Разработчики стратегии Solium Infernum проведут открытое многопользовательское тестирование 14 января

League of Geeks объявили, что для Solium Infernum стартует многопользовательское игровое тестирование на этих выходных. Поклонники глобальных стратегий теперь могут присоединиться к многопользовательскому игровому тесту в Steam до 14 января и впервые испытать уникальные асинхронные матчи до официального релиза 14 февраля 2024 года.

Помимо асинхронного многопользовательского режима игроки могут наслаждаться матчами в реальном времени (как с частными, так и с публичными матчами) и учиться играть в Solium Infernum в первой из девяти «Хроник», сюжетных однопользовательских сценариев.

Solium Infernum — это грандиозная политическая стратегическая игра, полная уловок, интриг и предательств, действие которой происходит в аду. Этот открытый многопользовательский игровой тест позволяет игрокам выбрать Архидемона ада и создавать матчи, чтобы играть против друзей и проверять свою дружбу. Это также возможность тщательно протестировать многопользовательские функции перед выпуском.

Будучи одним из восьми великих Архидемонов Ада, игроки должны перехитрить своих соперников, чтобы претендовать на вакантный Адский Трон, овладев коварной политической и военной стратегией. На пути к победе игроки будут блефовать, наносить удары в спину и сеять предательство, ожидая их командования множеством тактик. Solium Infernum также предлагает широкий выбор игровых возможностей: от 2–4-часовых одиночных матчей до эпических многонедельных многопользовательских матчей для шести игроков, требующих всего несколько минут для игры каждый день.

Solium Infernum выйдет на ПК в Steam 14 февраля 2024 года.