезонные пропуски первого, второго или третьего года.

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-7
3
Комментарии: 3
Ваш комментарий
Whiskey_40Vol

Никогда не понимал, нахрена в этой игре шоссейные грузовики, их явно никто не использует, Убрали бы их к чертям.

4
DamirFelix

Когда уже игру вернут в продажу в РФ

0
kotasha

Когда санкции снимут скорей всего, и она не только в рф не доступна ещё в двух регионах, ед способ купить это смена региона, либо торрент всегда есть.

2