Наследие "Героев" живёт: Songs of Conquest достигла впечатляющих продаж в 500 тысяч экземпляров

Пошаговая стратегия Songs of Conquest, вдохновлённая серией «Герои Меча и Магии», преодолела впечатляющую отметку в 500 тысяч проданных копий. Разработчики из студии Lavapotion с гордостью объявили об этом достижении спустя неделю после выхода финальной версии игры, которая до этого момента находилась в раннем доступе около двух лет.
Команда Lavapotion выразила искреннюю благодарность игровому сообществу за проявленный интерес и поддержку. Разработчики поделились своими амбициозными планами по дальнейшему развитию Songs of Conquest.
Первое дополнение под названием Rise Eternal запланировано к релизу на осень 2024 года. Помимо прочих нововведений, это платное DLC добавит в игру новую сюжетную цепочку и расширит арсенал артефактов. Примечательно, что большинство изменений, включенных в Rise Eternal, будут бесплатно доступны и владельцам базовой версии игры.
Второе дополнение, получившее название Essence Awakened, ожидается в декабре 2024 года, а два оставшихся DLC увидят свет во второй половине 2025 года. Разработчики обещают поделиться подробностями об изменениях, которые принесут эти дополнения, в ближайшем будущем.
Не могу понять, зачем они налепили пикселей, почему нельзя было сделать красивую четкую картинку....
В моем случае любовь к героям перевешивает неприязнь к пикселям, потому продолжаю играть с удовольствием но постоянным гундением на это сливающиеся в одно пиксельное пятно графическим решением, да такое решение не самое понятное для меня))