Таинственная научно-фантастическая приключенческая игра Somerville отмечает годовщину хвалебным трейлером

Сегодня Thunderful и JUMPSHIP отмечают первую годовщину загадочного научно-фантастического приключения Somerville выпуском нового трейлера с похвалами, подчеркивающего высокую оценку игры критиками. В этом повествовательном научно-фантастическом приключении вы попадаете в мир, пострадавший от потустороннего вторжения. Откройте для себя интимные последствия крупномасштабного конфликта, исследуя богатый и атмосферный мир, преобразованный катастрофой, на пути к тому, чтобы снова объединить свою семью.

Пока вы исследуете Сомервилль, разрушения, оставленные вторгшимися инопланетными силами и теми, кто сопротивлялся, расскажут свою собственную историю без единого слова. Инопланетные формы жизни, от которых вам придется бежать или прятаться в этом приключении, могут просто дать подсказки, позволяющие еще глубже проникнуть в истинный смысл этого конфликта и открыть множество концовок, которые помогут раскрыть истинное значение странных событий, свидетелем которых вы являетесь.

Кроме того, чтобы отпраздновать первую годовщину игры, Thunderful и JUMPSHIP выпустят оригинальный саундтрек Somerville от композитора Доминика Шарпантье 17 ноября.