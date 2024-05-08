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Solo Leveling: Arise 2024 г.
Экшен, Ролевая, Слэшер, От третьего лица, Аниме
8.3 48 оценок

Состоялся глобальный релиз Solo Leveling: ARISE

VovanVV1982
Новости

Сегодня состоялся официальный глобальный релиз трехмерного экшена Solo Leveling: ARISE по популярной манхве Solo Leveling. Игра доступна для всех желающих прямо сейчас на мобильных устройствах под управлением iOS и Android, а также на персональных компьютерах. Перед релизом проект успел собрать более 15 миллионов предрегистраций и некоторое время находился на стадии раннего доступа в Канаде. Наличие русского языка: есть (интерфейс и субтитры).

  • *Для пк доступен лаунчер от разработчиков. Steam версия задерживается и выйдет в 3 квартале 2024.
  • Ссылки на установку для iOS, Android и пк лаунчера можно взять на официальном сайте игры.
  • В google play игра топ 1 в бесплатных категории экшн (5 млн+ количество скачиваний).
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Комментарии: 3
Ваш комментарий
VovanVV1982

возможно игра будет бесплатной.

https://steamdb.info/app/2373990/subs/

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Hog2012

Так она и так F2P.

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Ниче так, прикольная, типа хонкая, можно позалипать иногда.

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