Solar Ash анонсирована для Nintendo Switch и выйдет 14 сентября ©

Игра Solar Ash была анонсирована в рамках первой волны сентябрьских релизов Microsoft Game Pass, которая выйдет 14 сентября на Xbox, ПК и в облаке. Однако 3D-приключение Heart Machine выйдет и на Nintendo Switch в тот же день (что было предсказано рейтингом PEGI в начале этого года).

В центре внимания Solar Ash - бегущая по пустоте Рей, которая отправляется в Ультрапустоту, чтобы реализовать план по спасению своей планеты от уничтожения. В сюрреалистическом окружении, наполненном останками прошлых цивилизаций, она встречает Эхо, которое предупреждает ее об активации Звездного семени, и сражается с огромными боссами.

В отличие от первой игры студии, Hyper Light Drifter, Solar Ash - это полностью 3D-игра с упором на платформер. Рей может карабкаться, скользить, прыгать и многое другое в процессе раскрытия секретов Ультравоида. В настоящее время она доступна для PS4, PS5 и ПК.