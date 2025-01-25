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Software Inc. 01.05.2015
Стратегия, Симулятор, Инди, Менеджер, Экономика, Строительство, Песочница
7.9 66 оценок

Для Software Inc. вышло бета-обновление 1.8.11

Sorokin12
Новости

Для экономического симулятора Software Inc. стало доступно обновление Beta 1.8.11

Основные изменения:

  • Управление проектами теперь может обрабатывать задачи по портированию.
  • Добавлена возможность выбирать время ожидания между проектами для управления проектами.
  • Перебалансирована стратегия ИИ по исследованиям, изменяющаяся в зависимости от сложности. На самой высокой сложности почти всё будет запатентовано.
  • Во многих колонках списка теперь добавлена строка с итоговыми значениями, которая может переключаться между суммой, средним значением, медианой, минимумом, максимумом и диапазоном в зависимости от значения.
  • Теперь можно выбрать отключение паузы или принудительное увеличение скорости времени, когда лимит времени дня в мультиплеере истекает.
  • Игра теперь будет пытаться автоматически разрешить банкротство, если это возможно, когда игрок игнорирует предупреждение о банкротстве.
  • Все будущие файлы сохранений теперь будут включать логотип компании в миниатюре для облегчения идентификации.
  • Добавлено предупреждение, когда принтер заблокирован из-за других коробок на конвейере.
  • Все лампы теперь становятся черно-белыми при активации наложения данных.
  • Станцию наблюдения теперь можно ремонтировать во время использования охранным персоналом.
  • Добавлена кнопка "Отправить домой" в окно команды, полезная, если вы изменили расписание команды и не хотите, чтобы они завершали свою текущую смену.
  • Для повышения стабильности сохранений были устаревшими переменные Tools и OSs в классе SoftwareProduct в пользу различных методов получения и установки. Это может нарушить работу некоторых модификаций кода. Ищите методы Add, Get, Remove, Has и Count, если ваш мод перестал работать.

Исправления:

  • Исправлена ошибка, из-за которой повара засовывали руки в свои головы при отдалении камеры.
  • Исправлена ошибка, из-за которой ИИ и управление проектами могли заказать огромное количество копий архивированного продукта.
  • Исправлены несоответствия всплывающих подсказок в окне подробностей продукта.
  • Исправлена ошибка, из-за которой полицейский дрон навсегда ломал арендованные здания.
  • Исправлена ошибка, из-за которой игра не обновляла назначения команд на фазу альфа в дизайне при переименовании команды.
  • Некоторые исправления для оптимизации больших сохранений с множеством ламп и многих связей между сотрудниками в разных командах.
  • Исправлена ошибка с наложением текста на некоторых задачах в сгруппированном режиме задач.
  • Исправлена несоответствующая временная шкала событий в окне подробностей продукта, которая была непоследовательной между вкладками, когда графики по юнитам, доходам и репутации заканчивались в разное время.
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