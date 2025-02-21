Разработчики Solasta 2 выпустили небольшую демку

Разработчики Tactical Adventures не стали дожидаться Steam Next Fest и уже выпустили демоверсию ролевой игры Solasta 2.

В этой демке вы будете играть за группу из четырех готовых персонажей 3-го уровня (поскольку редактор персонажа еще не готов). Это будет отдельное приключение от 2 до 3 часов, которое не будет доступно в финальной версии игры.

Пока что не будет возможности повышать уровень - но начиная с 3-го уровня, вы сможете получить доступ к интересным боевым возможностям, уже имея подклассовые возможности и заклинания 2-го уровня.

Как и в первой Solasta, в демку включены "Полезные кубики" по умолчанию для всех новых игроков, чтобы уменьшить шансы на длинные полосы неудачных бросков. Функцию можно отключить в настройках игры.