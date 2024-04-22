Сразу два инсайдера подтвердили разработку сиквела Sonic Frontiers

Приключенческий экшен Sonic Frontiers стал одной из самых масштабных и прибыльных частей во всей франшизе про синего ёжа Соника. Продолжение игры было лишь вопросом времени, и хотя у нас по-прежнему нет официальных вестей от SEGA и разработчиков, разработку сиквела уже подтверждают инсайдеры. Не один, а сразу несколько авторов правдивых утечек заявили об активной фазе разработки Sonic Frontiers 2.

Инсайды о сиквеле Sonic Frontiers исходят от DanielRPK и MbKKssTBhz5. Оба пользователя давно прослеживались правдивыми утечками, а второй так и специализируется на сливах из SEGA и никогда не подводил с раскрытием достоверной информации.

По их данным студия Sonic Team совместно с SEGA работает над прямым продолжением Sonic Frontiers. При этом в команде разработчиков проект проходит под кодовым названием, и оно может измениться. В создании игры участвует вся оригинальная команда, перед которой стоит задача сохранить лучшие элементы из первой части, сделав открытый мир еще больше и увлекательнее. Когда ждать выхода Sonic Frontiers 2 пока не совсем ясно.