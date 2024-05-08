Состоялся глобальный релиз Solo Leveling: ARISE

Вы погружаетесь в роль Сон Джин-Ву, единственного человека в мире, который может повышать свой уровень и становиться сильнее. Открывайте новые навыки и оружие, сражайтесь с различными монстрами и боссами, которые выходят из Врат — таинственных порталов, соединяющих наш мир с другими измерениями. Вы должны использовать свою смекалку, чтобы сочетать разные навыки, охотников и тактики, и найти способ одержать победу над всеми врагами.