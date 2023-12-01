4Х-стратегия про политическую борьбу в Аду Solium Infernum выйдет 14 февраля

разработчики League of Geeks объявили, что адская стратегия Solium Infernum выйдет 14 февраля 2024 г. на ПК в Steam. Эта новость сопровождается новым трейлером, который был показан на выставке PC Gaming Show. Студия также анонсировала предстоящий многопользовательский игровой тест в начале 2024 года. Предавайте и наносите удары в спину друзьям в сетевой игре или станьте новым правителем ада в совершенно новых сценариях для одиночной игры.

Solium Infernum — это грандиозная политическая стратегическая игра, полная уловок, интриг и предательств, действие которой происходит в аду. В основе культовой классической игры Вика Дэвиса игроки сражаются за то, чтобы стать правителями адских регионов ада. Игра включает в себя как однопользовательский режим с совершенно новыми сюжетными сценариями и стычками, так и многопользовательский онлайн-режим с настраиваемыми асинхронными матчами для шести игроков.

Будучи одним из восьми великих Архидемонов Ада, игроки должны перехитрить и перехитрить своих соперников, чтобы претендовать на пустой Адский Трон, используя коварную политическую и военную стратегию. На пути к победе игроки будут блефовать, наносить удары в спину и сеять предательство, ожидая их команды. Solium Infernum также предлагает широкий выбор игровых возможностей: от 2–4-часовых одиночных матчей до эпических недельных многопользовательских матчей для шести игроков, требующих всего несколько минут на игру каждый день.

Поклонники глобальных стратегий, жаждущие открыть для себя многопользовательский режим, который Solium Infernum может предложить до запуска, смогут принять участие в многопользовательском игровом тесте в начале следующего года, более подробная информация появится в ближайшее время.