Состоялся глобальный релиз Solo Leveling: ARISE

Сегодня состоялся официальный глобальный релиз трехмерного экшена Solo Leveling: ARISE по популярной манхве Solo Leveling. Игра доступна для всех желающих прямо сейчас на мобильных устройствах под управлением iOS и Android, а также на персональных компьютерах. Перед релизом проект успел собрать более 15 миллионов предрегистраций и некоторое время находился на стадии раннего доступа в Канаде. Наличие русского языка: есть (интерфейс и субтитры).
- *Для пк доступен лаунчер от разработчиков. Steam версия задерживается и выйдет в 3 квартале 2024.
- Ссылки на установку для iOS, Android и пк лаунчера можно взять на официальном сайте игры.
- В google play игра топ 1 в бесплатных категории экшн (5 млн+ количество скачиваний).
возможно игра будет бесплатной.
https://steamdb.info/app/2373990/subs/
Так она и так F2P.
Ниче так, прикольная, типа хонкая, можно позалипать иногда.