Музыкальная адвенчура Snufkin: Melody of Moominvalley получила демоверсию

Издатель Raw Fury и разработчик Hyper Games объявили о выпуске демоверсии музыкальной приключенческой игры Snufkin: Melody of Moominvalley, которая будет доступна в Steam до 16 октября.
Snufkin: Melody of Moominvalley — это приключение с непринужденной атмосферой и в стиле детской книжки с картинками. Сюжет в значительной степени поддерживает каждый этап игры, в том числе через серию блестящих диалогов с конкретными персонажами, которых вы встречаете на своем пути, а вся обстановка вдохновлена произведениями Туве Янссон.
Релиз игры на PC и "неназванных консолях" состоится в первом квартале 2024 года.