Sonic Frontiers 08.11.2022
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Новое обновление для Sonic Frontiers вернет один из классических приемов Соника

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Gutsz
Новости

В конце марта студия Sonic Team выпустила для своей последней игры про Соника масштабное обновление. В Sonic Frontier появился полноценный фоторежим, функция музыкального автомата, два новых режима испытания и множество других улучшений. Как оказалось, разработчики не еще не закончили работать над патчами и в будущем игроки получат еще одно важное обновление, которое вернет один из классических главного героя.

Генеральный директор Sonic Team Морио Кисимото заявил, что следующее обновление для Sonic Frontier должно добавить в игру Spin Dash. Это игровая способность присутствовала во многих играх серии Sonic the Hedgehog. Она представляет собой вариацию уникальной атаки с рывком в определённую сторону. Разработчики хотели вернуть классическую способности Соника еще в прошлом обновлении, но решили взять больше времени на полировку навыка.

Кисимото также намекнул, что следующий патч для Sonic Frontier может добавить в игру знакомую всем фанатам локацию — Чао сад.

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