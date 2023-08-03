Научно-фантастическое приключение Somerville выйдет на PS5 и PS4 в конце августа ©

Jumpship выпустит Somerville для PlayStation 5 и PlayStation 4 31 августа, сообщил разработчик. Somerville впервые была выпущена для Xbox Series, Xbox One и ПК в Steam, Epic Games Store и Microsoft Store 15 ноября 2022 года.

После катастрофы вы должны найти способ восстановить свою семью. Somerville — это научно-фантастическое приключение, основанное на интимных последствиях крупномасштабного конфликта.

Вы отправляетесь в путешествие, чтобы найти местонахождение своей семьи после инопланетного вторжения. Переживите личную борьбу молодой семьи, разделенной в последние моменты глобального конфликта против враждебной инопланетной цивилизации. Узнайте из первых рук о полном влиянии этого катастрофического события на других. Исследуйте разрушения, оставленные вторгшимися инопланетными силами и теми, кто сопротивлялся, узнавая больше об их мотивах и методах по мере вашего путешествия.