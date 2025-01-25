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Software Inc. 01.05.2015
Стратегия, Симулятор, Инди, Менеджер, Экономика, Строительство, Песочница
7.9 66 оценок

Для Software Inc. вышло обновление beta 1.8.11

Sorokin12
Новости

Для экономического симулятора Software Inc. стало доступно обновление Beta 1.8.11

Основные изменения:

  • Управление проектами теперь может обрабатывать задачи по портированию.
  • Добавлена возможность выбирать время ожидания между проектами для управления проектами.
  • Перебалансирована стратегия ИИ по исследованиям, изменяющаяся в зависимости от сложности. На самой высокой сложности почти всё будет запатентовано.
  • Во многих колонках списка теперь добавлена строка с итоговыми значениями, которая может переключаться между суммой, средним значением, медианой, минимумом, максимумом и диапазоном в зависимости от значения.
  • Теперь можно выбрать отключение паузы или принудительное увеличение скорости времени, когда лимит времени дня в мультиплеере истекает.
  • Игра теперь будет пытаться автоматически разрешить банкротство, если это возможно, когда игрок игнорирует предупреждение о банкротстве.
  • Все будущие файлы сохранений теперь будут включать логотип компании в миниатюре для облегчения идентификации.
  • Добавлено предупреждение, когда принтер заблокирован из-за других коробок на конвейере.
  • Все лампы теперь становятся черно-белыми при активации наложения данных.
  • Станцию наблюдения теперь можно ремонтировать во время использования охранным персоналом.
  • Добавлена кнопка "Отправить домой" в окно команды, полезная, если вы изменили расписание команды и не хотите, чтобы они завершали свою текущую смену.
  • Для повышения стабильности сохранений были устаревшими переменные Tools и OSs в классе SoftwareProduct в пользу различных методов получения и установки. Это может нарушить работу некоторых модификаций кода. Ищите методы Add, Get, Remove, Has и Count, если ваш мод перестал работать.

Исправления:

  • Исправлена ошибка, из-за которой повара засовывали руки в свои головы при отдалении камеры.
  • Исправлена ошибка, из-за которой ИИ и управление проектами могли заказать огромное количество копий архивированного продукта.
  • Исправлены несоответствия всплывающих подсказок в окне подробностей продукта.
  • Исправлена ошибка, из-за которой полицейский дрон навсегда ломал арендованные здания.
  • Исправлена ошибка, из-за которой игра не обновляла назначения команд на фазу альфа в дизайне при переименовании команды.
  • Некоторые исправления для оптимизации больших сохранений с множеством ламп и многих связей между сотрудниками в разных командах.
  • Исправлена ошибка с наложением текста на некоторых задачах в сгруппированном режиме задач.
  • Исправлена несоответствующая временная шкала событий в окне подробностей продукта, которая была непоследовательной между вкладками, когда графики по юнитам, доходам и репутации заканчивались в разное время.
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