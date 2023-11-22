В игру SnowRunner добавлен новый грузовик Kenworth W990

Капотные тягачи Kenworth — подлинное воплощение духа американских грузоперевозок, объединившее в своей конструкции мощь, роскошь, качество и классические формы. Новый 2023 Kenworth W990 не только продолжает эти традиции, но и выделяется на фоне конкурентов безупречным стилем, динамикой и высококлассной отделкой.



Этот современный тяжелый грузовик великолепно чувствует себя на дороге благодаря тысячам модификаций на все случаи жизни, от спальных мест и перепланировки кабины до карданной передачи для пятнадцатилитрового двигателя. Не сомневайтесь, W990 справится с любой задачей.



Цена 229 рублей, Kenworth W990 не входит в сезонные пропуски первого, второго или третьего года.